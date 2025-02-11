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Пушилин рассказал о ситуации в освобожденных Дзержинске и Дружбе - РИА Новости, 11.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/pushilin-1998550688.html
Пушилин рассказал о ситуации в освобожденных Дзержинске и Дружбе
Пушилин рассказал о ситуации в освобожденных Дзержинске и Дружбе - РИА Новости, 11.02.2025
Пушилин рассказал о ситуации в освобожденных Дзержинске и Дружбе
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что сейчас внимание сконцентрировано на том, чтобы отодвинуть линию фронта еще дальше и начать... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:59:00+03:00
2025-02-11T09:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
дзержинск (донецкая область)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что сейчас внимание сконцентрировано на том, чтобы отодвинуть линию фронта еще дальше и начать разминирование освобожденных городов, а также эвакуацию мирного населения. "На данный момент мы все же концентрируем свое внимание на том, чтобы была возможность отодвинуть еще дальше линию фронта. Уже после этого появляется возможность приступать ко всем остальных процессам", - сказал Пушилин в ответ на вопрос о ситуации в освобожденных Дзержинске и Дружбе. Глава региона уточнил, что речь идет о таких дальнейших процессах как разминировании уже освобожденных населенных пунктов и безопасная эвакуации оттуда мирных жителей.
https://ria.ru/20250207/toretsk-1998044036.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, дзержинск (донецкая область)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность, Дзержинск (Донецкая область)
Пушилин рассказал о ситуации в освобожденных Дзержинске и Дружбе

Пушилин заявил о необходимости отодвинуть линию фронта подальше от Дзержинска

© РИА Новости / Сергей БатуринГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что сейчас внимание сконцентрировано на том, чтобы отодвинуть линию фронта еще дальше и начать разминирование освобожденных городов, а также эвакуацию мирного населения.
"На данный момент мы все же концентрируем свое внимание на том, чтобы была возможность отодвинуть еще дальше линию фронта. Уже после этого появляется возможность приступать ко всем остальных процессам", - сказал Пушилин в ответ на вопрос о ситуации в освобожденных Дзержинске и Дружбе.
Глава региона уточнил, что речь идет о таких дальнейших процессах как разминировании уже освобожденных населенных пунктов и безопасная эвакуации оттуда мирных жителей.
Дзержинск - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Решающая битва скоро. Что начнется на фронте после освобождения Дзержинска
7 февраля, 18:31
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинБезопасностьДзержинск (Донецкая область)
 
 
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