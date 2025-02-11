https://ria.ru/20250211/sholts-1998688077.html

Шольц обвинил Мерца в непостоянстве в вопросе поставок Украине ракет Taurus

Шольц обвинил Мерца в непостоянстве в вопросе поставок Украине ракет Taurus - РИА Новости, 11.02.2025

Шольц обвинил Мерца в непостоянстве в вопросе поставок Украине ракет Taurus

Канцлер ФРГ Олаф Шольц указал на непостоянство своего главного оппонента в борьбе за кресло канцлера от блока Христианско-демократического и... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:36:00+03:00

2025-02-11T17:36:00+03:00

2025-02-11T17:36:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц указал на непостоянство своего главного оппонента в борьбе за кресло канцлера от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца в вопросе поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, отметив, что такому политику нельзя доверять безопасность страны. В ходе своего выступления в бундестаге во вторник Шольц напомнил, как часто Мерц менял свою позицию по поводу поставок. По его словам, тот сначала выступал за поставки, потом перед региональными выборами на востоке ФРГ одобрил сдержанность правительства в этом вопросе, а затем вновь резко изменил свою риторику. "Тот, кто по вопросам войны и мира говорит настолько безрассудные вещи, кто настолько дезориентирован, тот не должен нести ответственность за безопасность Германии", - заявил Шольц. Действующий канцлер в середине декабря обещал, что, пока он является главой кабинета министров страны, Германия не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей Taurus. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250211/germaniya-1998662360.html

https://ria.ru/20241226/germaniya-1991517639.html

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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, фридрих мерц, сергей лавров, хдс/хсс, нато