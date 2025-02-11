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Венгрия не видит "прогресса" по транзиту газа через Украину, заявил Сийярто - РИА Новости, 11.02.2025
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06:49 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/siyyarto-1998529411.html
Венгрия не видит "прогресса" по транзиту газа через Украину, заявил Сийярто
Венгрия не видит "прогресса" по транзиту газа через Украину, заявил Сийярто - РИА Новости, 11.02.2025
Венгрия не видит "прогресса" по транзиту газа через Украину, заявил Сийярто
Венгрия не видит никакого "прогресса" в вопросе транзита газа через Украину, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T06:49:00+03:00
2025-02-11T06:49:00+03:00
украина
венгрия
словакия
петер сийярто
еврокомиссия
турецкий поток
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ООН, 11 фев – РИА Новости. Венгрия не видит никакого "прогресса" в вопросе транзита газа через Украину, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Пока ещё не было никаких атак на инфраструктуру "Турецкого потока", и поставки нефти непрерывно осуществляются через Украину. Однако мы не видим какого-либо прогресса в том, что касается возобновления поставок газа через Украину, но еще есть некоторое время", – сказал Сийярто. Ранее Еврокомиссия заявила, что готова продолжать переговоры с Украиной о поставках газа через ее систему и может привлечь к этому обсуждению Словакию и Венгрию. Словацкий глава МИД Юрай Бланар положительно оценил поддержку Еврокомиссией Словакии и Венгрии в вопросе безопасности критически важной энергетической инфраструктуры, включая охрану трубопроводов, которые идут через Украину в Словакию. Он отметил, что готовность властей в Киеве вести переговоры о транспортировке газа расценивается Словакией как возвращение к предложенному ранее решению, в рамках которого обсуждалась транспортировка газа по украинской территории, например, из Азербайджана.
https://ria.ru/20250211/vengriya-1998526999.html
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украина, венгрия, словакия, петер сийярто, еврокомиссия, турецкий поток
Украина, Венгрия, Словакия, Петер Сийярто, Еврокомиссия, Турецкий поток
Венгрия не видит "прогресса" по транзиту газа через Украину, заявил Сийярто

Сийярто: Будапешт не видит прогресса в части транзита газа через Украину

© Страница Петера Сийярто в соцсетиПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Страница Петера Сийярто в соцсети
Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 11 фев – РИА Новости. Венгрия не видит никакого "прогресса" в вопросе транзита газа через Украину, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Пока ещё не было никаких атак на инфраструктуру "Турецкого потока", и поставки нефти непрерывно осуществляются через Украину. Однако мы не видим какого-либо прогресса в том, что касается возобновления поставок газа через Украину, но еще есть некоторое время", – сказал Сийярто.
Ранее Еврокомиссия заявила, что готова продолжать переговоры с Украиной о поставках газа через ее систему и может привлечь к этому обсуждению Словакию и Венгрию. Словацкий глава МИД Юрай Бланар положительно оценил поддержку Еврокомиссией Словакии и Венгрии в вопросе безопасности критически важной энергетической инфраструктуры, включая охрану трубопроводов, которые идут через Украину в Словакию. Он отметил, что готовность властей в Киеве вести переговоры о транспортировке газа расценивается Словакией как возвращение к предложенному ранее решению, в рамках которого обсуждалась транспортировка газа по украинской территории, например, из Азербайджана.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Венгрии не нужны гарантии энергобезопасности от Киева, заявил Сийярто
05:54
 
УкраинаВенгрияСловакияПетер СийяртоЕврокомиссияТурецкий поток
 
 
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