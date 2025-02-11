https://ria.ru/20250211/pvo-1998591617.html

Российская ПВО сбила 128 беспилотников ВСУ за сутки

Российская ПВО сбила 128 беспилотников ВСУ за сутки - РИА Новости, 11.02.2025

Российская ПВО сбила 128 беспилотников ВСУ за сутки

Авиация и артиллерия России нанесли поражение скоплениям живой силы ВСУ в 137 районах, средства ПВО сбили 128 беспилотников, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:30:00+03:00

2025-02-11T12:30:00+03:00

2025-02-11T12:30:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение скоплениям живой силы ВСУ в 137 районах, средства ПВО сбили 128 беспилотников, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах", - говорится в сообщении. Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42979 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21287 танков и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21495 орудий полевой артиллерии и минометов, 31459 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, франция, сша, вооруженные силы украины, безопасность