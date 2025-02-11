https://ria.ru/20250211/rossija-1998679293.html

Дилер грузовиков Shacman пообещал возобновить продажи в России

Дилер грузовиков Shacman пообещал возобновить продажи в России - РИА Новости, 11.02.2025

Дилер грузовиков Shacman пообещал возобновить продажи в России

Официальный дилер грузовиков Shacman в России заявил российским клиентам, что в ближайшие несколько месяцев планируется устранить несоответствие модели... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:10:00+03:00

2025-02-11T17:10:00+03:00

2025-02-11T17:10:00+03:00

экономика

авто

россия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Официальный дилер грузовиков Shacman в России заявил российским клиентам, что в ближайшие несколько месяцев планируется устранить несоответствие модели самосвала SX3258 техническому регламенту и возобновить продажи в РФ, сообщили РИА Новости несколько источников в лизинговой отрасли со ссылкой на письмо, полученное от дилера. Росстандарт в понедельник сообщил о запрете импорта и реализации китайских крупнотоннажных грузовиков Shacman SX3258 в России из-за несоответствия автомобилей ряду обязательных требований в части шумовых ограничений, задних противоподкатных и боковых защитных устройств и других. Источники РИА Новости в двух российских лизинговых компаниях рассказали о письме, полученном от официального дилера грузовиков Shacman. В нем говорится, что имеющиеся замечания будут устранены, а реализация модели SX3258 восстановлена. "Компании получили информационное письмо от официального дилера грузовиков, который уверен, что вопрос будет решен в ближайшие несколько месяцев: запрет на эксплуатацию снимут, продажи восстановят. В отношении остальных типов грузовиков и тягачей марки Shacman ограничений нет", - указал один из собеседников агентства. В компаниях также уточнили, что доля именно этих грузовиков в общем объеме их грузового транспорта составляет менее процента, указав на наличие альтернативных моделей у китайских, российских и белорусских брендов. Так что запрет, по их словам, не окажет сильного влияния на лизинговый бизнес компаний, предоставляющих услуги лизинга грузового транспорта. РИА Новости направило запрос ООО "Шакман моторс" - официальному дилеру автомобилей китайского бренда Shacman.

https://ria.ru/20241114/peskov-1983739276.html

https://ria.ru/20240904/zakharova-1970508001.html

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экономика, авто, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)