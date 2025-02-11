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Путин примет с докладом губернатора Калужской области - РИА Новости, 11.02.2025
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12:22 11.02.2025 (обновлено: 12:23 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/putin-1998588747.html
Путин примет с докладом губернатора Калужской области
Путин примет с докладом губернатора Калужской области - РИА Новости, 11.02.2025
Путин примет с докладом губернатора Калужской области
Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле с докладом губернатора Калужской области Владислава Шапшу, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:22:00+03:00
2025-02-11T12:23:00+03:00
политика
россия
калужская область
владимир путин
владислав шапша
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле с докладом губернатора Калужской области Владислава Шапшу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Продолжает президент работать с региональными руководителями. Сегодня будет у него с докладом губернатор Калужской области Владислав Шапша", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что в остальном у Путина сегодня день внутренних совещаний и встреч, без публичных мероприятий.
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политика, россия, калужская область, владимир путин, владислав шапша, дмитрий песков
Политика, Россия, Калужская область, Владимир Путин, Владислав Шапша, Дмитрий Песков
Путин примет с докладом губернатора Калужской области

Путин примет с докладом губернатора Калужской области Шапшу

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Владислав Шапша
Президент РФ Владимир Путин и Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и Владислав Шапша. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле с докладом губернатора Калужской области Владислава Шапшу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Продолжает президент работать с региональными руководителями. Сегодня будет у него с докладом губернатор Калужской области Владислав Шапша", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в остальном у Путина сегодня день внутренних совещаний и встреч, без публичных мероприятий.
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Вчера, 12:25
 
ПолитикаРоссияКалужская областьВладимир ПутинВладислав ШапшаДмитрий Песков
 
 
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