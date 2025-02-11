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Путин посмертно наградил орденами Мужества двух бойцов отряда "Тигр" - РИА Новости, 11.02.2025
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12:24 11.02.2025 (обновлено: 12:39 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/putin-1998589880.html
Путин посмертно наградил орденами Мужества двух бойцов отряда "Тигр"
Путин посмертно наградил орденами Мужества двух бойцов отряда "Тигр" - РИА Новости, 11.02.2025
Путин посмертно наградил орденами Мужества двух бойцов отряда "Тигр"
Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно двух бойцов отряда "Тигр", погибших в Курской области вместе с вице-губернатором Приморья,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:24:00+03:00
2025-02-11T12:39:00+03:00
общество
курская область
приморский край
олег кожемяко
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно двух бойцов отряда "Тигр", погибших в Курской области вместе с вице-губернатором Приморья, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Наградить орденом Мужества Дмитриева Сергея Михайловича, Приморский край (посмертно); Иваровского Александра Алексеевича, Приморский край (посмертно)", - следует из указа.Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщал, что Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Вместе с ним погибли сотрудник регионального главка МЧС Иваровский и еще один боец отряда "Тигр" - Дмитриев. В воскресенье военный борт доставил в Приморье их тела.
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курская область
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общество, курская область, приморский край, олег кожемяко, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Общество, Курская область, Приморский край, Олег Кожемяко, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Путин посмертно наградил орденами Мужества двух бойцов отряда "Тигр"

Путин посмертно наградил орденами Мужества двух бойцов отряда в Курской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно двух бойцов отряда "Тигр", погибших в Курской области вместе с вице-губернатором Приморья, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Наградить орденом Мужества Дмитриева Сергея Михайловича, Приморский край (посмертно); Иваровского Александра Алексеевича, Приморский край (посмертно)", - следует из указа.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщал, что Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Вместе с ним погибли сотрудник регионального главка МЧС Иваровский и еще один боец отряда "Тигр" - Дмитриев. В воскресенье военный борт доставил в Приморье их тела.
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ОбществоКурская областьПриморский крайОлег КожемякоВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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