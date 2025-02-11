Оппозиция Косово не будет вступать в коалицию с "премьером" Курти
Оппозиция Косово отказалась от коалиции с "премьером" Курти
© AP Photo / Visar KryeziuАльбин Курти
© AP Photo / Visar Kryeziu
Альбин Курти. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная Демократическая партия Косово (PDK), созданная бывшими косовоалбанскими полевыми командирами, не будет вступать в коалицию с националистическим движением "премьер-министра" Альбина Курти по итогам прошедших 9 февраля выборов в "парламент", заявил председатель партии Бедри Хамза.
"Премьер" самопровозглашенной республики Косово ранее заявил о победе на прошедших 9 февраля выборах в "парламент" и намерении сформировать новый состав "правительства". По данным избиркома с 99,17% участков, его "Самоопределение", известное трениями с официальным Белградом и жесткой линией в отношении косовских сербов, получает 40,83% голосов избирателей, что дает ему приблизительно 47 мандатов из 120 в парламенте. Для большинства в 61 мандат Курти может не хватить десятка голосов несербских нацменьшинств, с которыми он был в коалиции после выборов 2021 года.
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"Курти обещал 500 тысяч голосов поддержки, но не смог их обеспечить. Сегодня большинство избирателей показали, что они не хотят продолжения (работы - ред.) того же правительства. Мы не будем вступать в коалицию с "Самоопределением". У них не было четкой программы в ходе кампании, они избегали дебатов, распаляли раскол и ненависть" - цитирует Хамзу портал RKS news.
Согласно данным с 99,17% участков, Демократическая партия Косово (PDK), сформированная бывшими полевыми командирами, чьи лидеры - "экс-президент" Хашим Тачи и "экс-спикер парламента" Кадри Весели - находятся под судом в Гааге за военные преступления, получает 22,15% и рассчитывает на 25 мандатов.
Лидеры таких оппозиционных организаций, как Альянс за будущее Косово (AAK) и Демократический союз Косово (LDK), - Рамуш Харадинай и Люмир Абдиджику - выразили неудовлетворенность результатами своих партий на прошедших выборах в косовский "парламент". В ходе кампании и по ее итогам они неоднократно заявляли о том, что являются принципиальными оппонентами правящего "Самоопределения".
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По последним данным, умеренный еврореформистский Демократический союз Косово (LDK) набирает 17,59%, что может дать ему 20 мандатов. Избирательный ценз в 5% преодолевает с 7,47% голосов и Альянс за будущее Косово, рассчитывая на восемь мандатов. Лидер альянса Харадинай - "экс-премьер" и бывший полевой командир освободительной армии Косово, который жестко критикует нынешние власти и настаивает на скорейшем вступлении в НАТО.
По последним данным ЦИК, крупнейшая партия нацменьшинства "Сербский список" получает 4,43%. Партии нацменьшинств не должны преодолевать ценз в 5%. Десять мест в косовском "парламенте", распределяются между сербскими партиями по итогам выборов.