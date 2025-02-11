https://ria.ru/20250211/siriya-1998738304.html

Львова-Белова сообщила о возвращении из Сирии пяти семей с детьми

Львова-Белова сообщила о возвращении из Сирии пяти семей с детьми - РИА Новости, 11.02.2025

Львова-Белова сообщила о возвращении из Сирии пяти семей с детьми

Аппарат детского омбудсмена помог еще пяти семьям с детьми вернуться в Россию из Сирии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T23:42:00+03:00

2025-02-11T23:42:00+03:00

2025-02-11T23:54:00+03:00

сирия

россия

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мария львова-белова

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена помог еще пяти семьям с детьми вернуться в Россию из Сирии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале."Помогли ещё пяти семьям с детьми вернуться из Сирии в Россию. Борт министерства обороны РФ доставил из Сирийской Арабской Республики в Россию 16 человек, среди которых девять детей в возрасте от одного года до 16 лет", - написала Львова-Белова.Детский омбудсмен поблагодарила Минобороны и МИД России, посольство РФ в Сирии, представителей правоохранительных органов и других профильных ведомств за содействие."С учётом этой группы при нашем содействии в Россию вернулись 14 семей — 44 человека. Продолжаем работать по обращениям от граждан России по вопросам возвращения из Сирии", - добавила она.

https://ria.ru/20250204/siriya-1997396089.html

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сирия, россия, в мире, мария львова-белова