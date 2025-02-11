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Словацкие чиновники тормозят диалог с Россией, заявил посол Братчиков - РИА Новости, 11.02.2025
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05:21 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/slovakiya-1998525316.html
Словацкие чиновники тормозят диалог с Россией, заявил посол Братчиков
Словацкие чиновники тормозят диалог с Россией, заявил посол Братчиков - РИА Новости, 11.02.2025
Словацкие чиновники тормозят диалог с Россией, заявил посол Братчиков
Словацкие чиновники тормозят диалог с РФ, несмотря на "импульсы сверху", заявил РИА Новости посол РФ в Словакии Игорь Братчиков. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T05:21:00+03:00
2025-02-11T05:21:00+03:00
россия
словакия
братислава
игорь братчиков
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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Словацкие чиновники тормозят диалог с РФ, несмотря на "импульсы сверху", заявил РИА Новости посол РФ в Словакии Игорь Братчиков. "После прихода к власти нынешнего правительства диалог начал постепенно восстанавливаться, в том числе на уровне министров иностранных дел. В практических сферах очевидного продвижения, однако, нет. На чиновничьем уровне заметно "торможение" идущих сверху импульсов", - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника. Посол отметил, что "при прежнем правительстве словацкая сторона прекратила сотрудничество с российскими партнерами практически по всем направлениям". "Отсутствовал политдиалог. Братислава передала Украине стоявшие на вооружении ее ВС самолеты МиГ-29, системы ПВО, значительное количество артиллерийских систем, сотни тысяч боеприпасов разных калибров. Было приостановлено действие всех двусторонних соглашений в области образования, науки, техники и спорта. Полностью оборваны контакты в сфере культуры", - напомнил Братчиков.
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россия, словакия, братислава, игорь братчиков, миг-29
Россия, Словакия, Братислава, Игорь Братчиков, МиГ-29
Словацкие чиновники тормозят диалог с Россией, заявил посол Братчиков

Посол Братчиков: словацкие чиновники тормозят диалог с Россией

© РИА Новости / Владимир ТрефиловИгорь Братчиков
Игорь Братчиков - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Игорь Братчиков. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Словацкие чиновники тормозят диалог с РФ, несмотря на "импульсы сверху", заявил РИА Новости посол РФ в Словакии Игорь Братчиков.
"После прихода к власти нынешнего правительства диалог начал постепенно восстанавливаться, в том числе на уровне министров иностранных дел. В практических сферах очевидного продвижения, однако, нет. На чиновничьем уровне заметно "торможение" идущих сверху импульсов", - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
Посол отметил, что "при прежнем правительстве словацкая сторона прекратила сотрудничество с российскими партнерами практически по всем направлениям".
"Отсутствовал политдиалог. Братислава передала Украине стоявшие на вооружении ее ВС самолеты МиГ-29, системы ПВО, значительное количество артиллерийских систем, сотни тысяч боеприпасов разных калибров. Было приостановлено действие всех двусторонних соглашений в области образования, науки, техники и спорта. Полностью оборваны контакты в сфере культуры", - напомнил Братчиков.
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РоссияСловакияБратиславаИгорь БратчиковМиГ-29
 
 
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