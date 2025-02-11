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СВР: Киев хочет провокацией с минами закрыть России выход в Балтийское море - РИА Новости, 11.02.2025
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15:09 11.02.2025 (обновлено: 15:10 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/provokatsiya-1998642962.html
СВР: Киев хочет провокацией с минами закрыть России выход в Балтийское море
СВР: Киев хочет провокацией с минами закрыть России выход в Балтийское море - РИА Новости, 11.02.2025
СВР: Киев хочет провокацией с минами закрыть России выход в Балтийское море
Киев намерен использовать имеющиеся у Украины морские мины производства РФ для подрыва иностранного судна в Балтийском море, по расчетам украинских и западных... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:09:00+03:00
2025-02-11T15:10:00+03:00
россия
балтийское море
украина
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Киев намерен использовать имеющиеся у Украины морские мины производства РФ для подрыва иностранного судна в Балтийском море, по расчетам украинских и западных спецслужб, провокация подтолкнет руководство НАТО к решению закрыть России выход в акваторию, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. "Предполагается, в частности, использовать имеющиеся в распоряжении Украины морские мины российского производства для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря. Ответственность за это будет возложена на Москву. По расчетам украинских и западных спецслужб, такая акция подтолкнет руководство НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безопасности морского судоходства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250211/provokatsii-1998636268.html
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балтийское море
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россия, балтийское море, украина, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Россия, Балтийское море, Украина, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
СВР: Киев хочет провокацией с минами закрыть России выход в Балтийское море

СВР: Киев хочет подтолкнуть НАТО к закрытию России выхода в Балтийское море

© РИА Новости / Виталий АньковМоре
Море - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Киев намерен использовать имеющиеся у Украины морские мины производства РФ для подрыва иностранного судна в Балтийском море, по расчетам украинских и западных спецслужб, провокация подтолкнет руководство НАТО к решению закрыть России выход в акваторию, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Предполагается, в частности, использовать имеющиеся в распоряжении Украины морские мины российского производства для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря. Ответственность за это будет возложена на Москву. По расчетам украинских и западных спецслужб, такая акция подтолкнет руководство НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безопасности морского судоходства", - говорится в сообщении.
Балтийское море - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
СВР назвала цель планируемой Киевом провокации с минами в Балтийском море
14:49
 
РоссияБалтийское мореУкраинаНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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