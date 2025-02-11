https://ria.ru/20250211/sk-1998671717.html

СК завершил расследование дела о гибели ребенка в Нальчике

СК завершил расследование дела о гибели ребенка в Нальчике - РИА Новости, 11.02.2025

СК завершил расследование дела о гибели ребенка в Нальчике

Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника теплоснабжающей организации Нальчика, которого обвиняют в... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T16:46:00+03:00

2025-02-11T16:46:00+03:00

2025-02-11T16:46:00+03:00

происшествия

нальчик

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg

НАЛЬЧИК, 11 фев – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника теплоснабжающей организации Нальчика, которого обвиняют в нарушении правил безопасности, из-за чего погибла семилетняя девочка, сообщило СУСК РФ по региону. На улице Кулиева в Нальчике 24 июля девочка 2017 года рождения погибла, упав во время прогулки в затопленный дождем и не огороженный котлован, сообщало ранее ведомство. По версии следствия, котлован был вырыт в тот же день бригадой под руководством заместителя начальника первого производственного района ООО "Нальчикские тепловые сети" для ремонта теплотрассы. Руководитель бригады, как считают следователи, обязан был установить защитные ограждения и предупреждающие знаки для ограничения доступа к опасному объекту, но проигнорировал это требование. "Из-за начавшегося дождя земляные работы вскоре были приостановлены, а обвиняемый вместе со своими сотрудниками уехал, оставив на месте без присмотра неогороженный котлован глубиной 1,5 метра, который заполнила дождевая вода. Гулявший во дворе ребенок 2017 года рождения упал в котлован и погиб в результате утопления", - говорится в сообщении. Мужчине предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. "Уголовное дело передано для рассмотрения в суд", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20241105/cheljabinsk-1981890442.html

https://ria.ru/20240814/delo-1966280560.html

нальчик

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нальчик, россия