https://ria.ru/20250211/shapsha-1998617747.html

Путин поддержал намерение Шапши продолжить работу

Путин поддержал намерение Шапши продолжить работу - РИА Новости, 11.02.2025

Путин поддержал намерение Шапши продолжить работу

Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Калужской области Владислава Шапши, чей первый губернаторский срок истекает в сентябре, продолжать... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:59:00+03:00

2025-02-11T13:59:00+03:00

2025-02-11T14:09:00+03:00

политика

калужская область

владислав шапша

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998620452_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7f8db45933f552a84435bbf91c2791c2.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Калужской области Владислава Шапши, чей первый губернаторский срок истекает в сентябре, продолжать работу в качестве руководителя региона."Владимир Владимирович, пять лет моей работы на должности губернатора завершаются в сентябре этого года. Многие задачи решены, ещё больше задач, конечно, осталось, и вопросов, и проблем, которые требуют решения. Я понимаю свою ответственность на этом месте. Если вы сочтете возможным, то при поддержке жителей Калужской области я готов продолжить эту работу. На ваше решение, Владимир Владимирович", - сказал Шапша на встрече с Путиным.В свою очередь глава государства поддержал данное намерение."В целом у вас все получается. Есть вещи, на которые, конечно, нужно обратить дополнительное внимание", - отметил президент.Среди проблем он, в частности, назвал ситуацию со свалками и перегруженность городского транспорта в регионе. Шапша ответил, что обязательно займется решением этих вопросов."Вам всего самого доброго, успехов", - пожелал Путин.

https://ria.ru/20250207/gubernator-1998067148.html

https://ria.ru/20250211/efremov-1998588419.html

калужская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Путина с губернатором Калужской области Президент провёл рабочую встречу с главой Калужской области Владиславом Шапшой. Губернатор доложил президенту о социально-экономическом развитии области. Особая роль в докладе уделена промышленности региона – проектам в области деревообработки и производства фармсырья, а также работе Калужского автомобильного кластера в условиях санкций. 2025-02-11T13:59 true PT1M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, калужская область, владислав шапша, владимир путин, россия