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Путин посмертно наградил орденами Мужества двух бойцов отряда "Тигр"
Путин посмертно наградил орденами Мужества двух бойцов отряда "Тигр" - РИА Новости, 11.02.2025
Путин посмертно наградил орденами Мужества двух бойцов отряда "Тигр"
Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно двух бойцов отряда "Тигр", погибших в Курской области вместе с вице-губернатором Приморья,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:24:00+03:00
2025-02-11T12:24:00+03:00
2025-02-11T12:39:00+03:00
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно двух бойцов отряда "Тигр", погибших в Курской области вместе с вице-губернатором Приморья, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Наградить орденом Мужества Дмитриева Сергея Михайловича, Приморский край (посмертно); Иваровского Александра Алексеевича, Приморский край (посмертно)", - следует из указа.Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщал, что Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Вместе с ним погибли сотрудник регионального главка МЧС Иваровский и еще один боец отряда "Тигр" - Дмитриев. В воскресенье военный борт доставил в Приморье их тела.
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общество, курская область, приморский край, олег кожемяко, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Общество, Курская область, Приморский край, Олег Кожемяко, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Путин посмертно наградил орденами Мужества двух бойцов отряда "Тигр"
Путин посмертно наградил орденами Мужества двух бойцов отряда в Курской области