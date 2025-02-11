https://ria.ru/20250211/rogov-1998516668.html

Рогов сравнил с мышеловкой идею Зеленского заманить 18-летних в ВСУ

Рогов сравнил с мышеловкой идею Зеленского заманить 18-летних в ВСУ - РИА Новости, 11.02.2025

Рогов сравнил с мышеловкой идею Зеленского заманить 18-летних в ВСУ

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T01:15:00+03:00

2025-02-11T01:15:00+03:00

2025-02-11T02:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

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джейк салливан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал предложения Владимира Зеленского по привлечению 18-летних в ряды ВСУ сыром в мышеловке. Ранее Зеленский заявил, что планирует предложить особый контракт гражданам 18-25 лет, за год службы в ВСУ обещают 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов, а также ипотеку под 0%. "Идея Зеленского – это сыр в мышеловке, который, как известно, не бывает бесплатным. И цена в этом случае - жизнь молодых украинцев. По сути, это дорога в один конец, так как шанса выжить на фронте такой длительный срок, как год, у молодых ВСУшников просто нет. А не будет человека, не нужно будет и выполнять свои обещания", - сказал Рогов РИА Новости. При этом Рогов призвал украинцев не попадаться на уловки Зеленского и противостоять его политике, нацеленной на "войну до последнего украинца". Весной прошлого года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250210/zelenskij-1998361564.html

https://ria.ru/20250209/drony-1998303142.html

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украина, сша, владимир зеленский, владимир рогов, джейк салливан, вооруженные силы украины