Рейтинг@Mail.ru
Саратовские власти предупредили о фейках в соцсетях после атаки БПЛА - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/saratov-1998680750.html
Саратовские власти предупредили о фейках в соцсетях после атаки БПЛА
Саратовские власти предупредили о фейках в соцсетях после атаки БПЛА - РИА Новости, 11.02.2025
Саратовские власти предупредили о фейках в соцсетях после атаки БПЛА
Фейковые сообщения от имени официальных органов власти распространяются в социальных сетях и в мессенджере Telegram после атаки беспилотников на Саратовскую... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:13:00+03:00
2025-02-11T17:13:00+03:00
происшествия
технологии
саратовская область
саратов
роман бусаргин
telegram
одноклассники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995591133_5:0:1029:576_1920x0_80_0_0_84bf7b1c894bc5b120546f11d2607fcb.jpg
САРАТОВ, 11 фев - РИА Новости. Фейковые сообщения от имени официальных органов власти распространяются в социальных сетях и в мессенджере Telegram после атаки беспилотников на Саратовскую область, сообщила пресс-служба губернатора. "Уважаемые жители, в социальных сетях и Telegram распространяется фейковая информация якобы от официальных органов власти по ситуации с сегодняшней атакой БПЛА. Таким образом, злоумышленники пытаются дестабилизировать обстановку в регионе. Будьте бдительны, не поддавайтесь на провокации. Все обращения к населению от имени губернатора делаются только публично на его официальных страницах в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также в Telegram-канале", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора в Telegram-канале. Ранее глава региона Роман Бусаргин сообщил, что силами ПВО ликвидированы беспилотники в Саратовской области, есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове, предварительно, пострадавших нет. Позднее он отметил, что возгорание на промышленном предприятии в Саратове потушено.
https://ria.ru/20250114/bespilotniki-1993571512.html
саратовская область
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995591133_133:0:901:576_1920x0_80_0_0_8253c3a2a2a7f21e6826af85fc404a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, технологии, саратовская область, саратов, роман бусаргин, telegram, одноклассники
Происшествия, Технологии, Саратовская область, Саратов, Роман Бусаргин, Telegram, Одноклассники
Саратовские власти предупредили о фейках в соцсетях после атаки БПЛА

В соцсетях и Telegram распространяются фейковые сообщения после атаки БПЛА

© Фото : Национальный антитеррористический комитетУкраинский ударный БПЛА
Украинский ударный БПЛА - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
Украинский ударный БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 11 фев - РИА Новости. Фейковые сообщения от имени официальных органов власти распространяются в социальных сетях и в мессенджере Telegram после атаки беспилотников на Саратовскую область, сообщила пресс-служба губернатора.
"Уважаемые жители, в социальных сетях и Telegram распространяется фейковая информация якобы от официальных органов власти по ситуации с сегодняшней атакой БПЛА. Таким образом, злоумышленники пытаются дестабилизировать обстановку в регионе. Будьте бдительны, не поддавайтесь на провокации. Все обращения к населению от имени губернатора делаются только публично на его официальных страницах в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также в Telegram-канале", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора в Telegram-канале.
Ранее глава региона Роман Бусаргин сообщил, что силами ПВО ликвидированы беспилотники в Саратовской области, есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове, предварительно, пострадавших нет. Позднее он отметил, что возгорание на промышленном предприятии в Саратове потушено.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Саратовские экстренные службы приведены в полную готовность
14 января, 05:13
 
ПроисшествияТехнологииСаратовская областьСаратовРоман БусаргинTelegramОдноклассники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала