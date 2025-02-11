https://ria.ru/20250211/rt-1998666587.html

В соцсети X заблокировали аккаунт RT India после репортажа о Су-57

В соцсети X заблокировали аккаунт RT India после репортажа о Су-57 - РИА Новости, 11.02.2025

В соцсети X заблокировали аккаунт RT India после репортажа о Су-57

Aккаунт RT India в соцсети X заблокировали после публикации репортажа об участии российского истребителя Су-57 в выставке Aero India, проходящей в Бангалоре,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T16:27:00+03:00

2025-02-11T16:27:00+03:00

2025-02-11T18:12:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Aккаунт RT India в соцсети X заблокировали после публикации репортажа об участии российского истребителя Су-57 в выставке Aero India, проходящей в Бангалоре, сообщил телеканал RT в Telegram. "Аккаунт RT India заблокировали в X после репортажа о Су-57. Он набрал сотни тысяч просмотров и лайков. Официальная причина — якобы владельцы страницы "выдавали себя за другое лицо". В RT India это назвали абсурдом и проявлением недальновидности со стороны соцсети. Там подчеркнули, что ситуация похожа на то, как Meta* заблокировала все аккаунты RT в Instagram*", — говорится в посте. Телеканал попросил владельца X Илона Маска разобраться в ситуации и выразил надежду на то, что досадная ошибка будет исправлена и не станет примером предвзятости и цензуры, с которыми RT столкнулся на платформах Meta. "В конце концов, Илон Маск превозносил X как площадку со "свободой выражения мнений", — подчеркнули в RT India. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250207/usaid-1998080588.html

https://ria.ru/20250207/zakharova-1998076663.html

https://ria.ru/20250207/frantsiya-1998009997.html

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в мире, су-57, россия, индия, телеканал rt, санкции