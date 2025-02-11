https://ria.ru/20250211/rak-1998519253.html

Онколог назвал средний возраст выявления рака в России

Онколог назвал средний возраст выявления рака в России - РИА Новости, 11.02.2025

Онколог назвал средний возраст выявления рака в России

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. "Омоложения" онкологических заболеваний в России не отмечается, средний возраст пациентов с диагнозом "рак" — 65 лет, заявил РИА... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T02:51:00+03:00

2025-02-11T02:51:00+03:00

2025-02-11T06:08:00+03:00

общество

россия

андрей каприн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997315639_0:17:1242:716_1920x0_80_0_0_f946648c9b2193fc84cc55fa1781f7db.png

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. "Омоложения" онкологических заболеваний в России не отмечается, средний возраст пациентов с диагнозом "рак" — 65 лет, заявил РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн."Что касается вопроса "омоложения" онкологических заболеваний, то, несмотря на отдельные случаи, мы не видим значительного увеличения заболеваемости среди молодого населения", — сказал Каприн. Он отметил, что средний возраст пациента с диагнозом "рак" в России составляет 65 лет, это указывает на преобладание заболевания среди старшего поколения.

https://ria.ru/20250209/onkolog-1998212574.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, андрей каприн