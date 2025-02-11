https://ria.ru/20250211/sambo-1998697457.html
Ямал проведет в ДНР турнир по самбо памяти Героя РФ Владимира Жоги
Ямал проведет в ДНР турнир по самбо памяти Героя РФ Владимира Жоги - РИА Новости, 11.02.2025
Ямал проведет в ДНР турнир по самбо памяти Героя РФ Владимира Жоги
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа проведут в Волновахе Донецкой Народной Республики в марте турнир по самбо, посвященный памяти Героя России Владимира... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:59:00+03:00
2025-02-11T17:59:00+03:00
2025-02-11T17:59:00+03:00
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ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа проведут в Волновахе Донецкой Народной Республики в марте турнир по самбо, посвященный памяти Героя России Владимира Жоги, сообщает пресс-служба правительства региона. "Мероприятие будет организовано Ямалом совместно с Волновахским муниципальным округом. Спортсмены съедутся со всей подшефной территории. Турнир пройдет в новом спорткомплексе "Северный характер", который открыли в начале января. Его возвели ямальские строители на месте разрушенной школы №3", - говорится в сообщении. Отмечается, что идею проведения турнира поддержал отец Героя России, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога. Ожидается, что в соревнованиях примут участие порядка 150 ребят. Владимир Жога командовал отдельным разведывательным батальоном "Спарта". Три года назад погиб в боях за Волноваху, обеспечивая выход мирных жителей из-под обстрелов. За мужество, проявленное в боях, Владимир Жога стал первым военнослужащим ДНР, удостоенным звания Героя России. Шефство над Волновахским муниципальным округом Ямал взял два с половиной года назад. За это время регион восстановил порядка 300 социальных объектов, направил свыше 5 тысяч тонн гуманитарного груза.
https://ria.ru/20250211/avdeevka-1998690842.html
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россия, волноваха, владимир жога, артем жога, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия, Волноваха, Владимир Жога, Артем Жога, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
Ямал проведет в ДНР турнир по самбо памяти Героя РФ Владимира Жоги
Власти Ямала проведут в ДНР турнир по самбо, посвященный памяти Владимира Жоги
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа проведут в Волновахе Донецкой Народной Республики в марте турнир по самбо, посвященный памяти Героя России Владимира Жоги, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Мероприятие будет организовано Ямалом совместно с Волновахским муниципальным округом. Спортсмены съедутся со всей подшефной территории. Турнир пройдет в новом спорткомплексе "Северный характер", который открыли в начале января. Его возвели ямальские строители на месте разрушенной школы №3", - говорится в сообщении.
Отмечается, что идею проведения турнира поддержал отец Героя России, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога. Ожидается, что в соревнованиях примут участие порядка 150 ребят.
Владимир Жога командовал отдельным разведывательным батальоном "Спарта". Три года назад погиб в боях за Волноваху, обеспечивая выход мирных жителей из-под обстрелов. За мужество, проявленное в боях, Владимир Жога стал первым военнослужащим ДНР, удостоенным звания Героя России.
Шефство над Волновахским муниципальным округом Ямал взял два с половиной года назад. За это время регион восстановил порядка 300 социальных объектов, направил свыше 5 тысяч тонн гуманитарного груза.