https://ria.ru/20250211/siriya-1998709699.html

В Швеции женщину приговорили к 12 годам тюрьмы за геноцид в Сирии

В Швеции женщину приговорили к 12 годам тюрьмы за геноцид в Сирии - РИА Новости, 11.02.2025

В Швеции женщину приговорили к 12 годам тюрьмы за геноцид в Сирии

Шведский суд приговорил к 12 годам тюремного заключения 52-летнюю гражданку Швеции, обвиняемую в геноциде и преступлениях против человечности в Сирии в... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T18:49:00+03:00

2025-02-11T18:49:00+03:00

2025-02-11T18:49:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Шведский суд приговорил к 12 годам тюремного заключения 52-летнюю гражданку Швеции, обвиняемую в геноциде и преступлениях против человечности в Сирии в 2014-2016 годах, сообщает во вторник телеканал SVT. "Член ИГ* Лина Исхак из Хальмстада приговорена к 12 годам тюрьмы за геноцид, преступления против человечности и тяжкие военные преступления", - говорится в материале.Как уточняет телеканал, суд признал ее виновной в удержании шестерых несовершеннолетних детей и трех взрослых женщин в своем доме в Ракке в Сирии в 2014-2016 годах. Согласно обвинению, Исхак издевалась над людьми, ограничивала их свободу, заставляла работать в "рабских" условиях, некоторых людей передавала боевикам. Исхак должны были приговорить к 16 годам тюрьмы, однако с учетом ранее назначенного срока наказание сократили до 12 лет. Она также должна выплатить истцам по 150 тысяч шведских крон в качестве компенсации. Исхак уже отбывает наказание за то, что в 2014 году отвезла своего двухлетнего сына в контролируемую боевиками Сирию. Позже она бежала из Сирии и была задержана в Турции, после чего ее экстрадировали в Швецию.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20241009/mid-1977074844.html

https://ria.ru/20240701/sud-1956756254.html

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