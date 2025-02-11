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Онколог назвал средний возраст выявления рака в России - РИА Новости, 11.02.2025
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02:51 11.02.2025 (обновлено: 06:08 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/rak-1998519253.html
Онколог назвал средний возраст выявления рака в России
Онколог назвал средний возраст выявления рака в России - РИА Новости, 11.02.2025
Онколог назвал средний возраст выявления рака в России
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. "Омоложения" онкологических заболеваний в России не отмечается, средний возраст пациентов с диагнозом "рак" — 65 лет, заявил РИА... РИА Новости, 11.02.2025
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общество
россия
андрей каприн
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. "Омоложения" онкологических заболеваний в России не отмечается, средний возраст пациентов с диагнозом "рак" — 65 лет, заявил РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн."Что касается вопроса "омоложения" онкологических заболеваний, то, несмотря на отдельные случаи, мы не видим значительного увеличения заболеваемости среди молодого населения", — сказал Каприн. Он отметил, что средний возраст пациента с диагнозом "рак" в России составляет 65 лет, это указывает на преобладание заболевания среди старшего поколения.
https://ria.ru/20250209/onkolog-1998212574.html
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общество, россия, андрей каприн
Общество, Россия, Андрей Каприн
Онколог назвал средний возраст выявления рака в России

Онколог Каприн: средний возраст пацинетов с диагнозом рак составляет 65 лет

© Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ радиологии Минздрава РоссииАндрей Каприн
Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ радиологии Минздрава России
Андрей Каприн. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. "Омоложения" онкологических заболеваний в России не отмечается, средний возраст пациентов с диагнозом "рак" — 65 лет, заявил РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
«
"Что касается вопроса "омоложения" онкологических заболеваний, то, несмотря на отдельные случаи, мы не видим значительного увеличения заболеваемости среди молодого населения", — сказал Каприн.
Он отметил, что средний возраст пациента с диагнозом "рак" в России составляет 65 лет, это указывает на преобладание заболевания среди старшего поколения.
Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Онколог рассказал, что нужно делать пациентам, узнавшим о диагнозе "рак"
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ОбществоРоссияАндрей Каприн
 
 
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