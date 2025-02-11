https://ria.ru/20250211/rtut-1998716582.html

В Москве двух человек госпитализировали после якобы отравления ртутью

В Москве двух человек госпитализировали после якобы отравления ртутью - РИА Новости, 11.02.2025

В Москве двух человек госпитализировали после якобы отравления ртутью

Два человека доставлены в НИИ имени Склифосовского якобы после отравления ртутью, состояние пострадавших оценивается как стабильное, Роспотребнадзор Москвы... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T19:49:00+03:00

2025-02-11T19:49:00+03:00

2025-02-11T21:08:00+03:00

москва

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Два человека доставлены в НИИ имени Склифосовского якобы после отравления ртутью, состояние пострадавших оценивается как стабильное, Роспотребнадзор Москвы проводит расследование, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."Два человека обратились за медицинской помощью после употребления слоек, приобретенных в пекарне. По словам пострадавших, в начинке выпечки были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть. Прибывшая бригада скорой помощи провела пострадавшим промывание желудка на месте", — говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что для дальнейшего обследования и лечения оба пациента были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где медики выполнили необходимые исследования и так называемый кишечный лаваж — полное промывание желудочно-кишечного тракта. "Состояние пострадавших оценивается как стабильное", — уточнили в депздраве.Согласно сообщению, врачи продолжают проведение необходимых лечебных мероприятий. Столичное управление Роспотребнадзора проводит расследование инцидента.

https://ria.ru/20250202/deti-1996872549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)