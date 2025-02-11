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Пушилин оценил успехи ВС России в Часовом Яре
Пушилин оценил успехи ВС России в Часовом Яре - РИА Новости, 11.02.2025
Пушилин оценил успехи ВС России в Часовом Яре
Успехи российских военных в Часовом Яре и освобождение Дзержинска позволяют выстраивать дальнейшие перспективы в направлении продвижения к Константиновке,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:33:00+03:00
2025-02-11T09:33:00+03:00
2025-02-11T09:33:00+03:00
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константиновка
донецкая народная республика
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денис пушилин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Успехи российских военных в Часовом Яре и освобождение Дзержинска позволяют выстраивать дальнейшие перспективы в направлении продвижения к Константиновке, заявил глава ДНР Денис Пушилин. В прошедшее воскресенье Пушилин сообщал, что Вооруженные силы России постепенно перерезают всю логистику противника по трассе, соединяющей Димитров (украинское название - Мирноград), Константиновку и Часов Яр. "Часов Яр: там тоже есть определенного рода успехи, которые позволяют, особенно в связке с освобождением Дзержинска, выстраивать дальнейшие перспективы в направлении Константиновки", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20250209/pushilin-1998291190.html
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константиновка, донецкая народная республика, россия, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин
Пушилин оценил успехи ВС России в Часовом Яре
Пушилин: успехи ВС России в Часовом Яре позволяют продвигаться к Константиновке