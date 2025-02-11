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Пушилин оценил успехи ВС России в Часовом Яре - РИА Новости, 11.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/pushilin-1998544121.html
Пушилин оценил успехи ВС России в Часовом Яре
Пушилин оценил успехи ВС России в Часовом Яре - РИА Новости, 11.02.2025
Пушилин оценил успехи ВС России в Часовом Яре
Успехи российских военных в Часовом Яре и освобождение Дзержинска позволяют выстраивать дальнейшие перспективы в направлении продвижения к Константиновке,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:33:00+03:00
2025-02-11T09:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Успехи российских военных в Часовом Яре и освобождение Дзержинска позволяют выстраивать дальнейшие перспективы в направлении продвижения к Константиновке, заявил глава ДНР Денис Пушилин. В прошедшее воскресенье Пушилин сообщал, что Вооруженные силы России постепенно перерезают всю логистику противника по трассе, соединяющей Димитров (украинское название - Мирноград), Константиновку и Часов Яр. "Часов Яр: там тоже есть определенного рода успехи, которые позволяют, особенно в связке с освобождением Дзержинска, выстраивать дальнейшие перспективы в направлении Константиновки", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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константиновка
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константиновка, донецкая народная республика, россия, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин
Пушилин оценил успехи ВС России в Часовом Яре

Пушилин: успехи ВС России в Часовом Яре позволяют продвигаться к Константиновке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Успехи российских военных в Часовом Яре и освобождение Дзержинска позволяют выстраивать дальнейшие перспективы в направлении продвижения к Константиновке, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
В прошедшее воскресенье Пушилин сообщал, что Вооруженные силы России постепенно перерезают всю логистику противника по трассе, соединяющей Димитров (украинское название - Мирноград), Константиновку и Часов Яр.
"Часов Яр: там тоже есть определенного рода успехи, которые позволяют, особенно в связке с освобождением Дзержинска, выстраивать дальнейшие перспективы в направлении Константиновки", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Штурмовики отряда Русь ведут активные бои в квартале Северный Часова Яра - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Пушилин рассказал о тактических успехах российских военных в Часовом Яре
9 февраля, 19:17
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис Пушилин
 
 
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