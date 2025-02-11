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Сбой электропитания произошел на крупнейшей точке интернет-трафика в России - РИА Новости, 11.02.2025
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13:16 11.02.2025 (обновлено: 14:04 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/roskomnadzor-1998605990.html
Сбой электропитания произошел на крупнейшей точке интернет-трафика в России
Сбой электропитания произошел на крупнейшей точке интернет-трафика в России - РИА Новости, 11.02.2025
Сбой электропитания произошел на крупнейшей точке интернет-трафика в России
Кратковременный сбой электропитания произошел на крупнейшей в России точке межоператорского обмена интернет-трафика, он не привел к массовым проблемам, сообщили РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:16:00+03:00
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россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Кратковременный сбой электропитания произошел на крупнейшей в России точке межоператорского обмена интернет-трафика, он не привел к массовым проблемам, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре."На крупнейшей в России точке межоператорского обмена интернет-трафика ММТС-9 (Московская междугородная телефонная станция № 9 - ред.) на улице Бутлерова, 7 в Москве 11 февраля утром произошел кратковременный сбой электропитания. По информации ЦМУ ССОП (Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования - ред.), сбой не затронул весь узел и не привел к массовым проблемам в работе сервисов и просадке трафика", - сообщили в Роскомнадзоре.В ведомстве отметили, что временные трудности могли возникнуть у отдельных операторов связи.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, происшествия
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Москва, Происшествия
Сбой электропитания произошел на крупнейшей точке интернет-трафика в России

Роскомнадзор: сбой питания произошел на крупнейшей точке интернет-трафика в РФ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСетевое оборудование в серверной
Сетевое оборудование в серверной - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Кратковременный сбой электропитания произошел на крупнейшей в России точке межоператорского обмена интернет-трафика, он не привел к массовым проблемам, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"На крупнейшей в России точке межоператорского обмена интернет-трафика ММТС-9 (Московская междугородная телефонная станция № 9 - ред.) на улице Бутлерова, 7 в Москве 11 февраля утром произошел кратковременный сбой электропитания. По информации ЦМУ ССОП (Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования - ред.), сбой не затронул весь узел и не привел к массовым проблемам в работе сервисов и просадке трафика", - сообщили в Роскомнадзоре.
В ведомстве отметили, что временные трудности могли возникнуть у отдельных операторов связи.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МоскваПроисшествия
 
 
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