https://ria.ru/20250211/roskomnadzor-1998605990.html

Сбой электропитания произошел на крупнейшей точке интернет-трафика в России

Сбой электропитания произошел на крупнейшей точке интернет-трафика в России - РИА Новости, 11.02.2025

Сбой электропитания произошел на крупнейшей точке интернет-трафика в России

Кратковременный сбой электропитания произошел на крупнейшей в России точке межоператорского обмена интернет-трафика, он не привел к массовым проблемам, сообщили РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:16:00+03:00

2025-02-11T13:16:00+03:00

2025-02-11T14:04:00+03:00

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Кратковременный сбой электропитания произошел на крупнейшей в России точке межоператорского обмена интернет-трафика, он не привел к массовым проблемам, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре."На крупнейшей в России точке межоператорского обмена интернет-трафика ММТС-9 (Московская междугородная телефонная станция № 9 - ред.) на улице Бутлерова, 7 в Москве 11 февраля утром произошел кратковременный сбой электропитания. По информации ЦМУ ССОП (Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования - ред.), сбой не затронул весь узел и не привел к массовым проблемам в работе сервисов и просадке трафика", - сообщили в Роскомнадзоре.В ведомстве отметили, что временные трудности могли возникнуть у отдельных операторов связи.

https://ria.ru/20250211/rossijane-1998539404.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, происшествия