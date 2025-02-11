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Украина причастна к расшатыванию ситуации в Словакии, заявил посол России

Украина причастна к расшатыванию ситуации в Словакии, заявил посол России - РИА Новости, 11.02.2025

Украина причастна к расшатыванию ситуации в Словакии, заявил посол России

Сомнений в том, что Украина причастна к расшатыванию ситуации в Словакии, нет, заявил РИА Новости посол РФ в Словакии Игорь Братчиков. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T04:04:00+03:00

2025-02-11T04:04:00+03:00

2025-02-11T04:04:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Сомнений в том, что Украина причастна к расшатыванию ситуации в Словакии, нет, заявил РИА Новости посол РФ в Словакии Игорь Братчиков. "Нет оснований сомневаться в информации, полученной правительством Словакии на основании данных спецслужб о зарубежной вовлеченности в этот процесс, и, в частности, о роли ГУР Украины и тех, кто реально командует этой структурой. Хочется верить, что словацкий народ не позволит собой манипулировать", - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника. Он отметил, что "расшатывание внутриполитической ситуации в Словакии шло на протяжении всего времени пребывания у власти нынешнего кабинета". "Определенные силы при поддержке из-за рубежа разжигали атмосферу ненависти, что привело в мае прошлого года к покушению на премьера. Желание отстранить от руководства страной национально ориентированных политиков очевидно", - отметил посол.

https://ria.ru/20250210/usaid-1998511642.html

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в мире, словакия, украина, россия, игорь братчиков