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"Потребуют от НАТО". В США предсказали, как Россия завершит конфликт - РИА Новости, 11.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 11.02.2025 (обновлено: 12:54 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/shrayver-1998594204.html
"Потребуют от НАТО". В США предсказали, как Россия завершит конфликт
"Потребуют от НАТО". В США предсказали, как Россия завершит конфликт - РИА Новости, 11.02.2025
"Потребуют от НАТО". В США предсказали, как Россия завершит конфликт
Россия возьмет все к востоку от Днепра, пишет в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер.По его словам, сторонники президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:38:00+03:00
2025-02-11T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
дональд трамп
нато
сша
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Россия возьмет все к востоку от Днепра, пишет в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер.По его словам, сторонники президента США Дональда Трампа убеждены, что он добьется от главы России Владимира Путина заключения "мирного соглашения", которое можно преподнести как триумф."Вместо этого русские заберут все к востоку от Днепра + Одессу и потребуют от НАТО отступить к границам 1997 года", — написал он.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998558443.html
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в мире, россия, владимир путин, дональд трамп, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, США
"Потребуют от НАТО". В США предсказали, как Россия завершит конфликт

Аналитик Шрайвер: ВС России возьмут Одессу и все к востоку от Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России
Артиллеристы Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Россия возьмет все к востоку от Днепра, пишет в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

По его словам, сторонники президента США Дональда Трампа убеждены, что он добьется от главы России Владимира Путина заключения "мирного соглашения", которое можно преподнести как триумф.
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"Вместо этого русские заберут все к востоку от Днепра + Одессу и потребуют от НАТО отступить к границам 1997 года", — написал он.

На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинДональд ТрампНАТОСША
 
 
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