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СМИ: пожарные в Китае впервые ввели в эксплуатацию робота-собаку - РИА Новости, 11.02.2025
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Наука
 
05:42 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/robot-1998526274.html
СМИ: пожарные в Китае впервые ввели в эксплуатацию робота-собаку
СМИ: пожарные в Китае впервые ввели в эксплуатацию робота-собаку - РИА Новости, 11.02.2025
СМИ: пожарные в Китае впервые ввели в эксплуатацию робота-собаку
Пожарные и спасатели в Китае впервые ввели в эксплуатацию четвероногого робота, также известного как робот-собака, сообщила газета Global Times. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T05:42:00+03:00
2025-02-11T05:42:00+03:00
наука
технологии
китай
чанша
хунань
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ПЕКИН, 11 фев - РИА Новости. Пожарные и спасатели в Китае впервые ввели в эксплуатацию четвероногого робота, также известного как робот-собака, сообщила газета Global Times. Сообщается, что впервые робота-собаку применила пожарно-спасательная команда в городе Чанша в центральной китайской провинции Хунань. Перед введением в эксплуатацию четвероногий робот X30, разработанный компанией DEEP Robotics, принимал участие в нескольких пожарных учениях и оказывал помощь в спасательных операциях в высотных зданиях. Робот-собака X30 весит примерно 56 килограммов, его длина составляет примерно 1 метр, высота - 50 сантиметров. Робот был разработан для решения сложных промышленных задач. В компании рассказали изданию, что одна из ключевых особенностей X30 - способность работать при температурах от -20 до 55 градусов. Он может автономно передвигаться и функционировать в экстремальных условиях, будь то палящая жара или сильный мороз, с радиусом действия более 10 километров, преодолевая препятствия на скорости до пяти метров в секунду. Робот широко используется для инспекций энергетических объектов, в экстренных спасательных операциях и на полицейских патрулях. Кроме того, робот оснащен функцией дистанционного управления и двусторонней связи, что позволяет пожарным управлять им удаленно, поддерживая связь в режиме реального времени. Также робот оснащен датчиками, способными обнаруживать вредные газы на местах пожаров, предоставляя спасателям важные данные, сообщил Global Times технический специалист компании. Он отметил, что робот обладает способностью сканировать и создавать трехмерные карты пространства в режиме реального времени, что позволяет пожарным получать точную информацию об опасных зонах в реальном времени.
https://ria.ru/20250111/robot-1993216672.html
https://ria.ru/20250210/asteroid-1998471524.html
китай
чанша
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технологии, китай, чанша, хунань
Наука, Технологии, Китай, Чанша, Хунань
СМИ: пожарные в Китае впервые ввели в эксплуатацию робота-собаку

Global Times: пожарные в Китае впервые ввели в эксплуатацию робота-собаку

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкРобот-собака на одном из стендов на Всемирной конференции робототехники в Пекине
Робот-собака на одном из стендов на Всемирной конференции робототехники в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Робот-собака на одном из стендов на Всемирной конференции робототехники в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 фев - РИА Новости. Пожарные и спасатели в Китае впервые ввели в эксплуатацию четвероногого робота, также известного как робот-собака, сообщила газета Global Times.
Сообщается, что впервые робота-собаку применила пожарно-спасательная команда в городе Чанша в центральной китайской провинции Хунань.
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Перед введением в эксплуатацию четвероногий робот X30, разработанный компанией DEEP Robotics, принимал участие в нескольких пожарных учениях и оказывал помощь в спасательных операциях в высотных зданиях.
Робот-собака X30 весит примерно 56 килограммов, его длина составляет примерно 1 метр, высота - 50 сантиметров. Робот был разработан для решения сложных промышленных задач.
В компании рассказали изданию, что одна из ключевых особенностей X30 - способность работать при температурах от -20 до 55 градусов. Он может автономно передвигаться и функционировать в экстремальных условиях, будь то палящая жара или сильный мороз, с радиусом действия более 10 километров, преодолевая препятствия на скорости до пяти метров в секунду. Робот широко используется для инспекций энергетических объектов, в экстренных спасательных операциях и на полицейских патрулях.
Кроме того, робот оснащен функцией дистанционного управления и двусторонней связи, что позволяет пожарным управлять им удаленно, поддерживая связь в режиме реального времени.
Также робот оснащен датчиками, способными обнаруживать вредные газы на местах пожаров, предоставляя спасателям важные данные, сообщил Global Times технический специалист компании. Он отметил, что робот обладает способностью сканировать и создавать трехмерные карты пространства в режиме реального времени, что позволяет пожарным получать точную информацию об опасных зонах в реальном времени.
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