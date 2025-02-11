Рейтинг@Mail.ru
Жителю Челябинской области пересадили сердце после трех инсультов - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/serdtse-1998721596.html
Жителю Челябинской области пересадили сердце после трех инсультов
Жителю Челябинской области пересадили сердце после трех инсультов - РИА Новости, 11.02.2025
Жителю Челябинской области пересадили сердце после трех инсультов
Челябинские кардиохирурги успешно пересадили сердце 25-летнему жителю Аргаяшского района Раделю Ярмухаметову, который трижды за 2024 год перенес инсульт,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T20:23:00+03:00
2025-02-11T20:23:00+03:00
челябинская область
россия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998720808_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_ee660be313a4bbce40c36d6e24384fa9.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 11 фев – РИА Новости. Челябинские кардиохирурги успешно пересадили сердце 25-летнему жителю Аргаяшского района Раделю Ярмухаметову, который трижды за 2024 год перенес инсульт, сообщила во вторник пресс-служба областной клинической больницы. По данным пресс-службы, дилатационная кардиомиопатия у Ярмухаметовых - семейное заболевание, и до прошлого года пациент не подозревал о диагнозе, кроме того, он курил с 15 лет, пока не начала стремительно прогрессировать одышка. В растянутых камерах сердца начали формироваться тромбы, которые стали причиной трех инсультов в течение года. "Сложного пациента поставили в лист ожидания на трансплантацию. В ноябре прошлого года Радель бросил курить и соблюдал все назначения лечащих врачей, чтобы дожить до операции. Как только появилось подходящее по параметрам сердце, пациента госпитализировали и стали готовить к операции… Кардиохирурги пересадили сердце 25-летнему южноуральцу. Житель Аргаяшского района стал самым молодым пациентом с трансплантированным сердцем", - говорится в сообщении. По словам врача анестезиолога-реаниматолога больницы Игоря Глазунова, в момент изъятия донорского сердца реципиента, которому будут пересаживать сердце, готовят к операции и только когда хирурги подтверждают, что сердце подходит и операция возможна, начинается этап анестезии. Во время процесса пересадки организм реципиента некоторое время живет совсем без сердца - старый орган изъят, а новый еще не подключен к артериям и сосудам, в эти мгновения кровообращение заменял аппарат искусственного кровообращения, отмечается в сообщении. В послеоперационном периоде для пациента огромное значение имеют грамотно подобранные препараты и их дозы, чтобы организм не начал отторгать пересаженный орган, добавляет пресс-служба больницы.
https://ria.ru/20241216/ural-1989399045.html
https://ria.ru/20250127/moskva-1995732093.html
челябинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998720808_7:0:607:450_1920x0_80_0_0_93be4d41ccd614931fdbf9f7a1599d7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинская область, россия, здоровье - общество
Челябинская область, Россия, Здоровье - Общество
Жителю Челябинской области пересадили сердце после трех инсультов

Челябинские врачи пересадили сердце мужчине после трех инсультов за год

© Фото : Челябинская областная клиническая больницаКардиохирурги Челябинской областной клинической больницы пересадили сердце 25-летнему пациенту
Кардиохирурги Челябинской областной клинической больницы пересадили сердце 25-летнему пациенту - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : Челябинская областная клиническая больница
Кардиохирурги Челябинской областной клинической больницы пересадили сердце 25-летнему пациенту
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 11 фев – РИА Новости. Челябинские кардиохирурги успешно пересадили сердце 25-летнему жителю Аргаяшского района Раделю Ярмухаметову, который трижды за 2024 год перенес инсульт, сообщила во вторник пресс-служба областной клинической больницы.
По данным пресс-службы, дилатационная кардиомиопатия у Ярмухаметовых - семейное заболевание, и до прошлого года пациент не подозревал о диагнозе, кроме того, он курил с 15 лет, пока не начала стремительно прогрессировать одышка. В растянутых камерах сердца начали формироваться тромбы, которые стали причиной трех инсультов в течение года.
Врачи Асбеста спасли 56-летнего мужчину, у которого из-за инфаркта миокарда случился электрический шторм - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
На Урале спасли мужчину, у которого семь раз останавливалось сердце
16 декабря 2024, 11:31
"Сложного пациента поставили в лист ожидания на трансплантацию. В ноябре прошлого года Радель бросил курить и соблюдал все назначения лечащих врачей, чтобы дожить до операции. Как только появилось подходящее по параметрам сердце, пациента госпитализировали и стали готовить к операции… Кардиохирурги пересадили сердце 25-летнему южноуральцу. Житель Аргаяшского района стал самым молодым пациентом с трансплантированным сердцем", - говорится в сообщении.
По словам врача анестезиолога-реаниматолога больницы Игоря Глазунова, в момент изъятия донорского сердца реципиента, которому будут пересаживать сердце, готовят к операции и только когда хирурги подтверждают, что сердце подходит и операция возможна, начинается этап анестезии. Во время процесса пересадки организм реципиента некоторое время живет совсем без сердца - старый орган изъят, а новый еще не подключен к артериям и сосудам, в эти мгновения кровообращение заменял аппарат искусственного кровообращения, отмечается в сообщении.
В послеоперационном периоде для пациента огромное значение имеют грамотно подобранные препараты и их дозы, чтобы организм не начал отторгать пересаженный орган, добавляет пресс-служба больницы.
Врачи НИИ имени Склифосовского в Москве спасли пациентку с ожогами 60% тела - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Москве спасли пациентку с ожогами 60 процентов тела
27 января, 16:11
 
Челябинская областьРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала