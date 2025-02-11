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В Самаре четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 11.02.2025
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14:52 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/samara-1998636730.html
В Самаре четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Самаре четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 11.02.2025
В Самаре четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом
Четыре человека пострадали в аварии с микроавтобусом, который врезался в световую опору в Самаре, сообщили РИА Новости в минздраве Самарской области. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:52:00+03:00
2025-02-11T14:52:00+03:00
происшествия
самарская область
самара
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали в аварии с микроавтобусом, который врезался в световую опору в Самаре, сообщили РИА Новости в минздраве Самарской области. В региональном ГУМВД России сообщили журналистам, что в 13.20 мск в районе дома 187 на улице Галактионовская водитель за рулем микроавтобуса въехал в световую опору. На месте происшествия работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства аварии. "Четыре пострадавших госпитализируются в медицинское учреждение. Состояние троих - тяжелое, один - средней степени тяжести. Министерство здравоохранения держит на контроле оказание медицинской помощи", - сообщили РИА Новости в минздраве Самарской области, комментируя аварию с микроавтобусом.
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происшествия, самарская область, самара, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Самарская область, Самара, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Самаре четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

Минздрав: четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Самаре

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали в аварии с микроавтобусом, который врезался в световую опору в Самаре, сообщили РИА Новости в минздраве Самарской области.
В региональном ГУМВД России сообщили журналистам, что в 13.20 мск в районе дома 187 на улице Галактионовская водитель за рулем микроавтобуса въехал в световую опору. На месте происшествия работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства аварии.
"Четыре пострадавших госпитализируются в медицинское учреждение. Состояние троих - тяжелое, один - средней степени тяжести. Министерство здравоохранения держит на контроле оказание медицинской помощи", - сообщили РИА Новости в минздраве Самарской области, комментируя аварию с микроавтобусом.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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30 января, 09:07
 
ПроисшествияСамарская областьСамараМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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