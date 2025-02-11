"Потребуют от НАТО". В США предсказали, как Россия завершит конфликт
Аналитик Шрайвер: ВС России возьмут Одессу и все к востоку от Днепра
Артиллеристы Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Россия возьмет все к востоку от Днепра, пишет в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер.
По его словам, сторонники президента США Дональда Трампа убеждены, что он добьется от главы России Владимира Путина заключения "мирного соглашения", которое можно преподнести как триумф.
По его словам, сторонники президента США Дональда Трампа убеждены, что он добьется от главы России Владимира Путина заключения "мирного соглашения", которое можно преподнести как триумф.
"Вместо этого русские заберут все к востоку от Днепра + Одессу и потребуют от НАТО отступить к границам 1997 года", — написал он.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.