https://ria.ru/20250211/slova-1998549729.html

Рогов прокомментировал репост статьи Трампа со словами Путина

Рогов прокомментировал репост статьи Трампа со словами Путина - РИА Новости, 11.02.2025

Рогов прокомментировал репост статьи Трампа со словами Путина

Репост президентом США Дональдом Трампом статьи с высказыванием президента России Владимира Путина является сигналом и посланием для Евросоюза, считает... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T09:58:00+03:00

2025-02-11T09:58:00+03:00

2025-02-11T09:58:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Репост президентом США Дональдом Трампом статьи с высказыванием президента России Владимира Путина является сигналом и посланием для Евросоюза, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social ссылку на статью с высказыванием Путина о том, что американский лидер быстро наведет порядок в отношениях с европейскими элитами, которые "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком". "Сам факт того, что Трамп репостнул публикацию со словами нашего президента, является прежде всего тревожным сигналом и посланием Евросоюзу", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, Трамп указал место странам ЕС, а также дал четко понять, что теперь конфликт на Украине и последующее восстановление страны должен будет оплачивать Евросоюз. Речь идет о статье телеканала CNBC от 3 февраля с заголовком "Путин заявил, что "Европа встанет у ноги хозяина" в то время как пошлины Трампа тревожат союзников". В ней приводятся цитаты из интервью Путина с тележурналистом программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлом Зарубиным. Упоминается, что цитаты были взяты у РИА Новости. В интервью Зарубину Путин заявил, что Европа с удовольствием выполняла любой приказ Вашингтона при бывшем президенте США Джо Байдене. Он отметил, что европейским элитам больше нравился Байден, потому что у Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому европейские политические элиты вмешивались в предвыборный процесс в США и боролись с Трампом, а после его победы на президентских выборах растерялись, заключил президент РФ.

https://ria.ru/20241211/kallas-1988545863.html

https://ria.ru/20250204/eks-premer-1997309313.html

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в мире, сша, европа, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир путин, джо байден