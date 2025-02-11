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В Словакии понимают пагубное влияние санкций против России, заявил посол
В Словакии понимают пагубное влияние санкций против России, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2025
В Словакии понимают пагубное влияние санкций против России, заявил посол
В Словакии понимают пагубное влияние санкций против РФ на экономику страны, заявил РИА Новости посол РФ в республике Игорь Братчиков. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:39:00+03:00
2025-02-11T10:39:00+03:00
2025-02-11T10:39:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. В Словакии понимают пагубное влияние санкций против РФ на экономику страны, заявил РИА Новости посол РФ в республике Игорь Братчиков. “Словацкий экспорт в Россию уменьшился на 31,6%, до 0,18 миллиарда евро - падение за последние 4 года примерно в 10 раз. Основная причина - антироссийские санкции, которые мешают местным предпринимателям полноценно выстраивать торговые связи. Ответственные словацкие политики не раз заявляли об их пагубном влиянии на экономику и конкурентоспособность Словакии и ЕС в целом. Неэффективность ограничительных мер понимают представители делового сообщества, подтверждают местные аналитические институты. Но, как видите, ситуация пока не меняется”, - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника. Посол сообщил, что, по данным словацкой статистики, за 10 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем российско-словацкой торговли сократился на 9,7%, до 3,5 миллиарда евро. По его словам, импорт в Словакию из России снизился на 7,8%, до 3,27 миллиарда евро, основная часть в нем продолжает принадлежать энергоносителям.
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экономика, россия, словакия, игорь братчиков, евросоюз, в мире
Экономика, Россия, Словакия, Игорь Братчиков, Евросоюз, В мире
В Словакии понимают пагубное влияние санкций против России, заявил посол
Братчиков: в Словакии понимают пагубное влияние на экономику санкций против РФ