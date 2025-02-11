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В Роспотребнадзоре заявили о контроле над ситуацией с вирусом Кэмп-Хилл
В Роспотребнадзоре заявили о контроле над ситуацией с вирусом Кэмп-Хилл - РИА Новости, 11.02.2025
В Роспотребнадзоре заявили о контроле над ситуацией с вирусом Кэмп-Хилл
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с выявлением нового вируса Кэмп-Хилл в США, ведется постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:01:00+03:00
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с выявлением нового вируса Кэмп-Хилл в США, ведется постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контроль эпидемических рисков, сообщила пресс-служба ведомства. По имеющейся у Роспотребнадзора информации, в американском штате Алабама ученые обнаружили новый вирус, принадлежащий к роду хенипавирусов. Этот вирус, получивший название Кэмп-Хилл, был найден у четырех обыкновенных короткохвостых бурозубок, пойманных в 2021 году, уточнили в пресс-службе. "Специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски… Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении. Возможно, что вирус Кэмп-Хилл способен инфицировать только мелких млекопитающих, но можно предположить, что различные хенипавирусы распространены более глобально, чем считалось ранее, поэтому необходимо продолжать их изучение для понимания их эпидемического потенциала, отметили в ведомстве. Так, в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора разработаны лабораторные тест-системы для выявления хенипавирусов с целью реагирования на возможные биологические угрозы, подчеркнули в пресс-службе.
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здоровье - общество, сша, алабама, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, США, Алабама, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре заявили о контроле над ситуацией с вирусом Кэмп-Хилл
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с выявлением вируса Кэмп-Хилл в США
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с выявлением нового вируса Кэмп-Хилл в США, ведется постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контроль эпидемических рисков, сообщила пресс-служба ведомства.
По имеющейся у Роспотребнадзора
информации, в американском штате Алабама
ученые обнаружили новый вирус, принадлежащий к роду хенипавирусов. Этот вирус, получивший название Кэмп-Хилл, был найден у четырех обыкновенных короткохвостых бурозубок, пойманных в 2021 году, уточнили в пресс-службе.
"Специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски… Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Возможно, что вирус Кэмп-Хилл способен инфицировать только мелких млекопитающих, но можно предположить, что различные хенипавирусы распространены более глобально, чем считалось ранее, поэтому необходимо продолжать их изучение для понимания их эпидемического потенциала, отметили в ведомстве.
Так, в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора разработаны лабораторные тест-системы для выявления хенипавирусов с целью реагирования на возможные биологические угрозы, подчеркнули в пресс-службе.