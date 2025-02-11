Рейтинг@Mail.ru
Рудаков рассказал о возвращении россиян в Ливан - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/rudakov-1998563506.html
Рудаков рассказал о возвращении россиян в Ливан
Рудаков рассказал о возвращении россиян в Ливан - РИА Новости, 11.02.2025
Рудаков рассказал о возвращении россиян в Ливан
Многие из числа постоянно проживающих в Ливане россиян вернулись в страну после вступления в силу соглашения о прекращении огня с Израилем, заявил в интервью... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:53:00+03:00
2025-02-11T10:53:00+03:00
в мире
ливан
бейрут
израиль
александр рудаков (посол россии в ливане )
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979516720_0:273:2541:1702_1920x0_80_0_0_b426dac759599d479c9546bbffa2f616.jpg
БЕЙРУТ, 11 фев – РИА Новости. Многие из числа постоянно проживающих в Ливане россиян вернулись в страну после вступления в силу соглашения о прекращении огня с Израилем, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бейруте Александр Рудаков. "Многие из постоянно проживающих на территории Ливана россиян уже вернулись в республику. Косвенным свидетельством является активизация общественно-культурной деятельности "Русского дома" в Бейруте. Заработали детские секции и кружки, вновь стали проводиться мероприятия по линии объединений соотечественников", - сказал Рудаков. Глава российской дипмиссии отметил, что темпы возвращения к мирной жизни возрастают по мере вывода подразделений ЦАХАЛ из приграничных населенных пунктов. "Убеждаясь в устойчивости договоренностей о прекращении огня, россияне, для многих из которых Ливан стал вторым домом, спешат вернуться в "страну кедров" и воссоединиться со своими родными и близкими", - добавил он.
https://ria.ru/20250211/posol-1998524024.html
ливан
бейрут
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979516720_272:0:2541:1702_1920x0_80_0_0_645a380db193d6ba416599e78623ee2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, бейрут, израиль, александр рудаков (посол россии в ливане )
В мире, Ливан, Бейрут, Израиль, Александр Рудаков (посол России в Ливане )
Рудаков рассказал о возвращении россиян в Ливан

Рудаков: многие россияне вернулись в Ливан после прекращения огня с Израилем

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВиды южной части пригорода Бейрута
Виды южной части пригорода Бейрута - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Виды южной части пригорода Бейрута . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 11 фев – РИА Новости. Многие из числа постоянно проживающих в Ливане россиян вернулись в страну после вступления в силу соглашения о прекращении огня с Израилем, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бейруте Александр Рудаков.
"Многие из постоянно проживающих на территории Ливана россиян уже вернулись в республику. Косвенным свидетельством является активизация общественно-культурной деятельности "Русского дома" в Бейруте. Заработали детские секции и кружки, вновь стали проводиться мероприятия по линии объединений соотечественников", - сказал Рудаков.
Глава российской дипмиссии отметил, что темпы возвращения к мирной жизни возрастают по мере вывода подразделений ЦАХАЛ из приграничных населенных пунктов. "Убеждаясь в устойчивости договоренностей о прекращении огня, россияне, для многих из которых Ливан стал вторым домом, спешат вернуться в "страну кедров" и воссоединиться со своими родными и близкими", - добавил он.
Александр Рудаков - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Посол России заявил, что страна может помочь в восстановлении Ливана
04:48
 
В миреЛиванБейрутИзраильАлександр Рудаков (посол России в Ливане )
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала