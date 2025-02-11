https://ria.ru/20250211/serbiya-1998725909.html

В Сербии прокомментировали санкции США против "Нефтяной индустрии"

В Сербии прокомментировали санкции США против "Нефтяной индустрии" - РИА Новости, 11.02.2025

В Сербии прокомментировали санкции США против "Нефтяной индустрии"

Санкции США в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") являются политическим вопросом, который может... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T21:13:00+03:00

2025-02-11T21:13:00+03:00

2025-02-11T21:13:00+03:00

сша

сербия

белград (город)

александр вучич

александр дюков

газпром

нефтяная индустрия сербии

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БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Санкции США в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") являются политическим вопросом, который может отразиться на сербской экономике, ситуация непростая, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Рабочая группа правительства Сербии провела в середине января первую встречу с представителями Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control), отдельно - предварительные консультации с российской стороной. Компания NIS направила 4 февраля OFAC запрос о 90-дневной отсрочке санкций, введение которых ожидалось 25 февраля. Президент Сербии Александр Вучич в начале февраля сообщил, что посольство США ответило, "что так не пойдет", но продолжил ждать ответ OFAC. "Ситуация совсем непростая, потому что позиции американской и российской сторон и далее весьма удалены друг от друга. В данный момент рассматриваем два-три возможных сценария, наряду с этим продолжаем следить за ситуацией на рынке и за ценами, чтобы сохранить стабильность снабжения. Напомню, что это политический вопрос, который мог бы отразиться на нашей экономике... От американской администрации мы получили дополнительные пояснения, продолжаем разговоры с OFAC, и на этой неделе ожидаем увидеть следующие шаги российской стороны", - цитирует пресс-служба минэнерго Джедович-Ханданович. Сербский лидер ранее также рассказал, что генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков направил ему письмо по этому вопросу, но не раскрыл его содержания. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". При этом Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).

https://ria.ru/20241216/vuchich-1989352632.html

https://ria.ru/20250210/vuchich-1998507964.html

https://ria.ru/20241215/belgrad-1989346096.html

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сербия

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сша, сербия, белград (город), александр вучич, александр дюков, газпром, нефтяная индустрия сербии