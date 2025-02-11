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Песков: заявления Путина анализируют во всем мире - РИА Новости, 11.02.2025
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12:17 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/putin-1998586819.html
Песков: заявления Путина анализируют во всем мире
Песков: заявления Путина анализируют во всем мире - РИА Новости, 11.02.2025
Песков: заявления Путина анализируют во всем мире
Заявления президента России Владимира Путина наблюдают и анализируют во всем мире, важно, что это делают и в Вашингтоне, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:17:00+03:00
2025-02-11T12:17:00+03:00
россия
вашингтон (штат)
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Заявления президента России Владимира Путина наблюдают и анализируют во всем мире, важно, что это делают и в Вашингтоне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Заявления Владимира Владимировича наблюдают и анализируют во всем мире. Ну и, конечно же, с точки зрения понимания нашего подхода к глобальным событиям, очень важно, что также это делают и в Вашингтоне", - сказал он журналистам.
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россия, вашингтон (штат), владимир путин, дмитрий песков, политика
Россия, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Песков: заявления Путина анализируют во всем мире

Песков: заявления Путина наблюдают и анализируют во всем мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Заявления президента России Владимира Путина наблюдают и анализируют во всем мире, важно, что это делают и в Вашингтоне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Заявления Владимира Владимировича наблюдают и анализируют во всем мире. Ну и, конечно же, с точки зрения понимания нашего подхода к глобальным событиям, очень важно, что также это делают и в Вашингтоне", - сказал он журналистам.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Песков прокомментировал информацию о разговоре Путина и Трампа
9 февраля, 11:31
 
РоссияВашингтон (штат)Владимир ПутинДмитрий ПесковПолитика
 
 
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