https://ria.ru/20250211/shacman-1998661895.html

"Автостат" рассказал о реализации грузовика Shacman в 2024 году

"Автостат" рассказал о реализации грузовика Shacman в 2024 году - РИА Новости, 11.02.2025

"Автостат" рассказал о реализации грузовика Shacman в 2024 году

Китайский крупнотоннажный грузовик Shacman SX3258, импорт и реализацию которого запретил Росстандарт, в прошлом году занял более 5% в общем объеме продаж в... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T16:10:00+03:00

2025-02-11T16:10:00+03:00

2025-02-11T16:11:00+03:00

экономика

авто

россия

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

автостат

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Китайский крупнотоннажный грузовик Shacman SX3258, импорт и реализацию которого запретил Росстандарт, в прошлом году занял более 5% в общем объеме продаж в России в своем сегменте - было реализовано 5 236 штук, следует из данных аналитического агентства "Автостат", предоставленных РИА Новости. Росстандарт в понедельник сообщил о приостановлении действия одобрения типа транспортных средств, выданного в отношении китайских грузовиков Shacman SX3258 и приостановке любой их реализации. Причиной стало несоответствие автомобилей ряду обязательных требований, предъявляемых к колесным транспортным средствам. Всего в этом сегменте, по данным "Автостата", в 2024 году было продано чуть более 100 тысяч автомобилей. Из них 68,8% занимают грузовики китайского производства. Крупнотоннажные грузовики бренда Shacman составили 15,42% от общего количества продаж, при этом треть из них - модели SC3258. Еще одна модель бренда - SX3318 - была реализована в количестве 4 086 автомобилей. Как уточнили в "Автостате", при анализе рынка крупнотоннажных грузовых автомобилей используется собственная сегментация агентства. Так, к сегменту HCV относятся грузовые автомобили полной массой более 16 тонн. Росстандарт выдал предписание официальному представителю изготовителя грузовика, в рамках которого необходимо будет устранить причины возникновения нарушений требований технического регламента. По данным ведомства, в Россию было ввезено более 15 тысяч единиц потенциально опасных грузовых автомобилей Shacman SX3258, из которых более двух тысяч находятся в эксплуатации.

https://ria.ru/20250122/salony-1994936872.html

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экономика, авто, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), автостат