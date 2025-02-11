https://ria.ru/20250211/putin-1998588747.html

Путин примет с докладом губернатора Калужской области

Путин примет с докладом губернатора Калужской области - РИА Новости, 11.02.2025

Путин примет с докладом губернатора Калужской области

Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле с докладом губернатора Калужской области Владислава Шапшу, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:22:00+03:00

2025-02-11T12:22:00+03:00

2025-02-11T12:23:00+03:00

политика

россия

калужская область

владимир путин

владислав шапша

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564774477_0:221:2856:1828_1920x0_80_0_0_6647863725ece3c59a97c475052440d4.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле с докладом губернатора Калужской области Владислава Шапшу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Продолжает президент работать с региональными руководителями. Сегодня будет у него с докладом губернатор Калужской области Владислав Шапша", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что в остальном у Путина сегодня день внутренних совещаний и встреч, без публичных мероприятий.

https://ria.ru/20250210/putin-1998378242.html

россия

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, калужская область, владимир путин, владислав шапша, дмитрий песков