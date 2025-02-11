https://ria.ru/20250211/samara-1998636730.html

В Самаре четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Самаре четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 11.02.2025

В Самаре четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

Четыре человека пострадали в аварии с микроавтобусом, который врезался в световую опору в Самаре, сообщили РИА Новости в минздраве Самарской области. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:52:00+03:00

2025-02-11T14:52:00+03:00

2025-02-11T14:52:00+03:00

происшествия

самарская область

самара

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали в аварии с микроавтобусом, который врезался в световую опору в Самаре, сообщили РИА Новости в минздраве Самарской области. В региональном ГУМВД России сообщили журналистам, что в 13.20 мск в районе дома 187 на улице Галактионовская водитель за рулем микроавтобуса въехал в световую опору. На месте происшествия работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства аварии. "Четыре пострадавших госпитализируются в медицинское учреждение. Состояние троих - тяжелое, один - средней степени тяжести. Министерство здравоохранения держит на контроле оказание медицинской помощи", - сообщили РИА Новости в минздраве Самарской области, комментируя аварию с микроавтобусом.

https://ria.ru/20250130/chislo-1996258366.html

самарская область

самара

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происшествия, самарская область, самара, министерство внутренних дел рф (мвд россии)