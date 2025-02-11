https://ria.ru/20250211/shrayver-1998594204.html

"Потребуют от НАТО". В США предсказали, как Россия завершит конфликт

"Потребуют от НАТО". В США предсказали, как Россия завершит конфликт - РИА Новости, 11.02.2025

"Потребуют от НАТО". В США предсказали, как Россия завершит конфликт

Россия возьмет все к востоку от Днепра, пишет в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер.По его словам, сторонники президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:38:00+03:00

2025-02-11T12:38:00+03:00

2025-02-11T12:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир путин

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нато

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Россия возьмет все к востоку от Днепра, пишет в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер.По его словам, сторонники президента США Дональда Трампа убеждены, что он добьется от главы России Владимира Путина заключения "мирного соглашения", которое можно преподнести как триумф."Вместо этого русские заберут все к востоку от Днепра + Одессу и потребуют от НАТО отступить к границам 1997 года", — написал он.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.

https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998558443.html

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998562021.html

россия

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в мире, россия, владимир путин, дональд трамп, нато, сша