https://ria.ru/20250211/rumyniya-1998723897.html

Оппозиция Румынии намерена выдвинуть вотум недоверия правительству

Оппозиция Румынии намерена выдвинуть вотум недоверия правительству - РИА Новости, 11.02.2025

Оппозиция Румынии намерена выдвинуть вотум недоверия правительству

Оппозиционный румынский "Альянс за объединение Румынии" намерен зарегистрировать в парламенте вотум недоверия правительству премьера Марчела Чолаку, заявил... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T20:47:00+03:00

2025-02-11T20:47:00+03:00

2025-02-11T20:47:00+03:00

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КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Оппозиционный румынский "Альянс за объединение Румынии" намерен зарегистрировать в парламенте вотум недоверия правительству премьера Марчела Чолаку, заявил лидер политформирования Джеордже Симион. Правительство Румынии под управлением Чолаку было назначено 23 декабря 2024 года президентом Клаусом Йоханисом. Мандат Йоханниса завершился 21 декабря, но полномочия были продлены в связи с отменой результатов президентских выборов. Оппозиция потребовала его отставки, и в понедельник президент заявил, что с 12 февраля уйдет в отставку. Конституционный суд признал отставку Йоханниса и назначил временно исполняющим обязанности президента главу сената Илие Боложана. "Следующим шагом парламентской линии станет внесение вотума недоверия правительству Чолаку, правительству, назначенному этим нелегитимным президентом... Любой здравомыслящий оппозиционный парламентарий подпишет вотум недоверия, и я убежден, что у нас будет необходимое количество подписей", - заявил Симион в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*.По его словам, он намерен обратиться с предложением поддержать вотум недоверия ко всем оппозиционным депутатам парламента и сенаторам. "У нас пока не было времени поговорить с парламентскими группами и депутатами оппозиции. Это естественный жест, жест, который логически вытекает из отставки президента, потому что мы его отстранили. Все должны понять: давайте свергнем это правительство", - подчеркнул политик.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250210/oppozitsija-1998448011.html

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