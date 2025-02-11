https://ria.ru/20250211/shtraf-1998527803.html

Жителя Подмосковья оштрафовали за размещение в соцсети фильма про скинхедов

Жителя Подмосковья оштрафовали за размещение в соцсети фильма про скинхедов - РИА Новости, 11.02.2025

Жителя Подмосковья оштрафовали за размещение в соцсети фильма про скинхедов

Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал жителя Подмосковья за размещенный в 2010 году в соцсети "ВКонтакте" художественный фильм про скинхедов Romper Stomper* (в... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T06:17:00+03:00

2025-02-11T06:17:00+03:00

2025-02-11T06:27:00+03:00

происшествия

технологии

россия

московская область (подмосковье)

рассел кроу

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал жителя Подмосковья за размещенный в 2010 году в соцсети "ВКонтакте" художественный фильм про скинхедов Romper Stomper* (в России распространялся как "Скины"*, "Бритоголовые"* или "Ромпер Стомпер"*), признанный в 2009 году запрещенным экстремистским материалом, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из них следует, что фильм был выявлен на странице мужчины во "ВКонтакте" в разделе "видео", ролик оказался на платформе в феврале 2010 года. В то же время еще июле 2009-го один из судов России внес Romper Stomper в список запрещенных экстремистских материалов Минюста РФ. Как указал суд, "наличие данных материалов в доступе на публичной сетевой площадке является фактом массового распространения экстремистских материалов", в этой связи на гражданина был наложен административный штраф по статье 20.29 КоАП РФ (Производство и распространение экстремистских материалов). Решение было вынесено на минувшей неделе. В суде не уточнили сумму наложенного штрафа, однако статья предусматривает санкцию в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Мужчине также мог грозить административный арест на срок до 15 суток, но суд решил ограничиться более мягким наказанием в том числе из-за позиции гражданина – он в судебное заседание явился, вину признал, в содеянном раскаялся. Австралийский художественный фильм "Ромпер Стомпер"* вышел в 1992 году, главную роль в нем исполнил Рассел Кроу. Некоторые страны отказались от его показа из-за жестокого содержания.* признан в России запрещенным экстремистским материалом

https://ria.ru/20250208/moskva-1998095388.html

https://ria.ru/20250207/nalichnye-1997875067.html

россия

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происшествия, технологии, россия, московская область (подмосковье), рассел кроу