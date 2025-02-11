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В Москве двух человек госпитализировали после якобы отравления ртутью
В Москве двух человек госпитализировали после якобы отравления ртутью - РИА Новости, 11.02.2025
В Москве двух человек госпитализировали после якобы отравления ртутью
Два человека доставлены в НИИ имени Склифосовского якобы после отравления ртутью, состояние пострадавших оценивается как стабильное, Роспотребнадзор Москвы... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T19:49:00+03:00
2025-02-11T19:49:00+03:00
2025-02-11T21:08:00+03:00
москва
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Два человека доставлены в НИИ имени Склифосовского якобы после отравления ртутью, состояние пострадавших оценивается как стабильное, Роспотребнадзор Москвы проводит расследование, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."Два человека обратились за медицинской помощью после употребления слоек, приобретенных в пекарне. По словам пострадавших, в начинке выпечки были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть. Прибывшая бригада скорой помощи провела пострадавшим промывание желудка на месте", — говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что для дальнейшего обследования и лечения оба пациента были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где медики выполнили необходимые исследования и так называемый кишечный лаваж — полное промывание желудочно-кишечного тракта. "Состояние пострадавших оценивается как стабильное", — уточнили в депздраве.Согласно сообщению, врачи продолжают проведение необходимых лечебных мероприятий. Столичное управление Роспотребнадзора проводит расследование инцидента.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Москва, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве двух человек госпитализировали после якобы отравления ртутью
Два человека доставлены в НИИ имени Склифосовского якобы после отравления ртутью
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Два человека доставлены в НИИ имени Склифосовского якобы после отравления ртутью, состояние пострадавших оценивается как стабильное, Роспотребнадзор Москвы проводит расследование, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Два человека обратились за медицинской помощью после употребления слоек, приобретенных в пекарне. По словам пострадавших, в начинке выпечки были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть. Прибывшая бригада скорой помощи провела пострадавшим промывание желудка на месте", — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что для дальнейшего обследования и лечения оба пациента были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где медики выполнили необходимые исследования и так называемый кишечный лаваж — полное промывание желудочно-кишечного тракта. "Состояние пострадавших оценивается как стабильное", — уточнили в депздраве.
Согласно сообщению, врачи продолжают проведение необходимых лечебных мероприятий. Столичное управление Роспотребнадзора
проводит расследование инцидента.