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Мирошник: Россия проверит данные по центрам черной трансплантологии в ВСУ - РИА Новости, 11.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:01 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/rossija-1998537173.html
Мирошник: Россия проверит данные по центрам черной трансплантологии в ВСУ
Мирошник: Россия проверит данные по центрам черной трансплантологии в ВСУ - РИА Новости, 11.02.2025
Мирошник: Россия проверит данные по центрам черной трансплантологии в ВСУ
Россия имеет данные по нескольким центрам черной трансплантологии в ВСУ, они проверяются, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:01:00+03:00
2025-02-11T09:01:00+03:00
сумская область
курская область
северодонецк
родион мирошник
мария захарова
сергей лебедев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия имеет данные по нескольким центрам черной трансплантологии в ВСУ, они проверяются, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад на Украине занимался "любимым развлечением" - черной трансплантологией, об этом свидетельствуют найденные в местах боев тела украинских военных с явными признаками того, что у них были вырезаны органы. "Есть упоминания по целому ряду других населенных пунктов. Я, честно сказать, сознательно не засвечиваю пока целый ряд мест, потому что мы хотим получить к ним доступ и получить доказательства, которые пока у нас косвенные", - сказал Мирошник. Он отметил, что такие центры, в частности, были в Часовом Яре и Авдеевке. В сентябре 2024 года координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал РИА Новости, что многие украинские раненые поступают в госпитали без почки. В августе того же года он сообщал, что иностранные медики, предположительно, западные черные трансплантологи, были замечены в Сумской области на фоне новых потерь ВСУ после сорванной попытки атаковать Курскую область: о появлении иностранных врачей рассказали их украинские коллеги. Кроме того, на территории города Северодонецка, который до лета 2022 года контролировала украинская армия, нашли свидетельства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ, в том числе документы. В 2021 году на Украине приняли закон о трансплантации, упрощающий процедуру изъятия органов у умерших, не дававших прижизненного согласия на донорство.
https://ria.ru/20240926/podpolschik-1974739238.html
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сумская область, курская область, северодонецк, родион мирошник, мария захарова, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Сумская область, Курская область, Северодонецк, Родион Мирошник, Мария Захарова, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Мирошник: Россия проверит данные по центрам черной трансплантологии в ВСУ

Мирошник: Россия имеет данные по ряду центров черной трансплантологии в ВСУ

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия имеет данные по нескольким центрам черной трансплантологии в ВСУ, они проверяются, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад на Украине занимался "любимым развлечением" - черной трансплантологией, об этом свидетельствуют найденные в местах боев тела украинских военных с явными признаками того, что у них были вырезаны органы.
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"Есть упоминания по целому ряду других населенных пунктов. Я, честно сказать, сознательно не засвечиваю пока целый ряд мест, потому что мы хотим получить к ним доступ и получить доказательства, которые пока у нас косвенные", - сказал Мирошник.
Он отметил, что такие центры, в частности, были в Часовом Яре и Авдеевке.
В сентябре 2024 года координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал РИА Новости, что многие украинские раненые поступают в госпитали без почки. В августе того же года он сообщал, что иностранные медики, предположительно, западные черные трансплантологи, были замечены в Сумской области на фоне новых потерь ВСУ после сорванной попытки атаковать Курскую область: о появлении иностранных врачей рассказали их украинские коллеги.
Кроме того, на территории города Северодонецка, который до лета 2022 года контролировала украинская армия, нашли свидетельства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ, в том числе документы.
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