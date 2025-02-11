https://ria.ru/20250211/slovakiya-1998531833.html

При Фицо русофобия в политике Словакии сошла на нет, заявил посол России

При Фицо русофобия в политике Словакии сошла на нет, заявил посол России - РИА Новости, 11.02.2025

При Фицо русофобия в политике Словакии сошла на нет, заявил посол России

При Роберте Фицо русофобия в политике правительства Словакии сошла на нет, чего не скажешь об оппозиции и финансируемым Западом СМИ, заявил РИА Новости посол РФ РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T07:51:00+03:00

2025-02-11T07:51:00+03:00

2025-02-11T07:51:00+03:00

словакия

россия

роберт фицо

игорь братчиков

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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. При Роберте Фицо русофобия в политике правительства Словакии сошла на нет, чего не скажешь об оппозиции и финансируемым Западом СМИ, заявил РИА Новости посол РФ в Словакии Игорь Братчиков. “С приходом кабинета Роберта Фицо русофобия в политике правительства сошла на нет. С уважением относимся к тому, что нынешние власти стремятся отстаивать национальные интересы и видеть "все четыре стороны света". Чего, к сожалению, нельзя сказать об оппозиционных политиках и СМИ. Основные масс-медиа в Словакии принадлежат иностранному капиталу и самым активным образом вовлечены в антироссийскую кампанию”, - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.

https://ria.ru/20250211/slovakiya-1998528634.html

словакия

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словакия, россия, роберт фицо, игорь братчиков