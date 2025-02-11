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Саперы обезвредили ракету SCALP в Курской области - РИА Новости, 11.02.2025
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17:40 11.02.2025 (обновлено: 18:02 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/scalp-1998690001.html
Саперы обезвредили ракету SCALP в Курской области
Саперы обезвредили ракету SCALP в Курской области - РИА Новости, 11.02.2025
Саперы обезвредили ракету SCALP в Курской области
Саперы МЧС России обезвредили крылатую ракету SCALP в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:40:00+03:00
2025-02-11T18:02:00+03:00
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Саперы МЧС России обезвредили крылатую ракету SCALP в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."В Курской области саперы МЧС обезвредили крылатую ракету SCALP французского производства. Она была обнаружена на территории одного из районов региона", — сказал собеседник агентства.Всего с августа 2024-го специалисты ведомства совершили почти 300 выездов на разминирование, уничтожив около двух тысяч взрывоопасных предметов.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 59 550 военнослужащих и 359 танков.
https://ria.ru/20241118/rakety-1984403287.html
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курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Вооруженные силы Украины
Саперы обезвредили ракету SCALP в Курской области

Саперы МЧС РФ обезвредили французскую ракету SCALP в Курской области

© Фото : МЧС РоссииРакета SCALP, обезвреженная в Курской области
Ракета SCALP, обезвреженная в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : МЧС России
Ракета SCALP, обезвреженная в Курской области
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Саперы МЧС России обезвредили крылатую ракету SCALP в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Курской области саперы МЧС обезвредили крылатую ракету SCALP французского производства. Она была обнаружена на территории одного из районов региона", — сказал собеседник агентства.
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Всего с августа 2024-го специалисты ведомства совершили почти 300 выездов на разминирование, уничтожив около двух тысяч взрывоопасных предметов.
Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 59 550 военнослужащих и 359 танков.
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