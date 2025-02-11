https://ria.ru/20250211/putin-1998589880.html

Путин посмертно наградил орденами Мужества двух бойцов отряда "Тигр"

Путин посмертно наградил орденами Мужества двух бойцов отряда "Тигр" - РИА Новости, 11.02.2025

Путин посмертно наградил орденами Мужества двух бойцов отряда "Тигр"

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно двух бойцов отряда "Тигр", погибших в Курской области вместе с вице-губернатором Приморья,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:24:00+03:00

2025-02-11T12:24:00+03:00

2025-02-11T12:39:00+03:00

общество

курская область

приморский край

олег кожемяко

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно двух бойцов отряда "Тигр", погибших в Курской области вместе с вице-губернатором Приморья, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Наградить орденом Мужества Дмитриева Сергея Михайловича, Приморский край (посмертно); Иваровского Александра Алексеевича, Приморский край (посмертно)", - следует из указа.Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщал, что Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Вместе с ним погибли сотрудник регионального главка МЧС Иваровский и еще один боец отряда "Тигр" - Дмитриев. В воскресенье военный борт доставил в Приморье их тела.

https://ria.ru/20250124/medal-1995405645.html

курская область

приморский край

россия

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общество, курская область, приморский край, олег кожемяко, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия