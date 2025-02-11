https://ria.ru/20250211/rossija-1998537173.html

Мирошник: Россия проверит данные по центрам черной трансплантологии в ВСУ

Мирошник: Россия проверит данные по центрам черной трансплантологии в ВСУ - РИА Новости, 11.02.2025

Мирошник: Россия проверит данные по центрам черной трансплантологии в ВСУ

Россия имеет данные по нескольким центрам черной трансплантологии в ВСУ, они проверяются, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T09:01:00+03:00

2025-02-11T09:01:00+03:00

2025-02-11T09:01:00+03:00

сумская область

курская область

северодонецк

родион мирошник

мария захарова

сергей лебедев

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640550_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_83479bcd7df4ff831b374e95524a17ac.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия имеет данные по нескольким центрам черной трансплантологии в ВСУ, они проверяются, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад на Украине занимался "любимым развлечением" - черной трансплантологией, об этом свидетельствуют найденные в местах боев тела украинских военных с явными признаками того, что у них были вырезаны органы. "Есть упоминания по целому ряду других населенных пунктов. Я, честно сказать, сознательно не засвечиваю пока целый ряд мест, потому что мы хотим получить к ним доступ и получить доказательства, которые пока у нас косвенные", - сказал Мирошник. Он отметил, что такие центры, в частности, были в Часовом Яре и Авдеевке. В сентябре 2024 года координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал РИА Новости, что многие украинские раненые поступают в госпитали без почки. В августе того же года он сообщал, что иностранные медики, предположительно, западные черные трансплантологи, были замечены в Сумской области на фоне новых потерь ВСУ после сорванной попытки атаковать Курскую область: о появлении иностранных врачей рассказали их украинские коллеги. Кроме того, на территории города Северодонецка, который до лета 2022 года контролировала украинская армия, нашли свидетельства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ, в том числе документы. В 2021 году на Украине приняли закон о трансплантации, упрощающий процедуру изъятия органов у умерших, не дававших прижизненного согласия на донорство.

https://ria.ru/20240926/podpolschik-1974739238.html

https://ria.ru/20250105/mgla-1992544079.html

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998532316.html

сумская область

курская область

северодонецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сумская область, курская область, северодонецк, родион мирошник, мария захарова, сергей лебедев, вооруженные силы украины