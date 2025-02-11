https://ria.ru/20250211/saratov-1998680750.html

Саратовские власти предупредили о фейках в соцсетях после атаки БПЛА

Саратовские власти предупредили о фейках в соцсетях после атаки БПЛА - РИА Новости, 11.02.2025

Саратовские власти предупредили о фейках в соцсетях после атаки БПЛА

Фейковые сообщения от имени официальных органов власти распространяются в социальных сетях и в мессенджере Telegram после атаки беспилотников на Саратовскую... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:13:00+03:00

2025-02-11T17:13:00+03:00

2025-02-11T17:13:00+03:00

происшествия

технологии

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САРАТОВ, 11 фев - РИА Новости. Фейковые сообщения от имени официальных органов власти распространяются в социальных сетях и в мессенджере Telegram после атаки беспилотников на Саратовскую область, сообщила пресс-служба губернатора. "Уважаемые жители, в социальных сетях и Telegram распространяется фейковая информация якобы от официальных органов власти по ситуации с сегодняшней атакой БПЛА. Таким образом, злоумышленники пытаются дестабилизировать обстановку в регионе. Будьте бдительны, не поддавайтесь на провокации. Все обращения к населению от имени губернатора делаются только публично на его официальных страницах в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также в Telegram-канале", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора в Telegram-канале. Ранее глава региона Роман Бусаргин сообщил, что силами ПВО ликвидированы беспилотники в Саратовской области, есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове, предварительно, пострадавших нет. Позднее он отметил, что возгорание на промышленном предприятии в Саратове потушено.

https://ria.ru/20250114/bespilotniki-1993571512.html

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происшествия, технологии, саратовская область, саратов, роман бусаргин, telegram, одноклассники