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Словакия формирует делегацию на празднование в Москве 80-летия Победы - РИА Новости, 11.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:51 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/slovakija-1998579862.html
Словакия формирует делегацию на празднование в Москве 80-летия Победы
Словакия формирует делегацию на празднование в Москве 80-летия Победы - РИА Новости, 11.02.2025
Словакия формирует делегацию на празднование в Москве 80-летия Победы
Власти Словакии еще формируют делегацию на 80-летие Победы, сообщил РИА Новости посол РФ в республике Игорь Братчиков. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:51:00+03:00
2025-02-11T11:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
словакия
москва
игорь братчиков
роберт фицо
80-летие победы в великой отечественной войне
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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Власти Словакии еще формируют делегацию на 80-летие Победы, сообщил РИА Новости посол РФ в республике Игорь Братчиков. “Подготовка визитов - часть работы диппредставительств. После формирования словацкой делегации мы окажем все необходимое содействие”, - сказал Братчиков РИА Новости, комментируя планы премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае посетить Москву по случаю 80-летия Победы.
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в мире, словакия, москва, игорь братчиков, роберт фицо, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Словакия, Москва, Игорь Братчиков, Роберт Фицо, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Словакия формирует делегацию на празднование в Москве 80-летия Победы

Посол Братчиков: Словакия формирует делегацию для визита в РФ на 80-летие Победы

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Власти Словакии еще формируют делегацию на 80-летие Победы, сообщил РИА Новости посол РФ в республике Игорь Братчиков.
“Подготовка визитов - часть работы диппредставительств. После формирования словацкой делегации мы окажем все необходимое содействие”, - сказал Братчиков РИА Новости, комментируя планы премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае посетить Москву по случаю 80-летия Победы.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреСловакияМоскваИгорь БратчиковРоберт Фицо80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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