Мирошник: Россия проверит данные по центрам черной трансплантологии в ВСУ
Мирошник: Россия имеет данные по ряду центров черной трансплантологии в ВСУ
© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия имеет данные по нескольким центрам черной трансплантологии в ВСУ, они проверяются, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад на Украине занимался "любимым развлечением" - черной трансплантологией, об этом свидетельствуют найденные в местах боев тела украинских военных с явными признаками того, что у них были вырезаны органы.
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"Есть упоминания по целому ряду других населенных пунктов. Я, честно сказать, сознательно не засвечиваю пока целый ряд мест, потому что мы хотим получить к ним доступ и получить доказательства, которые пока у нас косвенные", - сказал Мирошник.
Он отметил, что такие центры, в частности, были в Часовом Яре и Авдеевке.
В сентябре 2024 года координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал РИА Новости, что многие украинские раненые поступают в госпитали без почки. В августе того же года он сообщал, что иностранные медики, предположительно, западные черные трансплантологи, были замечены в Сумской области на фоне новых потерь ВСУ после сорванной попытки атаковать Курскую область: о появлении иностранных врачей рассказали их украинские коллеги.
Кроме того, на территории города Северодонецка, который до лета 2022 года контролировала украинская армия, нашли свидетельства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ, в том числе документы.
В 2021 году на Украине приняли закон о трансплантации, упрощающий процедуру изъятия органов у умерших, не дававших прижизненного согласия на донорство.