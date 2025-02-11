В Самаре мошенники похитили у женщины 421 миллион рублей
МВД: телефонные мошенники похитили у жительницы Самары более 421 миллиона рублей
© МВД РоссииПодозреваемый в хищении 421 миллиона рублей у жительницы Самары
© МВД России
Подозреваемый в хищении 421 миллиона рублей у жительницы Самары
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САМАРА, 11 фев — РИА Новости. Телефонные мошенники похитили у жительницы Самары более 421 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
По предварительным данным, звонившие представились сотрудниками правоохранительных органов и рассказали женщине, что неизвестные пытаются перевести деньги с ее банковского счета для финансирования ВСУ. Злоумышленники убедили жертву обналичить сбережения и передать их курьерам для внесения на "безопасный счет". За несколько дней женщина сняла средства с вкладов в одном из банков и передала их незнакомцам.
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"Ущерб составил свыше 421 миллиона рублей. Избежать дальнейших потерь помогла бдительность сотрудника другого финансового учреждения. Он понял, что обманутая женщина общается с преступниками, и сообщил об этом в полицию", — написала Волк.
Полицейские установили местонахождение и задержали троих злоумышленников, их отправили под стражу. Среди них — ранее судимый за вымогательство 22-летний житель Саратова. Для размещения сообщников и временного хранения похищенных денег он арендовал дом в Самаре.
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"В ходе командировки в соседний регион оперативниками в жилище фигуранта проведен обыск. Обнаружен телефон, который использовался при совершении хищения, а также денежные средства в размере 600 тысяч рублей и 300 долларов США", — говорится в публикации.
Следственные действия также прошли в одной из квартир в Солнечногорске Московской области, где проживает второй фигурант. Во время обыска полицейские изъяли 1,8 миллиона рублей, телефон и автомобиль, который мужчина, предположительно, купил за похищенные деньги.
В жилище третьего подозреваемого из Саратова нашли 860 тысяч рублей. По предварительным данным, за счет похищенных средств он погасил ипотеку на 600 тысяч рублей. Мужчина продолжает скрываться от следствия и объявлен в розыск.
Волк добавила, что у четвертого фигуранта — ранее судимого за кражу жителя Саратова — изъяли 255 тысяч рублей.
Сами подозреваемые сообщили, что нашли незаконную подработку через мессенджер. Анонимный работодатель рассказал, что они должны будут забирать у людей деньги и различными способами переводить их на указанные счета, оставляя себе определенный процент.
Расследование уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере продолжается.