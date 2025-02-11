https://ria.ru/20250211/shapsha-1998627888.html

Путин обратил внимание Шапши на проблему свалок в Калужской области

Путин обратил внимание Шапши на проблему свалок в Калужской области - РИА Новости, 11.02.2025

Путин обратил внимание Шапши на проблему свалок в Калужской области

Президент России Владимир Путин попросил губернатора Калужской области Владислава Шапшу работать над решением проблемы свалок, которые отравляют жизнь людям и... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:22:00+03:00

2025-02-11T14:22:00+03:00

2025-02-11T14:23:00+03:00

общество

россия

калужская область

владимир путин

владислав шапша

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Калужской области Владислава Шапшу работать над решением проблемы свалок, которые отравляют жизнь людям и неблагоприятно сказываются на экологической ситуации. "В сфере экологии, сами знаете, 222 неразрешенные свалки. Думаю, что это отравляет жизнь людям и в целом неблагоприятно сказывается на вопросах экологии. Вы наверняка знаете об этом. Вопросы непростые, нужно над этим работать", - сказал Путин в ходе встречи с главой региона во вторник.

https://ria.ru/20241019/musor-1978849157.html

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калужская область

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Ольга Фомченкова

общество, россия, калужская область, владимир путин, владислав шапша