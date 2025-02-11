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Словакия формирует делегацию на празднование в Москве 80-летия Победы
Словакия формирует делегацию на празднование в Москве 80-летия Победы - РИА Новости, 11.02.2025
Словакия формирует делегацию на празднование в Москве 80-летия Победы
Власти Словакии еще формируют делегацию на 80-летие Победы, сообщил РИА Новости посол РФ в республике Игорь Братчиков. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:51:00+03:00
2025-02-11T11:51:00+03:00
2025-02-11T11:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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словакия
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игорь братчиков
роберт фицо
80-летие победы в великой отечественной войне
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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Власти Словакии еще формируют делегацию на 80-летие Победы, сообщил РИА Новости посол РФ в республике Игорь Братчиков. “Подготовка визитов - часть работы диппредставительств. После формирования словацкой делегации мы окажем все необходимое содействие”, - сказал Братчиков РИА Новости, комментируя планы премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае посетить Москву по случаю 80-летия Победы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Словакия, Москва, Игорь Братчиков, Роберт Фицо, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Словакия формирует делегацию на празднование в Москве 80-летия Победы
Посол Братчиков: Словакия формирует делегацию для визита в РФ на 80-летие Победы