https://ria.ru/20250211/rumyniya-1998682708.html

КС Румынии признал отставку президента Йоханниса

КС Румынии признал отставку президента Йоханниса - РИА Новости, 11.02.2025

КС Румынии признал отставку президента Йоханниса

Конституционный суд Румынии признал отставку президента Клауса Йоханниса и назначил временно исполняющим обязанности президента главу Сената Илие Боложана. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:21:00+03:00

2025-02-11T17:21:00+03:00

2025-02-11T17:23:00+03:00

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КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Конституционный суд Румынии признал отставку президента Клауса Йоханниса и назначил временно исполняющим обязанности президента главу Сената Илие Боложана. "Конституционный суд констатирует, что должность президента Румынии становится вакантной с 12 февраля 2025 года в связи с отставкой Клауса Вернера Йоханниса с поста президента Румынии... Постановляет, что в соответствии с положениями пункта (1) статьи 98 Конституции временно исполняющим обязанности президента Румынии становится председатель Сената Илие Гаврил Боложан, начиная с 12 февраля 2025 года", - говорится в решении, опубликованном на сайте КС. Решение Конституционного суда было принято единогласно. Мандат Йоханниса в качестве президента был завершен 21 декабря 2024 года. С тех пор он продолжал исполнять свои обязанности пока в стране не будет избран новый глава государства. Ранее партии "Альянс за объединение румын" (AUR), партия "Спасите Румынию S.O.S" и Партия молодых людей (POT) выступили с инициативой по сбору голосов для отставки президента. Парламент должен был вынести этот вопрос на рассмотрение 11 февраля, вместо этого в понедельник Йоханнис заявил, что сам уйдет в отставку 12 февраля. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности, в которых в том числе упоминалось и возможное вмешательство России. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Новые выборы президента запланированы на 4 мая.

https://ria.ru/20250210/oppozitsija-1998448011.html

https://ria.ru/20250112/rumyniya-1993307817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, сша, россия, клаус йоханнис, кэлин джеорджеску, нато