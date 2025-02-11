Рейтинг@Mail.ru
В Москве двух человек госпитализировали после якобы отравления ртутью - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 11.02.2025 (обновлено: 21:08 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/rtut-1998716582.html
В Москве двух человек госпитализировали после якобы отравления ртутью
В Москве двух человек госпитализировали после якобы отравления ртутью - РИА Новости, 11.02.2025
В Москве двух человек госпитализировали после якобы отравления ртутью
Два человека доставлены в НИИ имени Склифосовского якобы после отравления ртутью, состояние пострадавших оценивается как стабильное, Роспотребнадзор Москвы... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T19:49:00+03:00
2025-02-11T21:08:00+03:00
москва
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971155733_0:65:3072:1793_1920x0_80_0_0_c80c41937d23a602bbf078273d592e74.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Два человека доставлены в НИИ имени Склифосовского якобы после отравления ртутью, состояние пострадавших оценивается как стабильное, Роспотребнадзор Москвы проводит расследование, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."Два человека обратились за медицинской помощью после употребления слоек, приобретенных в пекарне. По словам пострадавших, в начинке выпечки были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть. Прибывшая бригада скорой помощи провела пострадавшим промывание желудка на месте", — говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что для дальнейшего обследования и лечения оба пациента были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где медики выполнили необходимые исследования и так называемый кишечный лаваж — полное промывание желудочно-кишечного тракта. "Состояние пострадавших оценивается как стабильное", — уточнили в депздраве.Согласно сообщению, врачи продолжают проведение необходимых лечебных мероприятий. Столичное управление Роспотребнадзора проводит расследование инцидента.
https://ria.ru/20250202/deti-1996872549.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971155733_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_383246987d863294079301a0a408324f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Москва, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве двух человек госпитализировали после якобы отравления ртутью

Два человека доставлены в НИИ имени Склифосовского якобы после отравления ртутью

© РИА Новости / Евгений Биятов Приемное отделение НИИ имени Склифосовского
Приемное отделение НИИ имени Склифосовского - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Приемное отделение НИИ имени Склифосовского. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Два человека доставлены в НИИ имени Склифосовского якобы после отравления ртутью, состояние пострадавших оценивается как стабильное, Роспотребнадзор Москвы проводит расследование, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Два человека обратились за медицинской помощью после употребления слоек, приобретенных в пекарне. По словам пострадавших, в начинке выпечки были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть. Прибывшая бригада скорой помощи провела пострадавшим промывание желудка на месте", — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что для дальнейшего обследования и лечения оба пациента были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где медики выполнили необходимые исследования и так называемый кишечный лаваж — полное промывание желудочно-кишечного тракта. "Состояние пострадавших оценивается как стабильное", — уточнили в депздраве.
Согласно сообщению, врачи продолжают проведение необходимых лечебных мероприятий. Столичное управление Роспотребнадзора проводит расследование инцидента.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
В Москве проводят эпидемиологические мероприятия после отравления детей
2 февраля, 10:59
 
МоскваПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала