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Путин поддержал намерение Шапши продолжить работу - РИА Новости, 11.02.2025
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13:59 11.02.2025 (обновлено: 14:09 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/shapsha-1998617747.html
Путин поддержал намерение Шапши продолжить работу
Путин поддержал намерение Шапши продолжить работу - РИА Новости, 11.02.2025
Путин поддержал намерение Шапши продолжить работу
Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Калужской области Владислава Шапши, чей первый губернаторский срок истекает в сентябре, продолжать... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:59:00+03:00
2025-02-11T14:09:00+03:00
политика
калужская область
владислав шапша
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Калужской области Владислава Шапши, чей первый губернаторский срок истекает в сентябре, продолжать работу в качестве руководителя региона."Владимир Владимирович, пять лет моей работы на должности губернатора завершаются в сентябре этого года. Многие задачи решены, ещё больше задач, конечно, осталось, и вопросов, и проблем, которые требуют решения. Я понимаю свою ответственность на этом месте. Если вы сочтете возможным, то при поддержке жителей Калужской области я готов продолжить эту работу. На ваше решение, Владимир Владимирович", - сказал Шапша на встрече с Путиным.В свою очередь глава государства поддержал данное намерение."В целом у вас все получается. Есть вещи, на которые, конечно, нужно обратить дополнительное внимание", - отметил президент.Среди проблем он, в частности, назвал ситуацию со свалками и перегруженность городского транспорта в регионе. Шапша ответил, что обязательно займется решением этих вопросов."Вам всего самого доброго, успехов", - пожелал Путин.
https://ria.ru/20250207/gubernator-1998067148.html
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Встреча Путина с губернатором Калужской области
Президент провёл рабочую встречу с главой Калужской области Владиславом Шапшой. Губернатор доложил президенту о социально-экономическом развитии области. Особая роль в докладе уделена промышленности региона – проектам в области деревообработки и производства фармсырья, а также работе Калужского автомобильного кластера в условиях санкций.
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политика, калужская область, владислав шапша, владимир путин, россия
Политика, Калужская область, Владислав Шапша, Владимир Путин, Россия
Путин поддержал намерение Шапши продолжить работу

Путин поддержал намерение губернатора Шапши продолжить работу

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Калужской области Владислава Шапши, чей первый губернаторский срок истекает в сентябре, продолжать работу в качестве руководителя региона.
"Владимир Владимирович, пять лет моей работы на должности губернатора завершаются в сентябре этого года. Многие задачи решены, ещё больше задач, конечно, осталось, и вопросов, и проблем, которые требуют решения. Я понимаю свою ответственность на этом месте. Если вы сочтете возможным, то при поддержке жителей Калужской области я готов продолжить эту работу. На ваше решение, Владимир Владимирович", - сказал Шапша на встрече с Путиным.
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В свою очередь глава государства поддержал данное намерение.
"В целом у вас все получается. Есть вещи, на которые, конечно, нужно обратить дополнительное внимание", - отметил президент.
Среди проблем он, в частности, назвал ситуацию со свалками и перегруженность городского транспорта в регионе. Шапша ответил, что обязательно займется решением этих вопросов.
"Вам всего самого доброго, успехов", - пожелал Путин.
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ПолитикаКалужская областьВладислав ШапшаВладимир ПутинРоссия
 
 
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