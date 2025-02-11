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Российская ПВО сбила 128 беспилотников ВСУ за сутки - РИА Новости, 11.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:30 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/pvo-1998591617.html
Российская ПВО сбила 128 беспилотников ВСУ за сутки
Российская ПВО сбила 128 беспилотников ВСУ за сутки - РИА Новости, 11.02.2025
Российская ПВО сбила 128 беспилотников ВСУ за сутки
Авиация и артиллерия России нанесли поражение скоплениям живой силы ВСУ в 137 районах, средства ПВО сбили 128 беспилотников, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:30:00+03:00
2025-02-11T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение скоплениям живой силы ВСУ в 137 районах, средства ПВО сбили 128 беспилотников, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах", - говорится в сообщении. Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42979 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21287 танков и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21495 орудий полевой артиллерии и минометов, 31459 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, франция, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российская ПВО сбила 128 беспилотников ВСУ за сутки

МО РФ: ПВО уничтожила 128 беспилотников ВСУ и три авиабомбы Hammer за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение скоплениям живой силы ВСУ в 137 районах, средства ПВО сбили 128 беспилотников, сообщило во вторник Минобороны РФ.
«
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах", - говорится в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42979 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21287 танков и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21495 орудий полевой артиллерии и минометов, 31459 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияФранцияСШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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