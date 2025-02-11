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СК завершил расследование дела о гибели ребенка в Нальчике - РИА Новости, 11.02.2025
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16:46 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/sk-1998671717.html
СК завершил расследование дела о гибели ребенка в Нальчике
СК завершил расследование дела о гибели ребенка в Нальчике - РИА Новости, 11.02.2025
СК завершил расследование дела о гибели ребенка в Нальчике
Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника теплоснабжающей организации Нальчика, которого обвиняют в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T16:46:00+03:00
2025-02-11T16:46:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 11 фев – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника теплоснабжающей организации Нальчика, которого обвиняют в нарушении правил безопасности, из-за чего погибла семилетняя девочка, сообщило СУСК РФ по региону. На улице Кулиева в Нальчике 24 июля девочка 2017 года рождения погибла, упав во время прогулки в затопленный дождем и не огороженный котлован, сообщало ранее ведомство. По версии следствия, котлован был вырыт в тот же день бригадой под руководством заместителя начальника первого производственного района ООО "Нальчикские тепловые сети" для ремонта теплотрассы. Руководитель бригады, как считают следователи, обязан был установить защитные ограждения и предупреждающие знаки для ограничения доступа к опасному объекту, но проигнорировал это требование. "Из-за начавшегося дождя земляные работы вскоре были приостановлены, а обвиняемый вместе со своими сотрудниками уехал, оставив на месте без присмотра неогороженный котлован глубиной 1,5 метра, который заполнила дождевая вода. Гулявший во дворе ребенок 2017 года рождения упал в котлован и погиб в результате утопления", - говорится в сообщении. Мужчине предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. "Уголовное дело передано для рассмотрения в суд", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20241105/cheljabinsk-1981890442.html
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происшествия, нальчик, россия
Происшествия, Нальчик, Россия
СК завершил расследование дела о гибели ребенка в Нальчике

Сотрудника теплоснабжающей организации в Нальчике будут судить за гибель ребенка

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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НАЛЬЧИК, 11 фев – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника теплоснабжающей организации Нальчика, которого обвиняют в нарушении правил безопасности, из-за чего погибла семилетняя девочка, сообщило СУСК РФ по региону.
На улице Кулиева в Нальчике 24 июля девочка 2017 года рождения погибла, упав во время прогулки в затопленный дождем и не огороженный котлован, сообщало ранее ведомство.
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По версии следствия, котлован был вырыт в тот же день бригадой под руководством заместителя начальника первого производственного района ООО "Нальчикские тепловые сети" для ремонта теплотрассы. Руководитель бригады, как считают следователи, обязан был установить защитные ограждения и предупреждающие знаки для ограничения доступа к опасному объекту, но проигнорировал это требование.
"Из-за начавшегося дождя земляные работы вскоре были приостановлены, а обвиняемый вместе со своими сотрудниками уехал, оставив на месте без присмотра неогороженный котлован глубиной 1,5 метра, который заполнила дождевая вода. Гулявший во дворе ребенок 2017 года рождения упал в котлован и погиб в результате утопления", - говорится в сообщении.
Мужчине предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
"Уголовное дело передано для рассмотрения в суд", - отметили в ведомстве.
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