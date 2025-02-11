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КС Румынии признал отставку президента Йоханниса - РИА Новости, 11.02.2025
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17:21 11.02.2025 (обновлено: 17:23 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/rumyniya-1998682708.html
КС Румынии признал отставку президента Йоханниса
КС Румынии признал отставку президента Йоханниса - РИА Новости, 11.02.2025
КС Румынии признал отставку президента Йоханниса
Конституционный суд Румынии признал отставку президента Клауса Йоханниса и назначил временно исполняющим обязанности президента главу Сената Илие Боложана. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:21:00+03:00
2025-02-11T17:23:00+03:00
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КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Конституционный суд Румынии признал отставку президента Клауса Йоханниса и назначил временно исполняющим обязанности президента главу Сената Илие Боложана. "Конституционный суд констатирует, что должность президента Румынии становится вакантной с 12 февраля 2025 года в связи с отставкой Клауса Вернера Йоханниса с поста президента Румынии... Постановляет, что в соответствии с положениями пункта (1) статьи 98 Конституции временно исполняющим обязанности президента Румынии становится председатель Сената Илие Гаврил Боложан, начиная с 12 февраля 2025 года", - говорится в решении, опубликованном на сайте КС. Решение Конституционного суда было принято единогласно. Мандат Йоханниса в качестве президента был завершен 21 декабря 2024 года. С тех пор он продолжал исполнять свои обязанности пока в стране не будет избран новый глава государства. Ранее партии "Альянс за объединение румын" (AUR), партия "Спасите Румынию S.O.S" и Партия молодых людей (POT) выступили с инициативой по сбору голосов для отставки президента. Парламент должен был вынести этот вопрос на рассмотрение 11 февраля, вместо этого в понедельник Йоханнис заявил, что сам уйдет в отставку 12 февраля. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности, в которых в том числе упоминалось и возможное вмешательство России. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Новые выборы президента запланированы на 4 мая.
https://ria.ru/20250210/oppozitsija-1998448011.html
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в мире, румыния, сша, россия, клаус йоханнис, кэлин джеорджеску, нато
В мире, Румыния, США, Россия, Клаус Йоханнис, Кэлин Джеорджеску, НАТО
КС Румынии признал отставку президента Йоханниса

КС назначил главу Сената Румынии врио президента после отставки Йоханниса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКлаус Йоханнис
Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Клаус Йоханнис. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Конституционный суд Румынии признал отставку президента Клауса Йоханниса и назначил временно исполняющим обязанности президента главу Сената Илие Боложана.
"Конституционный суд констатирует, что должность президента Румынии становится вакантной с 12 февраля 2025 года в связи с отставкой Клауса Вернера Йоханниса с поста президента Румынии... Постановляет, что в соответствии с положениями пункта (1) статьи 98 Конституции временно исполняющим обязанности президента Румынии становится председатель Сената Илие Гаврил Боложан, начиная с 12 февраля 2025 года", - говорится в решении, опубликованном на сайте КС.
Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Румынская оппозиция назвала отставку Йоханниса своей победой
10 февраля, 16:17
Решение Конституционного суда было принято единогласно.
Мандат Йоханниса в качестве президента был завершен 21 декабря 2024 года. С тех пор он продолжал исполнять свои обязанности пока в стране не будет избран новый глава государства. Ранее партии "Альянс за объединение румын" (AUR), партия "Спасите Румынию S.O.S" и Партия молодых людей (POT) выступили с инициативой по сбору голосов для отставки президента. Парламент должен был вынести этот вопрос на рассмотрение 11 февраля, вместо этого в понедельник Йоханнис заявил, что сам уйдет в отставку 12 февраля.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности, в которых в том числе упоминалось и возможное вмешательство России. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Новые выборы президента запланированы на 4 мая.
Здание румынского парламента в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Кандидат в президенты Румынии рассказал, во что может превратиться страна
12 января, 05:26
 
В миреРумынияСШАРоссияКлаус ЙоханнисКэлин ДжеорджескуНАТО
 
 
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