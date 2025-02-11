https://ria.ru/20250211/rudakov-1998563506.html

Рудаков рассказал о возвращении россиян в Ливан

Рудаков рассказал о возвращении россиян в Ливан - РИА Новости, 11.02.2025

Рудаков рассказал о возвращении россиян в Ливан

Многие из числа постоянно проживающих в Ливане россиян вернулись в страну после вступления в силу соглашения о прекращении огня с Израилем, заявил в интервью... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T10:53:00+03:00

2025-02-11T10:53:00+03:00

2025-02-11T10:53:00+03:00

в мире

ливан

бейрут

израиль

александр рудаков (посол россии в ливане )

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БЕЙРУТ, 11 фев – РИА Новости. Многие из числа постоянно проживающих в Ливане россиян вернулись в страну после вступления в силу соглашения о прекращении огня с Израилем, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бейруте Александр Рудаков. "Многие из постоянно проживающих на территории Ливана россиян уже вернулись в республику. Косвенным свидетельством является активизация общественно-культурной деятельности "Русского дома" в Бейруте. Заработали детские секции и кружки, вновь стали проводиться мероприятия по линии объединений соотечественников", - сказал Рудаков. Глава российской дипмиссии отметил, что темпы возвращения к мирной жизни возрастают по мере вывода подразделений ЦАХАЛ из приграничных населенных пунктов. "Убеждаясь в устойчивости договоренностей о прекращении огня, россияне, для многих из которых Ливан стал вторым домом, спешат вернуться в "страну кедров" и воссоединиться со своими родными и близкими", - добавил он.

https://ria.ru/20250211/posol-1998524024.html

ливан

бейрут

израиль

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в мире, ливан, бейрут, израиль, александр рудаков (посол россии в ливане )