https://ria.ru/20250211/putin-1998588747.html
Путин примет с докладом губернатора Калужской области
Путин примет с докладом губернатора Калужской области - РИА Новости, 11.02.2025
Путин примет с докладом губернатора Калужской области
Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле с докладом губернатора Калужской области Владислава Шапшу, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:22:00+03:00
2025-02-11T12:22:00+03:00
2025-02-11T12:23:00+03:00
политика
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле с докладом губернатора Калужской области Владислава Шапшу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Продолжает президент работать с региональными руководителями. Сегодня будет у него с докладом губернатор Калужской области Владислав Шапша", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что в остальном у Путина сегодня день внутренних совещаний и встреч, без публичных мероприятий.
https://ria.ru/20250210/putin-1998378242.html
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политика, россия, калужская область, владимир путин, владислав шапша, дмитрий песков
Политика, Россия, Калужская область, Владимир Путин, Владислав Шапша, Дмитрий Песков
Путин примет с докладом губернатора Калужской области
Путин примет с докладом губернатора Калужской области Шапшу