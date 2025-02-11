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Словакия формирует делегацию на празднование в Москве 80-летия Победы

Словакия формирует делегацию на празднование в Москве 80-летия Победы - РИА Новости, 11.02.2025

Словакия формирует делегацию на празднование в Москве 80-летия Победы

Власти Словакии еще формируют делегацию на 80-летие Победы, сообщил РИА Новости посол РФ в республике Игорь Братчиков. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T11:51:00+03:00

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2025-02-11T11:51:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

словакия

москва

игорь братчиков

роберт фицо

80-летие победы в великой отечественной войне

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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Власти Словакии еще формируют делегацию на 80-летие Победы, сообщил РИА Новости посол РФ в республике Игорь Братчиков. “Подготовка визитов - часть работы диппредставительств. После формирования словацкой делегации мы окажем все необходимое содействие”, - сказал Братчиков РИА Новости, комментируя планы премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае посетить Москву по случаю 80-летия Победы.

https://ria.ru/20241127/fitso-1985977709.html

словакия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, словакия, москва, игорь братчиков, роберт фицо, 80-летие победы в великой отечественной войне