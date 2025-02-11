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Над российскими регионами сбили четыре беспилотника ВСУ
Над российскими регионами сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 11.02.2025
Над российскими регионами сбили четыре беспилотника ВСУ
Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T19:40:00+03:00
2025-02-11T19:40:00+03:00
2025-02-11T19:43:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."В период с 16.40 до 17.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА - над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курская область
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Курская область
Над российскими регионами сбили четыре беспилотника ВСУ
Минобороны: ПВО сбила три БПЛА над Белгородской областью и еще один над Курской