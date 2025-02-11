https://ria.ru/20250211/putin-1998586819.html
Песков: заявления Путина анализируют во всем мире
Песков: заявления Путина анализируют во всем мире - РИА Новости, 11.02.2025
Песков: заявления Путина анализируют во всем мире
Заявления президента России Владимира Путина наблюдают и анализируют во всем мире, важно, что это делают и в Вашингтоне, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:17:00+03:00
2025-02-11T12:17:00+03:00
2025-02-11T12:17:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Заявления президента России Владимира Путина наблюдают и анализируют во всем мире, важно, что это делают и в Вашингтоне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Заявления Владимира Владимировича наблюдают и анализируют во всем мире. Ну и, конечно же, с точки зрения понимания нашего подхода к глобальным событиям, очень важно, что также это делают и в Вашингтоне", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20250209/peskov-1998243601.html
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россия, вашингтон (штат), владимир путин, дмитрий песков, политика
Россия, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Песков: заявления Путина анализируют во всем мире
Песков: заявления Путина наблюдают и анализируют во всем мире