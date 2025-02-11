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"Центр беспилотных технологий" представил комплекс РЭБ "Крона" - РИА Новости, 11.02.2025
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"Центр беспилотных технологий" представил комплекс РЭБ "Крона"
"Центр беспилотных технологий" представил комплекс РЭБ "Крона" - РИА Новости, 11.02.2025
"Центр беспилотных технологий" представил комплекс РЭБ "Крона"
Новосибирская компания "Центр беспилотных технологий", являющаяся резидентом Кулибин-клуба Народного фронта, представила модернизированный комплекс... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T04:22:00+03:00
2025-02-11T04:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
новосибирск
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Новосибирская компания "Центр беспилотных технологий", являющаяся резидентом Кулибин-клуба Народного фронта, представила модернизированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Крона", состоящий из дрон-анализатора "Сойка" и подавителя "Ёж", сообщили РИА Новости в Народном фронте. "Центр беспилотных технологий" из Новосибирска разрабатывает и производит компактные средства РЭБ, предназначенные для защиты российских военных в зоне СВО и на передовой. Их новое изделие, представленное компанией, это комплекс РЭБ "Крона", включающий дрон-анализатор "Сойка" и подавителя "Ёж", - сказал представитель Народного фронта. "Анализатор "Сойка" постоянно сканирует радиочастотный фон. После обнаружения дрона включается модуль подавления. Они могут использоваться как вместе, так и по отдельности. "Ежа" можно запускать принудительно с помощью пульта управления. Системы можно устанавливать на промышленных объектах, защищать ими опорные пункты, автомобили и боевую технику", - рассказал технический директор компании Антон Пашин. В Народном фронте отметили, что в разработке изделий непосредственное участие принимают также ветераны СВО. Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
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безопасность, технологии, новосибирск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Новосибирск
"Центр беспилотных технологий" представил комплекс РЭБ "Крона"

Новосибирский "Центр беспилотных технологий" представил комплекс РЭБ "Крона"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЭлемент РЭБ
Элемент РЭБ - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Элемент РЭБ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Новосибирская компания "Центр беспилотных технологий", являющаяся резидентом Кулибин-клуба Народного фронта, представила модернизированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Крона", состоящий из дрон-анализатора "Сойка" и подавителя "Ёж", сообщили РИА Новости в Народном фронте.
"Центр беспилотных технологий" из Новосибирска разрабатывает и производит компактные средства РЭБ, предназначенные для защиты российских военных в зоне СВО и на передовой. Их новое изделие, представленное компанией, это комплекс РЭБ "Крона", включающий дрон-анализатор "Сойка" и подавителя "Ёж", - сказал представитель Народного фронта.
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"Анализатор "Сойка" постоянно сканирует радиочастотный фон. После обнаружения дрона включается модуль подавления. Они могут использоваться как вместе, так и по отдельности. "Ежа" можно запускать принудительно с помощью пульта управления. Системы можно устанавливать на промышленных объектах, защищать ими опорные пункты, автомобили и боевую технику", - рассказал технический директор компании Антон Пашин.
В Народном фронте отметили, что в разработке изделий непосредственное участие принимают также ветераны СВО.
Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.
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