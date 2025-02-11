"Автостат" рассказал о реализации грузовика Shacman в 2024 году
"Автостат": грузовик Shacman, продажу которого запретили в РФ, занял 5% рынка
Грузовые автомобили SHACMAN. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Китайский крупнотоннажный грузовик Shacman SX3258, импорт и реализацию которого запретил Росстандарт, в прошлом году занял более 5% в общем объеме продаж в России в своем сегменте - было реализовано 5 236 штук, следует из данных аналитического агентства "Автостат", предоставленных РИА Новости.
Росстандарт в понедельник сообщил о приостановлении действия одобрения типа транспортных средств, выданного в отношении китайских грузовиков Shacman SX3258 и приостановке любой их реализации. Причиной стало несоответствие автомобилей ряду обязательных требований, предъявляемых к колесным транспортным средствам.
Всего в этом сегменте, по данным "Автостата", в 2024 году было продано чуть более 100 тысяч автомобилей. Из них 68,8% занимают грузовики китайского производства.
Крупнотоннажные грузовики бренда Shacman составили 15,42% от общего количества продаж, при этом треть из них - модели SC3258. Еще одна модель бренда - SX3318 - была реализована в количестве 4 086 автомобилей.
Как уточнили в "Автостате", при анализе рынка крупнотоннажных грузовых автомобилей используется собственная сегментация агентства. Так, к сегменту HCV относятся грузовые автомобили полной массой более 16 тонн.
Росстандарт выдал предписание официальному представителю изготовителя грузовика, в рамках которого необходимо будет устранить причины возникновения нарушений требований технического регламента. По данным ведомства, в Россию было ввезено более 15 тысяч единиц потенциально опасных грузовых автомобилей Shacman SX3258, из которых более двух тысяч находятся в эксплуатации.
Автодилеры допустили уход нескольких китайских брендов из России
18 декабря 2024, 14:42