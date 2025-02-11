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В Самаре мошенники похитили у женщины 421 миллион рублей - РИА Новости, 11.02.2025
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09:41 11.02.2025 (обновлено: 10:35 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/samara-1998545387.html
В Самаре мошенники похитили у женщины 421 миллион рублей
В Самаре мошенники похитили у женщины 421 миллион рублей - РИА Новости, 11.02.2025
В Самаре мошенники похитили у женщины 421 миллион рублей
Телефонные мошенники похитили у жительницы Самары более 421 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:41:00+03:00
2025-02-11T10:35:00+03:00
происшествия
самара
саратов
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ирина волк
вооруженные силы украины
солнечногорск
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САМАРА, 11 фев — РИА Новости. Телефонные мошенники похитили у жительницы Самары более 421 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.По предварительным данным, звонившие представились сотрудниками правоохранительных органов и рассказали женщине, что неизвестные пытаются перевести деньги с ее банковского счета для финансирования ВСУ. Злоумышленники убедили жертву обналичить сбережения и передать их курьерам для внесения на "безопасный счет". За несколько дней женщина сняла средства с вкладов в одном из банков и передала их незнакомцам."Ущерб составил свыше 421 миллиона рублей. Избежать дальнейших потерь помогла бдительность сотрудника другого финансового учреждения. Он понял, что обманутая женщина общается с преступниками, и сообщил об этом в полицию", — написала Волк.Полицейские установили местонахождение и задержали троих злоумышленников, их отправили под стражу. Среди них — ранее судимый за вымогательство 22-летний житель Саратова. Для размещения сообщников и временного хранения похищенных денег он арендовал дом в Самаре."В ходе командировки в соседний регион оперативниками в жилище фигуранта проведен обыск. Обнаружен телефон, который использовался при совершении хищения, а также денежные средства в размере 600 тысяч рублей и 300 долларов США", — говорится в публикации.Следственные действия также прошли в одной из квартир в Солнечногорске Московской области, где проживает второй фигурант. Во время обыска полицейские изъяли 1,8 миллиона рублей, телефон и автомобиль, который мужчина, предположительно, купил за похищенные деньги.В жилище третьего подозреваемого из Саратова нашли 860 тысяч рублей. По предварительным данным, за счет похищенных средств он погасил ипотеку на 600 тысяч рублей. Мужчина продолжает скрываться от следствия и объявлен в розыск.Волк добавила, что у четвертого фигуранта — ранее судимого за кражу жителя Саратова — изъяли 255 тысяч рублей. Сами подозреваемые сообщили, что нашли незаконную подработку через мессенджер. Анонимный работодатель рассказал, что они должны будут забирать у людей деньги и различными способами переводить их на указанные счета, оставляя себе определенный процент. Расследование уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере продолжается.
https://ria.ru/20241129/moskva-1986385882.html
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происшествия, самара, саратов, россия, ирина волк, вооруженные силы украины, солнечногорск
Происшествия, Самара, Саратов, Россия, Ирина Волк, Вооруженные силы Украины, Солнечногорск
В Самаре мошенники похитили у женщины 421 миллион рублей

МВД: телефонные мошенники похитили у жительницы Самары более 421 миллиона рублей

© МВД РоссииПодозреваемый в хищении 421 миллиона рублей у жительницы Самары
Подозреваемый в хищении 421 миллиона рублей у жительницы Самары - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© МВД России
Подозреваемый в хищении 421 миллиона рублей у жительницы Самары
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САМАРА, 11 фев — РИА Новости. Телефонные мошенники похитили у жительницы Самары более 421 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
По предварительным данным, звонившие представились сотрудниками правоохранительных органов и рассказали женщине, что неизвестные пытаются перевести деньги с ее банковского счета для финансирования ВСУ. Злоумышленники убедили жертву обналичить сбережения и передать их курьерам для внесения на "безопасный счет". За несколько дней женщина сняла средства с вкладов в одном из банков и передала их незнакомцам.
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"Ущерб составил свыше 421 миллиона рублей. Избежать дальнейших потерь помогла бдительность сотрудника другого финансового учреждения. Он понял, что обманутая женщина общается с преступниками, и сообщил об этом в полицию", — написала Волк.
Полицейские установили местонахождение и задержали троих злоумышленников, их отправили под стражу. Среди них — ранее судимый за вымогательство 22-летний житель Саратова. Для размещения сообщников и временного хранения похищенных денег он арендовал дом в Самаре.
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"В ходе командировки в соседний регион оперативниками в жилище фигуранта проведен обыск. Обнаружен телефон, который использовался при совершении хищения, а также денежные средства в размере 600 тысяч рублей и 300 долларов США", — говорится в публикации.
Следственные действия также прошли в одной из квартир в Солнечногорске Московской области, где проживает второй фигурант. Во время обыска полицейские изъяли 1,8 миллиона рублей, телефон и автомобиль, который мужчина, предположительно, купил за похищенные деньги.
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В жилище третьего подозреваемого из Саратова нашли 860 тысяч рублей. По предварительным данным, за счет похищенных средств он погасил ипотеку на 600 тысяч рублей. Мужчина продолжает скрываться от следствия и объявлен в розыск.
Волк добавила, что у четвертого фигуранта — ранее судимого за кражу жителя Саратова — изъяли 255 тысяч рублей.
Сами подозреваемые сообщили, что нашли незаконную подработку через мессенджер. Анонимный работодатель рассказал, что они должны будут забирать у людей деньги и различными способами переводить их на указанные счета, оставляя себе определенный процент.
Расследование уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере продолжается.
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