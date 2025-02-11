https://ria.ru/20250211/rt-1998717797.html
Объявлена международная программа фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"
Объявлена международная программа фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 11.02.2025
Объявлена международная программа фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"
III Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" впервые представит зрителям расширенную международную программу, в которую войдут... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T19:56:00+03:00
2025-02-11T19:56:00+03:00
2025-02-11T20:20:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. III Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" впервые представит зрителям расширенную международную программу, в которую войдут ленты документалистов из Италии, Камеруна, Палестины, Сербии, Словакии и других стран, сообщает телеканал RT.Круглый стол "Прорыв информационной блокады" состоится 22 февраля в 13:30. Среди участников — журналисты из стран НАТО, которые рассказывают правду о войне на Донбассе, не смотря на угрозу оказаться за решеткой. Так, Винченцо Лоруссо помогает RT организовывать показы фильмов о СВО в Италии. Местные власти не раз пытались запретить их, а украинские активисты устраивали провокации, но киносеансы прошли уже более чем в 40 городах."Чем больше цензуры, тем больше показов. Документальные фильмы об СВО увидят по всей Италии. В них истории героев, которые объединяют всех русских людей и даже тех, кто, как я, еще не русский, но у кого сердце бьется за эту землю", — поделился Винченцо Лоруссо.Модератором круглого стола выступит Мария Бутина — телеведущая и депутат Госдумы РФ.Итальянский режиссер Сара Реджинелла представит свой фильм "Фронт невидимых". Показ — 22 февраля в 15:00. В ленте она рассказала, что на Донбассе не прекращаются обстрелы мирных с 2014 года."В Европе всегда было много дезинформации, поэтому я почувствовала необходимость рассказывать о том, что происходит, показывая жизнь людей, по которым ведется огонь из оружия НАТО", — говорит Сара Реджинелла.Из-за этой позиции ее объявили врагом своей страны.В ленте камерунского журналиста Сике Думбе Дианы Мануэлы — личные истории и воспоминания очевидцев трагедии на Донбассе, которая остается вдали от мировых новостных заголовков. Обсудить с автором фильм "Российско-украинский конфликт. Скрытая правда" можно лично. Начало показа — 22 февраля в 12:00.Международная программа состоится 22 и 23 февраля, предоставляя зрителям возможность увидеть войну на Донбассе глазами иностранных документалистов. А также больше узнать о других военных конфликтах по всему миру.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, италия, камерун, мария бутина, нато, госдума рф, телеканал rt
Донбасс, Италия, Камерун, Мария Бутина, НАТО, Госдума РФ, Телеканал RT
Объявлена международная программа фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"
Стала известна международная программа фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. III Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" впервые представит зрителям расширенную международную программу, в которую войдут ленты документалистов из Италии, Камеруна, Палестины, Сербии, Словакии и других стран, сообщает телеканал RT.
Круглый стол "Прорыв информационной блокады" состоится 22 февраля в 13:30. Среди участников — журналисты из стран НАТО
, которые рассказывают правду о войне на Донбассе
, не смотря на угрозу оказаться за решеткой. Так, Винченцо Лоруссо помогает RT организовывать показы фильмов о СВО в Италии
. Местные власти не раз пытались запретить их, а украинские активисты устраивали провокации, но киносеансы прошли уже более чем в 40 городах.
"Чем больше цензуры, тем больше показов. Документальные фильмы об СВО увидят по всей Италии. В них истории героев, которые объединяют всех русских людей и даже тех, кто, как я, еще не русский, но у кого сердце бьется за эту землю", — поделился Винченцо Лоруссо.
Модератором круглого стола выступит Мария Бутина
— телеведущая и депутат Госдумы РФ
.
Итальянский режиссер Сара Реджинелла представит свой фильм "Фронт невидимых". Показ — 22 февраля в 15:00. В ленте она рассказала, что на Донбассе не прекращаются обстрелы мирных с 2014 года.
"В Европе
всегда было много дезинформации, поэтому я почувствовала необходимость рассказывать о том, что происходит, показывая жизнь людей, по которым ведется огонь из оружия НАТО", — говорит Сара Реджинелла.
Из-за этой позиции ее объявили врагом своей страны.
В ленте камерунского журналиста Сике Думбе Дианы Мануэлы — личные истории и воспоминания очевидцев трагедии на Донбассе, которая остается вдали от мировых новостных заголовков. Обсудить с автором фильм "Российско-украинский конфликт. Скрытая правда" можно лично. Начало показа — 22 февраля в 12:00.
Международная программа состоится 22 и 23 февраля, предоставляя зрителям возможность увидеть войну на Донбассе глазами иностранных документалистов. А также больше узнать о других военных конфликтах по всему миру.