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Львова-Белова сообщила о возвращении из Сирии пяти семей с детьми - РИА Новости, 11.02.2025
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23:42 11.02.2025 (обновлено: 23:54 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/siriya-1998738304.html
Львова-Белова сообщила о возвращении из Сирии пяти семей с детьми
Львова-Белова сообщила о возвращении из Сирии пяти семей с детьми - РИА Новости, 11.02.2025
Львова-Белова сообщила о возвращении из Сирии пяти семей с детьми
Аппарат детского омбудсмена помог еще пяти семьям с детьми вернуться в Россию из Сирии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T23:42:00+03:00
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сирия
россия
в мире
мария львова-белова
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена помог еще пяти семьям с детьми вернуться в Россию из Сирии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале."Помогли ещё пяти семьям с детьми вернуться из Сирии в Россию. Борт министерства обороны РФ доставил из Сирийской Арабской Республики в Россию 16 человек, среди которых девять детей в возрасте от одного года до 16 лет", - написала Львова-Белова.Детский омбудсмен поблагодарила Минобороны и МИД России, посольство РФ в Сирии, представителей правоохранительных органов и других профильных ведомств за содействие."С учётом этой группы при нашем содействии в Россию вернулись 14 семей — 44 человека. Продолжаем работать по обращениям от граждан России по вопросам возвращения из Сирии", - добавила она.
https://ria.ru/20250204/siriya-1997396089.html
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сирия, россия, в мире, мария львова-белова
Сирия, Россия, В мире, Мария Львова-Белова
Львова-Белова сообщила о возвращении из Сирии пяти семей с детьми

Львова-Белова рассказала о помощи в возвращении из Сирии пяти семьям с детьми

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена помог еще пяти семьям с детьми вернуться в Россию из Сирии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.
"Помогли ещё пяти семьям с детьми вернуться из Сирии в Россию. Борт министерства обороны РФ доставил из Сирийской Арабской Республики в Россию 16 человек, среди которых девять детей в возрасте от одного года до 16 лет", - написала Львова-Белова.
Детский омбудсмен поблагодарила Минобороны и МИД России, посольство РФ в Сирии, представителей правоохранительных органов и других профильных ведомств за содействие.
"С учётом этой группы при нашем содействии в Россию вернулись 14 семей — 44 человека. Продолжаем работать по обращениям от граждан России по вопросам возвращения из Сирии", - добавила она.
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