https://ria.ru/20250211/provokatsiya-1998642962.html
СВР: Киев хочет провокацией с минами закрыть России выход в Балтийское море
СВР: Киев хочет провокацией с минами закрыть России выход в Балтийское море - РИА Новости, 11.02.2025
СВР: Киев хочет провокацией с минами закрыть России выход в Балтийское море
Киев намерен использовать имеющиеся у Украины морские мины производства РФ для подрыва иностранного судна в Балтийском море, по расчетам украинских и западных... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:09:00+03:00
2025-02-11T15:09:00+03:00
2025-02-11T15:10:00+03:00
россия
балтийское море
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Киев намерен использовать имеющиеся у Украины морские мины производства РФ для подрыва иностранного судна в Балтийском море, по расчетам украинских и западных спецслужб, провокация подтолкнет руководство НАТО к решению закрыть России выход в акваторию, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. "Предполагается, в частности, использовать имеющиеся в распоряжении Украины морские мины российского производства для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря. Ответственность за это будет возложена на Москву. По расчетам украинских и западных спецслужб, такая акция подтолкнет руководство НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безопасности морского судоходства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250211/provokatsii-1998636268.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, балтийское море, украина, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Россия, Балтийское море, Украина, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
СВР: Киев хочет провокацией с минами закрыть России выход в Балтийское море
СВР: Киев хочет подтолкнуть НАТО к закрытию России выхода в Балтийское море