https://ria.ru/20250211/sambo-1998697457.html

Ямал проведет в ДНР турнир по самбо памяти Героя РФ Владимира Жоги

Ямал проведет в ДНР турнир по самбо памяти Героя РФ Владимира Жоги - РИА Новости, 11.02.2025

Ямал проведет в ДНР турнир по самбо памяти Героя РФ Владимира Жоги

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа проведут в Волновахе Донецкой Народной Республики в марте турнир по самбо, посвященный памяти Героя России Владимира... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:59:00+03:00

2025-02-11T17:59:00+03:00

2025-02-11T17:59:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

россия

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владимир жога

артем жога

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа проведут в Волновахе Донецкой Народной Республики в марте турнир по самбо, посвященный памяти Героя России Владимира Жоги, сообщает пресс-служба правительства региона. "Мероприятие будет организовано Ямалом совместно с Волновахским муниципальным округом. Спортсмены съедутся со всей подшефной территории. Турнир пройдет в новом спорткомплексе "Северный характер", который открыли в начале января. Его возвели ямальские строители на месте разрушенной школы №3", - говорится в сообщении. Отмечается, что идею проведения турнира поддержал отец Героя России, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога. Ожидается, что в соревнованиях примут участие порядка 150 ребят. Владимир Жога командовал отдельным разведывательным батальоном "Спарта". Три года назад погиб в боях за Волноваху, обеспечивая выход мирных жителей из-под обстрелов. За мужество, проявленное в боях, Владимир Жога стал первым военнослужащим ДНР, удостоенным звания Героя России. Шефство над Волновахским муниципальным округом Ямал взял два с половиной года назад. За это время регион восстановил порядка 300 социальных объектов, направил свыше 5 тысяч тонн гуманитарного груза.

https://ria.ru/20250211/avdeevka-1998690842.html

https://ria.ru/20250128/podderzhka-1995925724.html

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россия, волноваха, владимир жога, артем жога, ямало-ненецкий автономный округ (янао)