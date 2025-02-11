В соцсети X заблокировали аккаунт RT India после репортажа о Су-57
В X заблокировали аккаунт RT India после репортажа об участии Су-57 в выставке
Ведущий в студии телеканала RT. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Aккаунт RT India в соцсети X заблокировали после публикации репортажа об участии российского истребителя Су-57 в выставке Aero India, проходящей в Бангалоре, сообщил телеканал RT в Telegram.
"Аккаунт RT India заблокировали в X после репортажа о Су-57. Он набрал сотни тысяч просмотров и лайков. Официальная причина — якобы владельцы страницы "выдавали себя за другое лицо". В RT India это назвали абсурдом и проявлением недальновидности со стороны соцсети. Там подчеркнули, что ситуация похожа на то, как Meta* заблокировала все аккаунты RT в Instagram*", — говорится в посте.
USAID пыталось бороться с работой РИА Новости и RT, пишет FT
7 февраля, 21:40
Телеканал попросил владельца X Илона Маска разобраться в ситуации и выразил надежду на то, что досадная ошибка будет исправлена и не станет примером предвзятости и цензуры, с которыми RT столкнулся на платформах Meta.
"В конце концов, Илон Маск превозносил X как площадку со "свободой выражения мнений", — подчеркнули в RT India.
Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Су-57Э представили в Индии впервые. У гостей выставки, в том числе иностранных специалистов и индийских пилотов, он вызвал неподдельный интерес. Много публики пришло и на тренировочные полеты истребителя.
Россия умеет отвечать на угрозы Франции, заявила Захарова
7 февраля, 21:00
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.