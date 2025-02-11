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В Сербии заявили о возможных махинациях при подсчете голосов в Косово - РИА Новости, 11.02.2025
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20:21 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/serbiya-1998721219.html
В Сербии заявили о возможных махинациях при подсчете голосов в Косово
В Сербии заявили о возможных махинациях при подсчете голосов в Косово - РИА Новости, 11.02.2025
В Сербии заявили о возможных махинациях при подсчете голосов в Косово
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил о возможных махинациях при подсчете голосов косовских сербов в ущерб... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T20:21:00+03:00
2025-02-11T20:21:00+03:00
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БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил о возможных махинациях при подсчете голосов косовских сербов в ущерб партии "Сербский список" после прошедших 9 февраля выборах в "парламент" самопровозглашенной республики. Данные по итогам голосования не обновляются на официальном сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Приштине с вечера понедельника, до тех пор было подсчитано 99,17% голосов. По этим данным крупнейшая партия нацменьшинства "Сербский список" получает 4,43%, но, как партия нацменьшинства, не должен преодолевать 5% ценз, 10 мест в косовском "парламенте", распределяются между сербскими партиями по итогам выборов. "Уже 20 часов ЦИК не вносит данные с 0,83% мест для голосования в поселке Лепосавич, городе Косовска-Митровица, поселке Гнилане, а речь идет о сербских голосах, важных для "Сербского списка" Как это внесены голоса с 99,17% мест для голосования из всего Косово и Метохии, а не внесены сербские голоса? Речь идет о попытке перекроить волю избирателей!" - написал Петкович в соцсети Х. Замглавы "Сербского списка" Драгиша Милович ранее заявил журналистам, что "происходит что-то странное" с подсчетом голосов. Президент Сербии Александр Вучич заявил в ночь на понедельник, что крупнейшая партия косовских сербов получила все 10 мандатов из отведенных для сербского нацменьшинства в 120-местном "парламенте" Косово. Глава МИД Сербии Марко Джурич затем указал, что результат "Сербского списка" поможет бороться за права сербов в крае демократическими средствами. "Премьер" самопровозглашенного Косово Альбин Курти ранее заявил о победе на прошедших 9 февраля выборах в "парламент" и намерении сформировать новый состав "правительства". По данным избиркома с 99,17% участков, его "Самоопределение", известное трениями с официальным Белградом и жесткой линией в отношении косовских сербов, получает 40,83% голосов избирателей, что дает ему приблизительно 47 мандатов из 120 в парламенте. Для большинства в 61 мандат Курти может не хватить десятка голосов несербских нацменьшинств, с которыми он был в коалиции после выборов 2021 года. Председатель крупнейшей оппозиционной Демократической партии Косово (PDK) Бедри Хамза, созданной бывшими косовоалбанскими полевыми командирами, чьи лидеры - "экс-президент" Хашим Тачи и "экс-спикер парламента" Кадри Весели - находятся под судом в Гааге за военные преступления, заявил ранее, что не будет вступать в коалицию с националистическим движением "премьера" Курти. Согласно данным с 99,17% участков, Демократическая партия Косово (PDK) получает 22,15%, рассчитывает на 25 мандатов. Лидеры оппозиционных партий Альянс за будущее Косово (AAK) Рамуш Харадинай и Демократического союза Косово (LDK) Люмир Абдиджику выразили неудовлетворенность результатами своих партий на прошедших выборах в косовский "парламент". В ходе кампании и по ее итогам они неоднократно заявляли о том, что являются принципиальными оппонентами правящего "Самоопределения". По последним данным умеренный еврореформистский Демократический союз Косово (LDK) набирает 17,59%, что может дать 20 мандатов. Избирательный ценз в 5% преодолевает с 7,47% голосов и "Альянс за будущее Косово" Рамуша Харадиная - "экс-премьера" и бывшего полевого командира освободительной армии Косово, который жестко критикует нынешние власти и настаивает на скорейшем вступлении в НАТО, рассчитывает на восемь мандатов.
https://ria.ru/20241225/serbiya-1991340089.html
https://ria.ru/20250210/kosovo-1998323606.html
https://ria.ru/20241226/kosovo-1991493362.html
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в мире, косово, сербия, приштина, альбин курти, александр вучич, марко джурич, нато
В мире, Косово, Сербия, Приштина, Альбин Курти, Александр Вучич, Марко Джурич, НАТО
В Сербии заявили о возможных махинациях при подсчете голосов в Косово

Дипломат Петкович заявил о возможных махинациях при подсчете голосов в Косово

© Associated Press Visar Kryeziu Парламентские выборы в Косово
Парламентские выборы в Косово - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Associated Press Visar Kryeziu
Парламентские выборы в Косово
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БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил о возможных махинациях при подсчете голосов косовских сербов в ущерб партии "Сербский список" после прошедших 9 февраля выборах в "парламент" самопровозглашенной республики.
Данные по итогам голосования не обновляются на официальном сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Приштине с вечера понедельника, до тех пор было подсчитано 99,17% голосов. По этим данным крупнейшая партия нацменьшинства "Сербский список" получает 4,43%, но, как партия нацменьшинства, не должен преодолевать 5% ценз, 10 мест в косовском "парламенте", распределяются между сербскими партиями по итогам выборов.
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"Уже 20 часов ЦИК не вносит данные с 0,83% мест для голосования в поселке Лепосавич, городе Косовска-Митровица, поселке Гнилане, а речь идет о сербских голосах, важных для "Сербского списка" Как это внесены голоса с 99,17% мест для голосования из всего Косово и Метохии, а не внесены сербские голоса? Речь идет о попытке перекроить волю избирателей!" - написал Петкович в соцсети Х.
Замглавы "Сербского списка" Драгиша Милович ранее заявил журналистам, что "происходит что-то странное" с подсчетом голосов.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в ночь на понедельник, что крупнейшая партия косовских сербов получила все 10 мандатов из отведенных для сербского нацменьшинства в 120-местном "парламенте" Косово. Глава МИД Сербии Марко Джурич затем указал, что результат "Сербского списка" поможет бороться за права сербов в крае демократическими средствами.
«
"Премьер" самопровозглашенного Косово Альбин Курти ранее заявил о победе на прошедших 9 февраля выборах в "парламент" и намерении сформировать новый состав "правительства". По данным избиркома с 99,17% участков, его "Самоопределение", известное трениями с официальным Белградом и жесткой линией в отношении косовских сербов, получает 40,83% голосов избирателей, что дает ему приблизительно 47 мандатов из 120 в парламенте. Для большинства в 61 мандат Курти может не хватить десятка голосов несербских нацменьшинств, с которыми он был в коалиции после выборов 2021 года.
Альбин Курти - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Партия "премьера" Курти увеличила отрыв на выборах в Косово
10 февраля, 01:47
Председатель крупнейшей оппозиционной Демократической партии Косово (PDK) Бедри Хамза, созданной бывшими косовоалбанскими полевыми командирами, чьи лидеры - "экс-президент" Хашим Тачи и "экс-спикер парламента" Кадри Весели - находятся под судом в Гааге за военные преступления, заявил ранее, что не будет вступать в коалицию с националистическим движением "премьера" Курти.
Согласно данным с 99,17% участков, Демократическая партия Косово (PDK) получает 22,15%, рассчитывает на 25 мандатов.
Лидеры оппозиционных партий Альянс за будущее Косово (AAK) Рамуш Харадинай и Демократического союза Косово (LDK) Люмир Абдиджику выразили неудовлетворенность результатами своих партий на прошедших выборах в косовский "парламент". В ходе кампании и по ее итогам они неоднократно заявляли о том, что являются принципиальными оппонентами правящего "Самоопределения".
По последним данным умеренный еврореформистский Демократический союз Косово (LDK) набирает 17,59%, что может дать 20 мандатов. Избирательный ценз в 5% преодолевает с 7,47% голосов и "Альянс за будущее Косово" Рамуша Харадиная - "экс-премьера" и бывшего полевого командира освободительной армии Косово, который жестко критикует нынешние власти и настаивает на скорейшем вступлении в НАТО, рассчитывает на восемь мандатов.
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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