Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция Косово не будет вступать в коалицию с "премьером" Курти - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 11.02.2025 (обновлено: 16:20 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/serbiya-1998664745.html
Оппозиция Косово не будет вступать в коалицию с "премьером" Курти
Оппозиция Косово не будет вступать в коалицию с "премьером" Курти - РИА Новости, 11.02.2025
Оппозиция Косово не будет вступать в коалицию с "премьером" Курти
Крупнейшая оппозиционная Демократическая партия Косово (PDK), созданная бывшими косовоалбанскими полевыми командирами, не будет вступать в коалицию с... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:40:00+03:00
2025-02-11T16:20:00+03:00
в мире
косово
белград (город)
гаага
альбин курти
рамуш харадинай
хашим тачи
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741915397_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d10de86d15ffe9cc857199dda8cdc5db.jpg
БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная Демократическая партия Косово (PDK), созданная бывшими косовоалбанскими полевыми командирами, не будет вступать в коалицию с националистическим движением "премьер-министра" Альбина Курти по итогам прошедших 9 февраля выборов в "парламент", заявил председатель партии Бедри Хамза. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово ранее заявил о победе на прошедших 9 февраля выборах в "парламент" и намерении сформировать новый состав "правительства". По данным избиркома с 99,17% участков, его "Самоопределение", известное трениями с официальным Белградом и жесткой линией в отношении косовских сербов, получает 40,83% голосов избирателей, что дает ему приблизительно 47 мандатов из 120 в парламенте. Для большинства в 61 мандат Курти может не хватить десятка голосов несербских нацменьшинств, с которыми он был в коалиции после выборов 2021 года. "Курти обещал 500 тысяч голосов поддержки, но не смог их обеспечить. Сегодня большинство избирателей показали, что они не хотят продолжения (работы - ред.) того же правительства. Мы не будем вступать в коалицию с "Самоопределением". У них не было четкой программы в ходе кампании, они избегали дебатов, распаляли раскол и ненависть" - цитирует Хамзу портал RKS news. Согласно данным с 99,17% участков, Демократическая партия Косово (PDK), сформированная бывшими полевыми командирами, чьи лидеры - "экс-президент" Хашим Тачи и "экс-спикер парламента" Кадри Весели - находятся под судом в Гааге за военные преступления, получает 22,15% и рассчитывает на 25 мандатов. Лидеры таких оппозиционных организаций, как Альянс за будущее Косово (AAK) и Демократический союз Косово (LDK), - Рамуш Харадинай и Люмир Абдиджику - выразили неудовлетворенность результатами своих партий на прошедших выборах в косовский "парламент". В ходе кампании и по ее итогам они неоднократно заявляли о том, что являются принципиальными оппонентами правящего "Самоопределения". По последним данным, умеренный еврореформистский Демократический союз Косово (LDK) набирает 17,59%, что может дать ему 20 мандатов. Избирательный ценз в 5% преодолевает с 7,47% голосов и Альянс за будущее Косово, рассчитывая на восемь мандатов. Лидер альянса Харадинай - "экс-премьер" и бывший полевой командир освободительной армии Косово, который жестко критикует нынешние власти и настаивает на скорейшем вступлении в НАТО. По последним данным ЦИК, крупнейшая партия нацменьшинства "Сербский список" получает 4,43%. Партии нацменьшинств не должны преодолевать ценз в 5%. Десять мест в косовском "парламенте", распределяются между сербскими партиями по итогам выборов.
https://ria.ru/20250207/tramp-1998014560.html
https://ria.ru/20241227/kosovo-1991725499.html
https://ria.ru/20250205/tramp-1997406313.html
косово
белград (город)
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741915397_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4717bbb18c28de06807b3c8c56f08bdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, белград (город), гаага, альбин курти, рамуш харадинай, хашим тачи, нато
В мире, Косово, Белград (город), Гаага, Альбин Курти, Рамуш Харадинай, Хашим Тачи, НАТО
Оппозиция Косово не будет вступать в коалицию с "премьером" Курти

Оппозиция Косово отказалась от коалиции с "премьером" Курти

© AP Photo / Visar KryeziuАльбин Курти
Альбин Курти - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Visar Kryeziu
Альбин Курти. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная Демократическая партия Косово (PDK), созданная бывшими косовоалбанскими полевыми командирами, не будет вступать в коалицию с националистическим движением "премьер-министра" Альбина Курти по итогам прошедших 9 февраля выборов в "парламент", заявил председатель партии Бедри Хамза.
"Премьер" самопровозглашенной республики Косово ранее заявил о победе на прошедших 9 февраля выборах в "парламент" и намерении сформировать новый состав "правительства". По данным избиркома с 99,17% участков, его "Самоопределение", известное трениями с официальным Белградом и жесткой линией в отношении косовских сербов, получает 40,83% голосов избирателей, что дает ему приблизительно 47 мандатов из 120 в парламенте. Для большинства в 61 мандат Курти может не хватить десятка голосов несербских нацменьшинств, с которыми он был в коалиции после выборов 2021 года.
Вид на столицу Косово - Приштину - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Спецпосланник Трампа заявил о низком уровне отношений с Косово
7 февраля, 16:35
"Курти обещал 500 тысяч голосов поддержки, но не смог их обеспечить. Сегодня большинство избирателей показали, что они не хотят продолжения (работы - ред.) того же правительства. Мы не будем вступать в коалицию с "Самоопределением". У них не было четкой программы в ходе кампании, они избегали дебатов, распаляли раскол и ненависть" - цитирует Хамзу портал RKS news.
Согласно данным с 99,17% участков, Демократическая партия Косово (PDK), сформированная бывшими полевыми командирами, чьи лидеры - "экс-президент" Хашим Тачи и "экс-спикер парламента" Кадри Весели - находятся под судом в Гааге за военные преступления, получает 22,15% и рассчитывает на 25 мандатов.
Лидеры таких оппозиционных организаций, как Альянс за будущее Косово (AAK) и Демократический союз Косово (LDK), - Рамуш Харадинай и Люмир Абдиджику - выразили неудовлетворенность результатами своих партий на прошедших выборах в косовский "парламент". В ходе кампании и по ее итогам они неоднократно заявляли о том, что являются принципиальными оппонентами правящего "Самоопределения".
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Премьер Сербии обвинил полицию Косово в терроре
27 декабря 2024, 17:02
По последним данным, умеренный еврореформистский Демократический союз Косово (LDK) набирает 17,59%, что может дать ему 20 мандатов. Избирательный ценз в 5% преодолевает с 7,47% голосов и Альянс за будущее Косово, рассчитывая на восемь мандатов. Лидер альянса Харадинай - "экс-премьер" и бывший полевой командир освободительной армии Косово, который жестко критикует нынешние власти и настаивает на скорейшем вступлении в НАТО.
По последним данным ЦИК, крупнейшая партия нацменьшинства "Сербский список" получает 4,43%. Партии нацменьшинств не должны преодолевать ценз в 5%. Десять мест в косовском "парламенте", распределяются между сербскими партиями по итогам выборов.
Альбин Курти - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Посланник Трампа заявил, что "премьер" Косово не заслуживает доверия
5 февраля, 00:58
 
В миреКосовоБелград (город)ГаагаАльбин КуртиРамуш ХарадинайХашим ТачиНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала