https://ria.ru/20250211/siyyarto-1998529411.html

Венгрия не видит "прогресса" по транзиту газа через Украину, заявил Сийярто

Венгрия не видит "прогресса" по транзиту газа через Украину, заявил Сийярто - РИА Новости, 11.02.2025

Венгрия не видит "прогресса" по транзиту газа через Украину, заявил Сийярто

Венгрия не видит никакого "прогресса" в вопросе транзита газа через Украину, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T06:49:00+03:00

2025-02-11T06:49:00+03:00

2025-02-11T06:49:00+03:00

украина

венгрия

словакия

петер сийярто

еврокомиссия

турецкий поток

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ООН, 11 фев – РИА Новости. Венгрия не видит никакого "прогресса" в вопросе транзита газа через Украину, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Пока ещё не было никаких атак на инфраструктуру "Турецкого потока", и поставки нефти непрерывно осуществляются через Украину. Однако мы не видим какого-либо прогресса в том, что касается возобновления поставок газа через Украину, но еще есть некоторое время", – сказал Сийярто. Ранее Еврокомиссия заявила, что готова продолжать переговоры с Украиной о поставках газа через ее систему и может привлечь к этому обсуждению Словакию и Венгрию. Словацкий глава МИД Юрай Бланар положительно оценил поддержку Еврокомиссией Словакии и Венгрии в вопросе безопасности критически важной энергетической инфраструктуры, включая охрану трубопроводов, которые идут через Украину в Словакию. Он отметил, что готовность властей в Киеве вести переговоры о транспортировке газа расценивается Словакией как возвращение к предложенному ранее решению, в рамках которого обсуждалась транспортировка газа по украинской территории, например, из Азербайджана.

https://ria.ru/20250211/vengriya-1998526999.html

украина

венгрия

словакия

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украина, венгрия, словакия, петер сийярто, еврокомиссия, турецкий поток