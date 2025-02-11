https://ria.ru/20250211/serdtse-1998721596.html

Жителю Челябинской области пересадили сердце после трех инсультов

Жителю Челябинской области пересадили сердце после трех инсультов - РИА Новости, 11.02.2025

Жителю Челябинской области пересадили сердце после трех инсультов

Челябинские кардиохирурги успешно пересадили сердце 25-летнему жителю Аргаяшского района Раделю Ярмухаметову, который трижды за 2024 год перенес инсульт,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T20:23:00+03:00

2025-02-11T20:23:00+03:00

2025-02-11T20:23:00+03:00

челябинская область

россия

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998720808_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_ee660be313a4bbce40c36d6e24384fa9.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 11 фев – РИА Новости. Челябинские кардиохирурги успешно пересадили сердце 25-летнему жителю Аргаяшского района Раделю Ярмухаметову, который трижды за 2024 год перенес инсульт, сообщила во вторник пресс-служба областной клинической больницы. По данным пресс-службы, дилатационная кардиомиопатия у Ярмухаметовых - семейное заболевание, и до прошлого года пациент не подозревал о диагнозе, кроме того, он курил с 15 лет, пока не начала стремительно прогрессировать одышка. В растянутых камерах сердца начали формироваться тромбы, которые стали причиной трех инсультов в течение года. "Сложного пациента поставили в лист ожидания на трансплантацию. В ноябре прошлого года Радель бросил курить и соблюдал все назначения лечащих врачей, чтобы дожить до операции. Как только появилось подходящее по параметрам сердце, пациента госпитализировали и стали готовить к операции… Кардиохирурги пересадили сердце 25-летнему южноуральцу. Житель Аргаяшского района стал самым молодым пациентом с трансплантированным сердцем", - говорится в сообщении. По словам врача анестезиолога-реаниматолога больницы Игоря Глазунова, в момент изъятия донорского сердца реципиента, которому будут пересаживать сердце, готовят к операции и только когда хирурги подтверждают, что сердце подходит и операция возможна, начинается этап анестезии. Во время процесса пересадки организм реципиента некоторое время живет совсем без сердца - старый орган изъят, а новый еще не подключен к артериям и сосудам, в эти мгновения кровообращение заменял аппарат искусственного кровообращения, отмечается в сообщении. В послеоперационном периоде для пациента огромное значение имеют грамотно подобранные препараты и их дозы, чтобы организм не начал отторгать пересаженный орган, добавляет пресс-служба больницы.

https://ria.ru/20241216/ural-1989399045.html

https://ria.ru/20250127/moskva-1995732093.html

челябинская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

челябинская область, россия, здоровье - общество