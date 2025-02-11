https://ria.ru/20250211/pushilin-1998550688.html

Пушилин рассказал о ситуации в освобожденных Дзержинске и Дружбе

Пушилин рассказал о ситуации в освобожденных Дзержинске и Дружбе - РИА Новости, 11.02.2025

Пушилин рассказал о ситуации в освобожденных Дзержинске и Дружбе

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что сейчас внимание сконцентрировано на том, чтобы отодвинуть линию фронта еще дальше и начать... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T09:59:00+03:00

2025-02-11T09:59:00+03:00

2025-02-11T09:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

дзержинск (донецкая область)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что сейчас внимание сконцентрировано на том, чтобы отодвинуть линию фронта еще дальше и начать разминирование освобожденных городов, а также эвакуацию мирного населения. "На данный момент мы все же концентрируем свое внимание на том, чтобы была возможность отодвинуть еще дальше линию фронта. Уже после этого появляется возможность приступать ко всем остальных процессам", - сказал Пушилин в ответ на вопрос о ситуации в освобожденных Дзержинске и Дружбе. Глава региона уточнил, что речь идет о таких дальнейших процессах как разминировании уже освобожденных населенных пунктов и безопасная эвакуации оттуда мирных жителей.

https://ria.ru/20250207/toretsk-1998044036.html

донецкая народная республика

дзержинск (донецкая область)

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, дзержинск (донецкая область)