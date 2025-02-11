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Путин обратил внимание Шапши на проблему свалок в Калужской области
Путин обратил внимание Шапши на проблему свалок в Калужской области - РИА Новости, 11.02.2025
Путин обратил внимание Шапши на проблему свалок в Калужской области
Президент России Владимир Путин попросил губернатора Калужской области Владислава Шапшу работать над решением проблемы свалок, которые отравляют жизнь людям и... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:22:00+03:00
2025-02-11T14:22:00+03:00
2025-02-11T14:23:00+03:00
общество
россия
калужская область
владимир путин
владислав шапша
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Калужской области Владислава Шапшу работать над решением проблемы свалок, которые отравляют жизнь людям и неблагоприятно сказываются на экологической ситуации. "В сфере экологии, сами знаете, 222 неразрешенные свалки. Думаю, что это отравляет жизнь людям и в целом неблагоприятно сказывается на вопросах экологии. Вы наверняка знаете об этом. Вопросы непростые, нужно над этим работать", - сказал Путин в ходе встречи с главой региона во вторник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, калужская область, владимир путин, владислав шапша
Общество, Россия, Калужская область, Владимир Путин, Владислав Шапша
Путин обратил внимание Шапши на проблему свалок в Калужской области
Путин попросил Шапшу заняться решением проблемы свалок в Калужской области