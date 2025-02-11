https://ria.ru/20250211/rudakov-1998559215.html

Александр Рудаков: Россия готова к диалогу с новым руководством Ливана

Александр Рудаков: Россия готова к диалогу с новым руководством Ливана - РИА Новости, 11.02.2025

Александр Рудаков: Россия готова к диалогу с новым руководством Ливана

Ливан в конце прошлого года был вовлечен в военный конфликт с Израилем, в ходе которого тысячи российских граждан были вынуждены покинуть страну, в результате... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T11:00:00+03:00

2025-02-11T11:00:00+03:00

2025-02-11T11:00:00+03:00

александр рудаков (посол россии в ливане )

ливан

россия

израиль

владимир путин

джозеф аун

новатэк

исламское государство*

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Ливан в конце прошлого года был вовлечен в военный конфликт с Израилем, в ходе которого тысячи российских граждан были вынуждены покинуть страну, в результате израильских бомбардировок сильно пострадала инфраструктура Ливана. Посол России в Ливане Александр Рудаков в эксклюзивном интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню дипломата, поделился подробностями того, как работалось сотрудникам посольства в разгар войны, каковы перспективы сотрудничества с новым руководством Ливана и насколько высока на сегодняшний день угроза активизации террористической группировки ИГ* и других радикальных формирований в регионе на фоне событий в соседней Сирии и Палестине.– Как будут выстраиваться российско-ливанские отношения при новом руководстве Ливана?– Убежден, что с новыми лицами во главе республики нам удастся активизировать доверительный, качественный и конструктивныйдиалог. С президентом Джозефом Ауном мы хорошо знакомы, неоднократно встречались по рабочим вопросам в его бытность командующим армией. А в связи с его избранием одними из первых среди местного дипкорпуса нанесли ему визит в новой должности и передали поздравительную телеграмму президента России Владимира Путина. Видим в Ауне профессионала своего дела, патриота и – что немаловажно – воплощение консенсусного выбора ливанского народа в очень непростое для страны время.Что касается премьера Саляма – то личных контактов с ним пока еще не было. Вместе с тем у него реноме опытного дипломата, правовика-международника мирового уровня. Надеемся, что у назначенного главы правительства получится найти применение своему первоклассному профессиональному багажу и вернуть Ливан на траекторию роста.Постоянно подтверждаем готовность к субстантивному и насыщенному диалогу с партнерами. Будем прежде всего ориентироваться на возобновление взаимовыгодной работы российско-ливанской межправительственной комиссии, наращивание динамики торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, причем не только на федеральном уровне, но и на муниципальном. При этом не собираемся поддаваться никаким внешним конъюнктурным веяниям. Надеемся, что официальный Бейрут также будет опираться на свои суверенные решения в международных делах.Наш приоритет – обеспечение ощутимых качественных результатов двустороннего сотрудничества, а не декларативные заявления без субстанции. Собственно, в этой логике и будем "строить мосты" с новыми хозяевами высоких кабинетов в Бейруте.– Запланированы ли контакты, обмен визитами между Бейрутом и Москвой? На каком уровне и когда ориентировочно?– Безусловно. Мы заинтересованы в налаживании рабочих межведомственных и профессионально-экспертных контактов между столицами. Но, как часто бывает в ливанских политических реалиях, приходится набираться терпения и ждать урегулирования внутренних вопросов.Впоследствии, несомненно, возродятся двусторонние контакты и делегационные обмены по кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. Конкретные модальности, уровень и сроки пока предсказывать не будем. Добавлю лишь одно: готовим развернутый план активизации "двусторонки".Пользуясь возможностью, отмечу, что уже дали старт делегационному обмену в рамках межцерковного диалога. Совсем недавно, в конце января Ливан в очередной раз посетил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Антоний. В Баламанде состоялась важная и своевременная встреча с Патриархом Антиохийской Церкви Иоанном Х. Наше духовенство традиционно тесно и в доверительном ключе взаимодействует с местными визави, в том числе по проблематике сохранения христианского наследия и защиты христиан на Ближнем Востоке. Не сомневаюсь, что межцерковное общение продолжит развиваться.– Насколько высокой остается угроза масштабной войны на Ближнем Востоке после прекращения огня в секторе Газа, смены власти в Сирии и разрешения политического вакуума в Ливане?– Искренне надеемся, что риски начала в регионе Ближнего Востока "большой войны" пошли на спад, но до нулевых значений пока далеко. При этом рецепт нормализации обстановки прост и всем хорошо известен: необходимо всеобъемлющее решение и справедливое урегулирование палестино-израильского конфликта на основе двугосударственной формулы.В данной связи мы не можем не приветствовать достижения договоренностей о прекращении огня и в Газе, и в Ливане. Удалось замедлить маховик насилия. Очевидный приоритет здесь – превратить эти договоренности в полный отказ от военных методов достижения политических целей.В то же время вынуждены констатировать многочисленные нарушения Иерусалимом условий деэскалации. Опасный прецедент – несоблюдение Израилем изначально согласованного срока вывода своих войск с территории ЛР (26 января). Теперь он продлен до 18 февраля. Надеемся, что обе стороны выполнят свои обязательства, и на Юге Ливана восстановится спокойная ситуация, позволяющая заняться реконструкцией и обеспечить возврат всех перемещенных лиц.Хочется верить, что на ливано-израильском треке уже появились предпосылки для поиска путей долгосрочной стабилизации, обязательным условием которой является деоккупация Израилем всех ливанских земель. Новая исполнительная власть Ливана обладает необходимыми полномочиями, чтобы акцентированно работать над достижением этой задачи в политико-дипломатическом ключе.– Как Россия оценивает уровень террористической активности в регионе после существенных перемен в Сирии и Ливане?– Удовлетворены динамикой возобновившегося в Ливане политпроцесса. Россия традиционно выступает в пользу необходимости укрепления институтов государственной власти республики. Надеемся, что формирование консенсусного правительства позволит в самое ближайшее время приступить к поиску эффективных путей решения стоящих перед ливанским обществом вызовов, в том числе в области безопасности.В Сирии власть сменилась совсем не демократическим путем. Политический ландшафт кардинально преобразуется. Рассчитываем, что новым лидерам удастся на деле реализовать свои заявления о построении инклюзивного государства с равными правами для всех сирийцев, включая так называемые меньшинства.Но нельзя забывать: боевики ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и прочих джихадистских формирований никуда не делись. В этом смысле мы не питаем иллюзий. Террористическая угроза – пусть, вероятно, ослабленная и преобразившаяся – все еще существует в отдельных анклавах. И если не продолжить ей противодействовать, то она может вновь заявить о себе.Убежден, что ни ливанские власти, ни другие ключевые региональные игроки совершенно не заинтересованы в таком сценарии.– После соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем неоднократно говорилось об усилении ливанской армии и обороноспособности страны в целом. Будет ли Россия участвовать в данном процессе?– Вооруженные Силы Российской Федерации в Ливане пользуются хорошей репутацией. Еще в 2012 году вступило в силу межправительственное российско-ливанское соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Впоследствии четырежды проходили заседания межправительственной комиссии по ВТС. К сожалению, кризисные явления в стране кедров и пандемия COVID-19 поставили взаимодействие на этом направлении на паузу.Но, кажется, пик турбулентности пройден, можно постепенно возвращаться к практической работе. Открыты к возобновлению усилий и активизации соответствующих контактов в случае получения сигналов о заинтересованности с ливанской стороны.– Важным моментом является восстановление инфраструктуры Ливана, поврежденной в результате бомбардировок Израиля. Может ли Россия оказать в этом содействие совместно с мировым сообществом и странами региона?– Не видим для этого серьезных препятствий. Традиционно дружественно воспринимаем официальный Бейрут, а друзьям, как известно, Россия всегда готова протянуть руку помощи. Поэтому в случае поступления соответствующего обращения будем готовы его рассмотреть.К слову, уже не раз оказывали ливанцам содействие в реконструкции важных инфраструктурных объектов. В 2006 году мотостроительный батальон ВС РФ возвел девять мостов через водные преграды взамен разрушенных в ходе того этапа обострения ливано-израильского конфликта. Трудовой подвиг наших военных инженеров позволил оперативно восстановить автомобильное сообщение между соседними районами страны и был увековечен памятной табличкой. Тогда это были самые сложные с технической точки зрения работы. Но от них во многом зависела хозяйственная жизнь Ливана. Поэтому россияне и взялись за этот проект. Другими словами, у нас есть, что предложить в плане содействия скорейшему постконфликтному восстановлению ливанской экономики.– После избрания президента и нового премьера Ливана все больше стали говорить об оздоровлении ливанской экономики – банковского сектора и инвестициях. Есть ли у российских компаний перспективы на развитие инвестиционных проектов в Ливане?– Прекращение боевых действий и последовавшая некоторая стабилизация военно-политической обстановки в республике позволили ливанцам вздохнуть с облегчением. Есть надежда на скорый запуск работ по восстановлению страны. Позитивные подвижки уже наметились: обсуждаются планы наращивания централизованной подачи электроэнергии, активизировались дискуссии о возвращении заблокированных с 2019 года банковских вкладов, всерьез заговорили о проектах реконструкции пострадавшей в ходе конфликта инфраструктуры.Вместе с тем для выхода на траекторию устойчивого экономического роста стране потребуются серьезные финансовые вливания из-за рубежа. Многие страны-доноры обуславливают выделение помощи и открытие кредитных линий проведением в Ливане комплекса структурных реформ. Насколько мы понимаем, такие преобразования соответствуют и намерениям самих ливанцев. Желаем им успеха на этом поприще. При этом очевидно, что от того, как удастся отладить работу всей экономической машины, зависят и перспективы осуществления в Ливане российских инвестиционных проектов.А пространство для кооперации здесь, к слову, немаленькое. Несмотря на нелегитимные западные рестрикции в отношении российских компаний, а также опасность вторичных санкций, многие ливанские контрагенты проявляют готовность к сотрудничеству. Наибольший интерес представляют проекты в сферах энергетики и сельского хозяйства, где у отечественных экономоператоров накоплен существенный опыт. Готовы и впредь оказывать все необходимое содействие в налаживании и продвижении совместного российско-ливанского взаимовыгодного партнерства.– Вопрос касается нефтяной отрасли. Нам известно, что НОВАТЭК приостановил свою деятельность в Ливане в рамках разведки и разработки блоков в территориальных водах. Однако прошлое правительство заявляло о заинтересованности ряда российских компаний в участии в новых тендерах на разработку блоков. Насколько это актуально сегодня?– НОВАТЭК вышел из консорциума с "Тоталь" и "Эни" в 2022 году после окончания первого раунда геологоразведки. Место роскомпании заняла катарская Qatar Energy. Второй раунд лицензирования завершился безрезультатно.В рамках третьего раунда, который включает шельфовые блоки №8 и №10 и продлится до марта 2025 года, насколько нам известно, контракт на исследование блока №8 был заключен с сервисной фирмой TGS. Однако речь пока идет исключительно о сейсморазведке, а не разведочном бурении, и только одного из двух блоков. Это сохраняет возможность подключения к работам и других операторов.Оперативно информируем о перспективных проектах российские нефтегазовые компании, которые принимают решение об участии на основе оценок потенциальной коммерческой привлекательности. Понятно, что приглашающая сторона должна обеспечить приемлемые условия для выполнения предлагаемых работ, включая возможность совершения банковских операций и налаживание стабильного логистического обеспечения. Рассчитываем, что со временем ливанская сторона сможет удовлетворить хотя бы минимально необходимые требования. Это, безусловно, будет способствовать росту интереса российских компаний к нефтегазовым проектам на ливанском шельфе.– Многие граждане России покинули Ливан в ходе осенней войны с Израилем. После прекращения огня возвращаются ли наши соотечественники обратно? Какова тенденция?– В период активных боевых действий на территории Ливана прошлой осенью усилиями МИД России во взаимодействии с МЧС было организовано четыре вывозных рейса. Консульский отдел посольства провел объемную работу по информированию находящихся в Ливане соотечественников, составлению списков росграждан, изъявивших желание вернуться на Родину, координации их отправки в Россию. Приоритет отдавался женщинам и детям, в особенности тем, кто проживает в южных и юго-восточных районах страны, а также в южных пригородах Бейрута, которые подверглись наиболее массированным бомбардировкам ВВС Израиля. При этом ряд наших сограждан покинули Ливан коммерческими авиарейсами, прислушавшись к соответствующим превентивным рекомендациям посольства.Многие из постоянно проживающих на территории Ливана россиян уже вернулись в республику. Косвенным свидетельством является активизация общественно-культурной деятельности "Русского дома" в Бейруте. Заработали детские секции и кружки, вновь стали проводиться мероприятия по линии объединений соотечественников.Отмечу, что темпы возвращения к мирной жизни возрастают по мере вывода подразделений ЦАХАЛ из приграничных населенных пунктов. Убеждаясь в устойчивости договоренностей о прекращении огня, россияне, для многих из которых Ливан стал вторым домом, спешат вернуться в страну кедров и воссоединиться со своими родными и близкими.– Нерешенным остается вопрос о возобновлении прямых рейсов Бейрут-Москва, есть прогресс в данном вопросе? Может ли авиасообщение возобновиться в ближайшей перспективе, что для этого необходимо?– Ливан прекратил обслуживание российских самолетов в марте 2022 года. Под угрозой нелегитимных западных санкций оказались компании, осуществляющие наземное обслуживание и заправку российских бортов.Держим вопрос о возобновлении прямого авиасообщения на постоянном контроле. Акцентируем, что проживающие в республике российские соотечественники, как и представители многочисленной ливанской диаспоры в России, которая составляет до 90% пассажиропотока на этом направлении, потеряли возможность выбора удобных и недорогих авиаперелетов без дополнительных пересадок.Кстати, введенные западными странами против России рестрикции приводили и к другим гуманитарным осложнениям. Упомянутые борты МЧС, направленные в Ливан в ходе недавних военных действий для доставки гумпомощи и вывоза росграждан, были вынуждены делать промежуточную посадку и брать меньший объем грузов из-за отсутствия возможности дозаправки в Международном аэропорту Бейрута им. Харири.Намерены поднимать данный вопрос в контактах с новым руководством республики. Убеждены, что со временем сможем восстановить прямое авиасообщение по маршруту Москва-Бейрут.– Наблюдается ли интерес среди ливанского населения к российскому образованию и изучению русского языка в частности? Готовятся ли проекты по продвижению русского языка и образования в Ливане в этом году?– Высокий уровень российского образования – это одна из визитных карточек нашей страны. В Ливане еще с советских времен знают и ценят качество подготовки специалистов по программам наших учебных заведений. Десятки тысяч ливанцев получили дипломы об окончании советских или российских вузов. Знаем, что многие из них, работая по специальности, достигли значительных успехов в профессиональной карьере.Интерес к изучению русского языка в Ливане, безусловно, тоже имеется. Ливанцы изучают русский как для более близкого знакомства с нашей культурой, так и преследуя более прагматичные цели – получение образования в России или развитие деловых связей с российскими партнерами.Показательна деятельность открытого в конце 2023 года в Айнабе Центра открытого образования на русском языке. Это проект, курируемый министерством просвещения Российской Федерации.На первый набор в центре зачислились 25 слушателей. Во втором было уже 104 студента. К концу прошлого года успешно завершили обучение еще 178 человек. Многие выпускники начальных программ переходили на более высокие уровни изучения русского языка. Такая положительная динамика свидетельствует о живом интересе наших ливанских друзей к России, ее истории, культуре и, конечно же, русскому языку. Русский язык в Ливане изучается также в местных университетах и школах. Имеются курсы русского языка в "Русском доме" в Бейруте и при объединениях российских соотечественников во всех крупных городах страны."Русский дом" занимается отбором студентов, желающих поехать на учебу в Россию. Ежегодно предоставляем ливанцам более 150 стипендий на безвозмездной основе. Чтобы ее получить, достаточно иметь хорошие отметки в школе.Имеется в Ливане и "Посол российского образования и науки" Риад Нажм, который за содействие усилиям по продвижению российского образования и науки посредством "народной дипломатии" на праздновании 65-летия РУДН им. П.Лумумбы был награжден орденом Дружбы.Что касается проектов и наших дальнейших шагов на данном направлении, то могу сказать, что компетентные органы России и Ливана в настоящее время изучают возможность подписания двустороннего соглашения о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Такой шаг стал бы значимой вехой в развитии всего комплекса российско-ливанского взаимодействия.– Последняя четверть прошлого года была объективно тяжелой в связи с войной с Израилем. Какие трудности испытывали наши дипломаты в рамках своей работы в тот период?– Действительно, осень прошлого года выдалась крайне непростой для всего Ливана. Как и местные жители, мы столкнулись с солидным набором бытовых сложностей. Переживали за устойчивость работы электрогенераторов, без которых посольство просто не смогло бы нормально функционировать. С тревогой следили за израильской сводкой "эвакуационных предупреждений", в которую попадали и объекты, находящиеся непосредственно рядом с посольством. Признаюсь: порой было очень тревожно и небезопасно. К счастью, все обошлось. Наш коллектив работал слаженно, сохранял максимально возможное в условиях войны хладнокровие и высокую степень мобилизации.Наиважнейшей задачей была забота о российских гражданах. Считаю, что справились с ней на "отлично". Помимо упомянутых вывозных рейсов совместно с представительством Россотрудничества, Бюро российско-ливанского сотрудничества "РОСЛИВАН" и объединениями соотечественников открыли пункт временного размещения для граждан России и СНГ, вынужденных покинуть свои дома. Содействовали доставке в Ливан более 100 тонн российской гуманитарной помощи в виде медикаментов, продуктов первой необходимости и продовольствия для пострадавших ливанцев, а также на нужды ливанской армии. Консульская работа Посольства не останавливалась ни на один день конфликта. Уровень посещений и обращений бил все рекорды. Никого не оставили без внимания.В завершении хочу выразить надежду на то, что Ливан уверенно встал на путь стабилизации. Желаем ливанским друзьям процветания и благоденствия под мирным небом.*Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России

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