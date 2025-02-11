https://ria.ru/20250211/sanktsii-1998480894.html

Китай открыл второй фронт. Россия уже получает выгоду

Китай открыл второй фронт. Россия уже получает выгоду - РИА Новости, 11.02.2025

Китай открыл второй фронт. Россия уже получает выгоду

Отвечая на введенные Вашингтоном пошлины, Пекин решил отыграться на американских энергоресурсах и сельскохозяйственном оборудовании. Это рискует перерасти в... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:00:00+03:00

2025-02-11T08:00:00+03:00

2025-02-11T09:56:00+03:00

экономика

цены на нефть

китай

tiktok

сша

спг

сила сибири — 2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572667319_399:319:2610:1563_1920x0_80_0_0_2fdc69e652ad473b28ae944f009756e4.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. Отвечая на введенные Вашингтоном пошлины, Пекин решил отыграться на американских энергоресурсах и сельскохозяйственном оборудовании. Это рискует перерасти в настоящую торговую войну. На кону интересы не только противоборствующих стран, но и их партнеров. О перспективах противостояния — в материале РИА Новости.Ответная реакцияТрамп обложил десятипроцентным налогом весь китайский импорт. Реакция КНР: 15 процентов на уголь и сжиженный природный газ, десять — на сырую нефть, сельхозоборудование и автомобили. Кроме того, в список ненадежных организаций внесли производителя одежды PVH, владеющего брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, а также поставщика продуктов и услуг в области генетического тестирования Illumina.Изменения вступили в силу с 10 февраля и призваны сделать американские товары неконкурентоспособными на китайском рынке. В ответ президент США заявил, что пошлины на товары из КНР — только начало, далее последуют "серьезные меры", пишет Financial Times."Такова стандартная переговорная тактика Трампа — ввести ограничения, а потом диктовать условия для их снятия", — говорит Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России.Со своей стороны, Китай не желает идти на уступки под давлением. "Вести переговоры и заключать сделки нужно на равных, а не вводить пошлины и после призывать к урегулированию", — цитирует FT исследователя Института американских исследований Академии общественных наук КНР Ма Вэй.Кроме того, аналитики отмечают, что истинные требования нового президента США могут оказаться куда шире оглашенного прекращения поставок опасного опиоида фентанила. Среди возможных вариантов называют принуждение к давлению на Россию и передачу прав собственности на платформу TikTok американскому покупателю.FT сообщает, что государства балансируют на грани полномасштабной торговой войны. Эксперт Китайского центра международных экономических обменов Чжан Яньшэнь считает, что дело может закончиться очень плохо.Рисковый приемОдно из самых неприятных последствий крупного противостояния — существенное сокращение мировой торговли, в результате которого пострадает спрос на углеводороды. "Чем ниже оборот, тем меньше производство и количество перевозок. А со снижением энергозатрат подешевеют нефть, уголь и газ. На России это скажется не лучшим образом", — считает Юшков.Торговая война между крупнейшими экономиками и политическими силами, безусловно, не добавит мировой экономике устойчивости и импульса для роста, соглашается замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. С другой стороны, Москва может извлечь определенную политическую выгоду из ухудшения отношений между США и Китаем. "Это снимет некоторые барьеры, которые китайцы установили, чтобы излишне не раздражать американцев", — поясняет эксперт.Кроме того, напряженность может подтолкнуть Китай поторопиться с реализацией строительства и ввода в эксплуатацию "Силы Сибири — 2" — дополнительного газопровода из России в Поднебесную. Ежегодная пропускная способность в 50 миллиардов кубометров позволит минимизировать зависимость от сторонних поставщиков и станет взаимовыгодным решением для Москвы и Пекина. Переговоры по проекту продолжаются несколько лет. Предварительную документацию утвердили, на территории КНР даже построили необходимое ответвление до Шанхая, тем не менее об условиях поставок и тарифах пока не договорились.Осторожность прежде всегоВ целом сдержанная реакция Пекина оставляет пространство для переговоров, и снятие санкций вполне возможно. Так, в 2018-м КНР уже вводила подобные ограничения, которые были сняты в 2020-м.Пока ничего критичного не произошло. Несмотря на громкие слова, обе стороны действуют весьма осторожно. Штаты — не основной поставщик нефти и газа в Китай. "Что касается СПГ, общий объем не превышает семи миллиардов кубов в год", — уточняет Игорь Юшков. Вероятнее всего, топливо перенаправят в соседние страны — Японию и Южную Корею, которые входят в число крупнейших потребителей СПГ в мире. Или же в Европу. Тогда как КНР сможет добрать недостающее в Катаре, Австралии или России. Таким образом, серьезного перестроения не будет, обойдется обменом рынками.Аналитики сходятся во мнении, что ситуация пока выглядит скорее как создание фона для переговоров, а не реальная попытка нанести ущерб противнику. "По большому счету, эти тарифы — по крайней мере, на СПГ — никак американцев не затрагивают. Да и для китайских компаний большой проблемы нет", — указывает Гривач.Тем не менее КНР рискует меньше США и готова играть вдолгую. Эксперт по торговле и вице-президент Азиатского института политики Венди Катлер указывает: прежде чем пойти на сделку, "Пекин будет выжидать и наблюдать". В целом эксперты не исключают возможность реального разрастания торговой войны, но, по всей видимости, в этом не заинтересованы ни в Вашингтоне, ни в Пекине.

https://ria.ru/20250209/usaid-1998298445.html

https://ria.ru/20250207/udobreniya-1997809222.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, китай, tiktok, сша, спг, сила сибири — 2