https://ria.ru/20250211/pvo-1998715530.html

Над российскими регионами сбили четыре беспилотника ВСУ

Над российскими регионами сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 11.02.2025

Над российскими регионами сбили четыре беспилотника ВСУ

Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T19:40:00+03:00

2025-02-11T19:40:00+03:00

2025-02-11T19:43:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

курская область

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."В период с 16.40 до 17.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА - над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

курская область

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2025

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белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курская область