КС Румынии признал отставку президента Йоханниса
КС назначил главу Сената Румынии врио президента после отставки Йоханниса
Клаус Йоханнис. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Конституционный суд Румынии признал отставку президента Клауса Йоханниса и назначил временно исполняющим обязанности президента главу Сената Илие Боложана.
"Конституционный суд констатирует, что должность президента Румынии становится вакантной с 12 февраля 2025 года в связи с отставкой Клауса Вернера Йоханниса с поста президента Румынии... Постановляет, что в соответствии с положениями пункта (1) статьи 98 Конституции временно исполняющим обязанности президента Румынии становится председатель Сената Илие Гаврил Боложан, начиная с 12 февраля 2025 года", - говорится в решении, опубликованном на сайте КС.
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Решение Конституционного суда было принято единогласно.
Мандат Йоханниса в качестве президента был завершен 21 декабря 2024 года. С тех пор он продолжал исполнять свои обязанности пока в стране не будет избран новый глава государства. Ранее партии "Альянс за объединение румын" (AUR), партия "Спасите Румынию S.O.S" и Партия молодых людей (POT) выступили с инициативой по сбору голосов для отставки президента. Парламент должен был вынести этот вопрос на рассмотрение 11 февраля, вместо этого в понедельник Йоханнис заявил, что сам уйдет в отставку 12 февраля.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности, в которых в том числе упоминалось и возможное вмешательство России. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Новые выборы президента запланированы на 4 мая.