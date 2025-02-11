https://ria.ru/20250211/serbiya-1998664745.html

Оппозиция Косово не будет вступать в коалицию с "премьером" Курти

Оппозиция Косово не будет вступать в коалицию с "премьером" Курти - РИА Новости, 11.02.2025

Оппозиция Косово не будет вступать в коалицию с "премьером" Курти

Крупнейшая оппозиционная Демократическая партия Косово (PDK), созданная бывшими косовоалбанскими полевыми командирами, не будет вступать в коалицию с... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:40:00+03:00

2025-02-11T14:40:00+03:00

2025-02-11T16:20:00+03:00

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БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная Демократическая партия Косово (PDK), созданная бывшими косовоалбанскими полевыми командирами, не будет вступать в коалицию с националистическим движением "премьер-министра" Альбина Курти по итогам прошедших 9 февраля выборов в "парламент", заявил председатель партии Бедри Хамза. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово ранее заявил о победе на прошедших 9 февраля выборах в "парламент" и намерении сформировать новый состав "правительства". По данным избиркома с 99,17% участков, его "Самоопределение", известное трениями с официальным Белградом и жесткой линией в отношении косовских сербов, получает 40,83% голосов избирателей, что дает ему приблизительно 47 мандатов из 120 в парламенте. Для большинства в 61 мандат Курти может не хватить десятка голосов несербских нацменьшинств, с которыми он был в коалиции после выборов 2021 года. "Курти обещал 500 тысяч голосов поддержки, но не смог их обеспечить. Сегодня большинство избирателей показали, что они не хотят продолжения (работы - ред.) того же правительства. Мы не будем вступать в коалицию с "Самоопределением". У них не было четкой программы в ходе кампании, они избегали дебатов, распаляли раскол и ненависть" - цитирует Хамзу портал RKS news. Согласно данным с 99,17% участков, Демократическая партия Косово (PDK), сформированная бывшими полевыми командирами, чьи лидеры - "экс-президент" Хашим Тачи и "экс-спикер парламента" Кадри Весели - находятся под судом в Гааге за военные преступления, получает 22,15% и рассчитывает на 25 мандатов. Лидеры таких оппозиционных организаций, как Альянс за будущее Косово (AAK) и Демократический союз Косово (LDK), - Рамуш Харадинай и Люмир Абдиджику - выразили неудовлетворенность результатами своих партий на прошедших выборах в косовский "парламент". В ходе кампании и по ее итогам они неоднократно заявляли о том, что являются принципиальными оппонентами правящего "Самоопределения". По последним данным, умеренный еврореформистский Демократический союз Косово (LDK) набирает 17,59%, что может дать ему 20 мандатов. Избирательный ценз в 5% преодолевает с 7,47% голосов и Альянс за будущее Косово, рассчитывая на восемь мандатов. Лидер альянса Харадинай - "экс-премьер" и бывший полевой командир освободительной армии Косово, который жестко критикует нынешние власти и настаивает на скорейшем вступлении в НАТО. По последним данным ЦИК, крупнейшая партия нацменьшинства "Сербский список" получает 4,43%. Партии нацменьшинств не должны преодолевать ценз в 5%. Десять мест в косовском "парламенте", распределяются между сербскими партиями по итогам выборов.

https://ria.ru/20250207/tramp-1998014560.html

https://ria.ru/20241227/kosovo-1991725499.html

https://ria.ru/20250205/tramp-1997406313.html

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в мире, косово, белград (город), гаага, альбин курти, рамуш харадинай, хашим тачи, нато