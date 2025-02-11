https://ria.ru/20250211/rospotrebnadzor-1998566390.html

В Роспотребнадзоре заявили о контроле над ситуацией с вирусом Кэмп-Хилл

В Роспотребнадзоре заявили о контроле над ситуацией с вирусом Кэмп-Хилл - РИА Новости, 11.02.2025

В Роспотребнадзоре заявили о контроле над ситуацией с вирусом Кэмп-Хилл

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с выявлением нового вируса Кэмп-Хилл в США, ведется постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T11:01:00+03:00

2025-02-11T11:01:00+03:00

2025-02-11T11:01:00+03:00

здоровье - общество

сша

алабама

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597689674_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_e9fdac5dea8527d97b0b299c8ece1e58.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с выявлением нового вируса Кэмп-Хилл в США, ведется постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контроль эпидемических рисков, сообщила пресс-служба ведомства. По имеющейся у Роспотребнадзора информации, в американском штате Алабама ученые обнаружили новый вирус, принадлежащий к роду хенипавирусов. Этот вирус, получивший название Кэмп-Хилл, был найден у четырех обыкновенных короткохвостых бурозубок, пойманных в 2021 году, уточнили в пресс-службе. "Специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски… Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении. Возможно, что вирус Кэмп-Хилл способен инфицировать только мелких млекопитающих, но можно предположить, что различные хенипавирусы распространены более глобально, чем считалось ранее, поэтому необходимо продолжать их изучение для понимания их эпидемического потенциала, отметили в ведомстве. Так, в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора разработаны лабораторные тест-системы для выявления хенипавирусов с целью реагирования на возможные биологические угрозы, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20250101/gripp-1992258203.html

сша

алабама

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, сша, алабама, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)