https://ria.ru/20250211/sbu-1998714277.html

СБУ обвинила бывших руководителей "Укроборонпрома" в хищении денег

СБУ обвинила бывших руководителей "Укроборонпрома" в хищении денег - РИА Новости, 11.02.2025

СБУ обвинила бывших руководителей "Укроборонпрома" в хищении денег

Четверо бывших руководителей "Укроборонпрома" похитили 107 миллионов гривен (2,6 миллиона долларов) на экспорте военной продукции, заявили во вторник в Службе... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T19:28:00+03:00

2025-02-11T19:28:00+03:00

2025-02-11T19:28:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Четверо бывших руководителей "Укроборонпрома" похитили 107 миллионов гривен (2,6 миллиона долларов) на экспорте военной продукции, заявили во вторник в Службе безопасности Украины. "СБУ и НАБУ (национальное антикоррупционное бюро Украины – ред.) разоблачили экс-должностных лиц "Укроборонпрома" на хищении более 107 миллионов гривен (2,6 миллиона долларов по нынешнему курсу – ред.) бюджетных гривен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации ведомства, речь идет о четырех бывших должностных лицах "Укроборонпрома", которые украли эти деньги в 2016 – 2019 году на экспорте военной продукции. "Для реализации схемы ее организаторы привлекали аффилированную коммерческую структуру с зарубежной регистрацией. Фигуранты подписывали соглашения с директором этой фирмы на сопровождение по заключению и дальнейшему выполнению договоров с экспортерами украинского вооружения. Хотя на самом деле всю соответствующую работу с иностранными заказчиками военной продукции осуществляло оборонное предприятие Украины", - отмечают в СБУ. По данным спецслужбы, полученные таким образом деньги выводились в тень через фиктивные фирмы и распределялись между участниками схемы. На данный момент бывшие руководители "Укроборонпрома" находятся за границей. Им заочно предъявлено обвинение в присвоении имущества, отмывании имущества, полученного преступным путем, служебном подлоге. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

https://ria.ru/20250131/sbu-1996724164.html

https://ria.ru/20250130/ukraina-1996233263.html

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в мире, украина, укроборонпром, служба безопасности украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)