Рейтинг@Mail.ru
В Словакии понимают пагубное влияние санкций против России, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/slovakija-1998560751.html
В Словакии понимают пагубное влияние санкций против России, заявил посол
В Словакии понимают пагубное влияние санкций против России, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2025
В Словакии понимают пагубное влияние санкций против России, заявил посол
В Словакии понимают пагубное влияние санкций против РФ на экономику страны, заявил РИА Новости посол РФ в республике Игорь Братчиков. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:39:00+03:00
2025-02-11T10:39:00+03:00
экономика
россия
словакия
игорь братчиков
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150716/57/1507165709_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_6e5e3c6516480ee7938d0deef63abb5e.jpg
БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. В Словакии понимают пагубное влияние санкций против РФ на экономику страны, заявил РИА Новости посол РФ в республике Игорь Братчиков. “Словацкий экспорт в Россию уменьшился на 31,6%, до 0,18 миллиарда евро - падение за последние 4 года примерно в 10 раз. Основная причина - антироссийские санкции, которые мешают местным предпринимателям полноценно выстраивать торговые связи. Ответственные словацкие политики не раз заявляли об их пагубном влиянии на экономику и конкурентоспособность Словакии и ЕС в целом. Неэффективность ограничительных мер понимают представители делового сообщества, подтверждают местные аналитические институты. Но, как видите, ситуация пока не меняется”, - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника. Посол сообщил, что, по данным словацкой статистики, за 10 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем российско-словацкой торговли сократился на 9,7%, до 3,5 миллиарда евро. По его словам, импорт в Словакию из России снизился на 7,8%, до 3,27 миллиарда евро, основная часть в нем продолжает принадлежать энергоносителям.
https://ria.ru/20241223/slovakija-1990835135.html
россия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150716/57/1507165709_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_61239ae6ca49050bc2e84aabc48a8273.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, словакия, игорь братчиков, евросоюз, в мире
Экономика, Россия, Словакия, Игорь Братчиков, Евросоюз, В мире
В Словакии понимают пагубное влияние санкций против России, заявил посол

Братчиков: в Словакии понимают пагубное влияние на экономику санкций против РФ

© РИА Новости / Владимир ТрефиловИгорь Братчиков
Игорь Братчиков - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Игорь Братчиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. В Словакии понимают пагубное влияние санкций против РФ на экономику страны, заявил РИА Новости посол РФ в республике Игорь Братчиков.
“Словацкий экспорт в Россию уменьшился на 31,6%, до 0,18 миллиарда евро - падение за последние 4 года примерно в 10 раз. Основная причина - антироссийские санкции, которые мешают местным предпринимателям полноценно выстраивать торговые связи. Ответственные словацкие политики не раз заявляли об их пагубном влиянии на экономику и конкурентоспособность Словакии и ЕС в целом. Неэффективность ограничительных мер понимают представители делового сообщества, подтверждают местные аналитические институты. Но, как видите, ситуация пока не меняется”, - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
Посол сообщил, что, по данным словацкой статистики, за 10 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем российско-словацкой торговли сократился на 9,7%, до 3,5 миллиарда евро.
По его словам, импорт в Словакию из России снизился на 7,8%, до 3,27 миллиарда евро, основная часть в нем продолжает принадлежать энергоносителям.
Резиденция президента Словакии в Братиславе - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
В Словакии более 360 тысяч человек поддержали отмену санкций против России
23 декабря 2024, 14:50
 
ЭкономикаРоссияСловакияИгорь БратчиковЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала